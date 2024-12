Αποκλειστικά στο ERTεcho – EBU Live Sessions: Οι Lee Fields and The Expressions στο Leverkusener Jazztag | Από το Σάββατο 14.12.2024

Το ERTεcho, μέσω του Δικτύου της EBU, και σε συνεργασία με το Kosmos 93,6, έχει εξασφαλίσει μία μοναδική συναυλία των Lee Fields and The Expressions, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στο πλαίσιο του ετήσιου γερμανικού φεστιβάλ τζαζ, Leverkusener Jazztag. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ERTεcho από το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00.

O Lee Fields έχει απολαύσει μια δισκογραφική καριέρα, που μετράει πάνω από 40 χρόνια, με πολυάριθμες κυκλοφορίες από πολλές διαφορετικές εταιρείες και με περιοδείες σε ολόκληρο τον κόσμο. Από funk μέχρι lo-fi blues σε southern soul. Συνεργάστηκε ακόμη και με τον Γάλλο παραγωγό της house, Martin Solveig. Ο Fields έχει κάνει όλα όσα ένας μουσικός της soul μπορεί να κάνει.

Μαζί με το house συγκρότημα, The Expressions ερμηνεύει κλασική soul όπου κυριαρχούν οι ζεστοί χάλκινοι ήχοι και η κιθάρα. Το 2009, το δεύτερο άλμπουμ τους «My world», προκάλεσε σάλο στα μουσικά μέσα, ακόμα και σε ιστοσελίδες indie. Το τεράστιο επίτευγμα των Fields και The Expressions είναι η ερμηνεία και η επέκταση των κλασικών τύπων της soul, χωρίς να συμβιβάζονται με μια απλή μίμηση. Κριτικοί μουσικής αλλά και ο DJ Oliver Wang έγραψαν: «Όσο μεγαλώνει ο Fields, τόσο περισσότερο τελειοποιεί τον soul ήχο, με τον οποίο μεγάλωσε». Κάποια από τα τραγούδια που ακούμε στη συναυλία, ανήκουν στο άλμπουμ «Faithful man», το οποίο κυκλοφόρησε το 2012.

Στη συναυλία συμμετείχαν:

Lee Fields, τραγούδι

τραγούδι The Expressions

Jason Colby, τρομπέτα

τρομπέτα Benjamin Trokan , κιθάρα, δεύτερη φωνή

, κιθάρα, δεύτερη φωνή Jacob Silver , μπάσο, δεύτερη φωνή

, μπάσο, δεύτερη φωνή Toby Pazner , πλήκτρα, δεύτερη φωνή

, πλήκτρα, δεύτερη φωνή Frederick DeBoe , σαξόφωνο, δεύτερη φωνή

, σαξόφωνο, δεύτερη φωνή Evan Pazner, ντραμς, δεύτερη φωνή

Πρόγραμμα:

Don’t Ever Leave Me – (Lee Fields [1951])

You Can Count On Me – (Lee Fields [1951])

I Still Got It – (Lee Fields [1951])

Ladies – (Lee Fields [1951])

Standing by Your Side – (Lee Fields [1951])

Got to Get Through – (Lee Fields [1951])

What Did I do – (Lee Fields [1951])

Two Jobs – (Lee Fields [1951])

Love You Forever – (Lee Fields [1951])

Two Songs: Money is King & She’s a Lovemaker – (Lee Fields [1951])

Chocolate Buttermilk – (Kool & The Gang)

Faithful Man – (Lee Fields [1951])

Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση μέχρι και τις 14 Ιανουαρίου 2025, στις 19:00.

