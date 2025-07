Βενετία 2025: Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου επιστρέφει με λαμπερούς σταρ και δυνατές ταινίες

Tο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας σηκώνει αυλαία στις 27 Αυγούστου με ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα γεμάτο σταρ, πολυαναμενόμενες πρεμιέρες και πολιτικά φορτισμένες ταινίες. Μεταξύ των αστέρων που δίνουν το “παρών” είναι οι Julia Roberts, George Clooney, Emma Stone, Dwayne Johnson, Adam Sandler και Idris Elba.

Δύο χρόνια μετά την επιτυχία του “Poor Things”, ο Γιώργος Λάνθιμος επιστρέφει με την ταινία “Bugonia”, το αγγλόφωνο remake της κορεάτικης sci-fi κωμωδίας Save the Green Planet!, με την Emma Stone στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο George Clooney συμπρωταγωνιστεί με τον Adam Sandler στην ταινία “Jay Kelly” του Noah Baumbach.

Από τους διεκδικητές του Χρυσού Λέων ξεχωρίζουν οι ταινίες:

“Frankenstein” του Guillermo del Toro με τους Oscar Isaac και Jacob Elordi

του Guillermo del Toro με τους Oscar Isaac και Jacob Elordi “The Smashing Machine” του Benny Safdie με τον Dwayne Johnson ως MMA μαχητή Mark Kerr και την Emily Blunt

του Benny Safdie με τον Dwayne Johnson ως MMA μαχητή Mark Kerr και την Emily Blunt “The Wizard of the Kremlin” του Olivier Assayas με τον Jude Law ως Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Paul Dano

του Olivier Assayas με τον Jude Law ως Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Paul Dano “A House of Dynamite” της Kathryn Bigelow με τον Idris Elba και τη Rebecca Ferguson

της Kathryn Bigelow με τον Idris Elba και τη Rebecca Ferguson “Father Mother Sister Brother” του Jim Jarmusch με την Cate Blanchett και τον Adam Driver

Επίσης, δημιουργίες των Park Chan-wook, László Nemes, και François Ozon θα προβληθούν, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση αναμένεται να προκαλέσει το “The Voice of Hind Rajab” της Kaouther Ben Hania, για το κορίτσι που σκοτώθηκε στη Γάζα μαζί με έξι συγγενείς της υπό ισραηλινά πυρά.

Εκτός διαγωνισμού, κάνει πρεμιέρα το θρίλερ “After the Hunt” του Luca Guadagnino με πρωταγωνίστρια την Julia Roberts, μαζί με τον Andrew Garfield και την Ayo Edebiri, που θίγει ζητήματα σεξουαλικής κακοποίησης σε αμερικανικό πανεπιστήμιο.

Εκτός διαγωνισμού επίσης προβάλλονται:

“In the Hand of Dante” του Julian Schnabel με Isaac, Gal Gadot, Al Pacino και Martin Scorsese

του Julian Schnabel με Isaac, Gal Gadot, Al Pacino και Martin Scorsese “Dead Man’s Wire” του Gus Van Sant με τους Bill Skarsgård και Colman Domingo

Το φεστιβάλ εγκαινιάζει το “La Grazia” του Paolo Sorrentino και διαρκεί έως τις 6 Σεπτεμβρίου. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Alexander Payne, πλαισιωμένος από τη Fernanda Torres, τους σκηνοθέτες Cristian Mungiu, Mohammad Rasoulof και Maura Delpero.

Η Βενετία διατηρεί τη φήμη της ως σημαντικός προπομπός για τα Όσκαρ, με ταινίες όπως Nomadland, Birdman και The Shape of Water να έχουν ξεκινήσει από εκεί. Το 2024, η διοργάνωση ανέδειξε την ταινία “The Brutalist” του Brady Corbet με τρία Όσκαρ, ενώ φέτος επιστρέφει με το σενάριο του “The Testament of Ann Lee” που σκηνοθετεί η Mona Fastvold με την Amanda Seyfried.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει και 15 ντοκιμαντέρ εκτός διαγωνισμού, ανάμεσά τους:

το “Cover-Up” για τον δημοσιογράφο Seymour Hersh,

για τον δημοσιογράφο Seymour Hersh, το “Marc by Sofia” της Sofia Coppola για τον Marc Jacobs,

της Sofia Coppola για τον Marc Jacobs, το “Ghost Elephants” του Werner Herzog,

του Werner Herzog, και το “Kim Novak’s Vertigo”.

Herzog και Kim Novak θα τιμηθούν με βραβείο συνολικής προσφοράς.

Πηγή: AP | Μετάφραση: Κονδυλία Νικολάου

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

TAGS Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας