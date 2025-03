Τρίτη νύχτα ταραχών στην Τουρκία – Επεισόδια και συλλήψεις στις διαδηλώσεις για τον Ιμάμογλου

Διαδηλώσεις ξέσπασαν σε πολλές τουρκικές πόλεις την Παρασκευή, καθώς ο κόσμος διαδήλωσε κατά της σύλληψης του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και του κορυφαίου αντιπάλου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εκρέμ Ιμάμογλου, παρά την αυστηρή προειδοποίηση του Τούρκου ηγέτη ότι οι διαδηλώσεις στους δρόμους δεν θα γίνουν ανεκτές.

Στην Κωνσταντινούπολη, η αστυνομία χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού και δακρυγόνα για να απωθήσει εκατοντάδες διαδηλωτές που προσπάθησαν να σπάσουν ένα οδόφραγμα μπροστά από το ιστορικό υδραγωγείο της πόλης και πέταξαν εναντίον τους φωτοβολίδες, πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης διαβεβαίωσε πως 300.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, για να στηρίξουν τον δήμαρχο.

Turkey: Opposition says 300.000 people on the streets now in support of Istanbul's mayor, Ekrem Imamoglu Protests today in other 45 cities. pic.twitter.com/LkMUwAzpRG