Τραμπ: Συμφωνώ με την πρόταση Μητσοτάκη για εξεύρεση “win-win” λύσης – Μπορεί να γίνει συμφωνία με την ΕΕ

«Συμφωνώ (σ.σ. με την εξεύρεση λύσης “win-win” για τους αμερικανικούς δασμούς). Τον ξέρω, είναι καλός άνθρωπος. Εκτιμώ τα σχόλιά του. Ναι, μπορεί να γίνει συμφωνία με οποιονδήποτε από αυτούς (σ.σ. της ΕΕ). Θα υπάρξουν δίκαιες συμφωνίες με όλους» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια εκδήλωση του Λευκού Οίκου.

Το στιγμιότυπο με την απάντηση Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου για την πρόταση του Πρωθυπουργού στο 9:22:

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανήρτησε νωρίτερα στο Χ τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Breitbart.

Exclusive — Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis: Europe Can Find ‘Win-Win Solution’ with President Trump on Trade that Is ‘Mutually Beneficial’ https://t.co/Vn9OmITguq via @BreitbartNews