Το “Sunset Boulevard” ξανά στη μεγάλη οθόνη, 75 χρόνια μετά

Η Paramount ανακοίνωσε τα σχέδιά της για την 75η επέτειο της ταινίας «Sunset Boulevard» (Η Λεωφόρος της Δύσης) συμπεριλαμβανομένης κινηματογραφικής επανακυκλοφορίας στις 3 και 4 Αυγούστου.

Η ταινία «Sunset Boulevard» έκανε πρεμιέρα στον κινηματογράφο στις 10 Αυγούστου του 1950.

Στην πρώτη σκηνή της ο σεναριογράφος Τζόι Γκιλς επιπλέει νεκρός σε μια πισίνα, καθώς αφηγείται την ιστορία που οδήγησε στη μοίρα του. Ο Τζόι Γκίλις έχει σχέση με τη Νόρμα Ντέσμοντ (Γκλόρια Σουάνσον), μια σταρ του βωβού κινηματογράφου οι ένδοξες μέρες της οποίας έχουν περάσει.

Ο Μπίλι Γουάιλντερ σκηνοθέτησε την ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Έριχ φον Στρόχαϊμ και Νάνσι Όλσον.

Η αποκαταστημένη σε 4K ταινία «Sunset Boulevard» έκανε πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Η αποκατάσταση έγινε από ένα σωζόμενο αντίγραφο αρνητικού 35 mm, που παραπέμπει σε κόπια της Βιβλιοθήκης του Αμερικανικού Κογκρέσου.

Περιλαμβάνει επίσης μίξη ήχου 5.1 με τη χρήση της τεχνολογίας Park Road Post για την απομόνωση των διαλόγων. Η Park Road αποκατέστησε το υλικό από τα ντοκιμαντέρ του Πίτερ Τζάκσον «They Shall Not Grow Old» και «The Beatles: Get Back».

Η κινηματογραφική επανέκδοση της Fathom Entertainment περιλαμβάνει εισαγωγή από τον κριτικό κινηματογράφου, Λέοναρντ Μάλτιν.

Η ταινία κέρδισε Όσκαρ Καλύτερου Σεναρίου, Μουσικής και Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης και ήταν υποψήφια για 11 βραβεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

