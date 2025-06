Το Ισραήλ διατάσσει τον στρατό να εμποδίσει το πλοίο Madleen που φέρει ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη Γάζα

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε την Κυριακή ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του παλαιστινιακού εδάφους, ο οποίος, όπως είπε, αποσκοπεί στο να εμποδίσει τη Χαμάς να εισάγει όπλα. Είπε πως έδωσε εντολή στο στρατό να εμποδίσει το πλοίο να προσεγγίσει στη Γάζα.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ διέταξε την Κυριακή τον στρατό να μπλοκάρει το πλοίο βοήθειας με προορισμό τη Γάζα, στο οποίο επιβαίνουν 12 ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων και η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ.

“Έδωσα εντολή στον στρατό να εμποδίσει το Madleen να φτάσει στη Γάζα”, δήλωσε ο Ισραέλ Κατζ σε ανακοίνωση του γραφείου του. “Στην αντισημίτισσα Γκρέτα και στους συντρόφους της, φερέφωνα της προπαγάνδας της Χαμάς, λέω ξεκάθαρα: γυρίστε πίσω γιατί δεν θα φτάσετε στη Γάζα”.

Ο Τούνμπεργκ, γνωστή ακτιβίστρια για το κλίμα, είναι μεταξύ των 12 ακτιβιστών που επιβαίνουν στο Madleen, το οποίο διαχειρίζεται ο Συνασπισμός Στoλίσκου της Ελευθερίας (Freedom Flotilla Coalition). Το πλοίο αναχώρησε από τη Σικελία την περασμένη Κυριακή για μια αποστολή που έχει ως στόχο να σπάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ παράλληλα θα ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για την αυξανόμενη ανθρωπιστική κρίση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι ακτιβιστές είχαν δηλώσει ότι σχεδίαζαν να φτάσουν στα χωρικά ύδατα της Γάζας ήδη από την Κυριακή.

Η Ρίμα Χασάν, Γαλλίδα ευρωβουλευτής παλαιστινιακής καταγωγής, είναι μεταξύ των άλλων επιβαινόντων. Της έχει απαγορευτεί η είσοδος στο Ισραήλ λόγω της αντίθεσής της στις ισραηλινές πολιτικές έναντι των Παλαιστινίων. Σε ανάρτησή της στο X, ανέφερε ότι αναμένει ότι ο ισραηλινός στρατός θα αναχαιτίσει τους ακτιβιστές καθώς πλησιάζουν στην ακτογραμμή. Υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα αναπτύξει μια πυραυλάκατο και μια επίλεκτη δύναμη κομάντος για να σταματήσει την αποστολή τους.

Ο Μπατιστ Αντρέ, Γάλλος γιατρός και ακτιβιστής στο πλοίο Madleen, μίλησε στο Al Jazeera για την κατάσταση που επικρατεί.

«Μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούν σε μεγάλο ύψος από πάνω μας εδώ και ώρες. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πλοίο είναι σε συνεχή επαφή με πολλά μέρη, συμπεριλαμβανομένου του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών. Το πλοίο μεταφέρει έναν τόνο ιατρικής βοήθειας, η οποία είναι συμβολική ποσότητα. Οι επιβαίνοντες στο πλοίο ζητούν τον τερματισμό της πολιορκίας που έχει επιβληθεί στη Γάζα» είπε.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κοινοποιήθηκε από το Drop Site News, ένα αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, φαίνονται άνθρωποι να συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν μια εκπομπή του Al Jazeera με την Greta Thunberg και το πλοίο του συνασπισμού Freedom Flotilla.

“Σας παρακολουθούμε στη Γάζα. Δεν κλείνουμε την οθόνη”, αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

