Το Ισραήλ απορρίπτει την έκκληση 25 χωρών για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα – «Στέλνει λάθος μήνυμα στη Χαμάς»

Το Ισραήλ απέρριψε σήμερα, Δευτέρα (21/7) την κοινή δήλωση που δημοσίευσαν πάνω από 20 χώρες, οι οποίες ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού ΥΠΕΞ είναι «αποσυνδεδεμένη από την πραγματικότητα και στέλνει λάθος μήνυμα στη Χαμάς».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, «όλες οι δηλώσεις και όλοι οι ισχυρισμοί θα πρέπει να απευθύνονται στο μόνο μέρος που ευθύνεται για την έλλειψη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων και της κατάπαυσης του πυρός: τη Χαμάς, η οποία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο και τον παρατείνει».

Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανία και άλλες 24 χώρες έκαναν έκκληση για άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και επέκριναν το μοντέλο διανομής βοήθειας της ισραηλινής κυβέρνησης μετά τον θάνατο εκατοντάδων Παλαιστινίων κοντά σε εγκαταστάσεις διανομής τροφίμων.

«Το μοντέλο διανομής βοήθειας της ισραηλινής κυβέρνησης είναι επικίνδυνο, τροφοδοτεί την αστάθεια και στερεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια από τους κατοίκους της Γάζας», ανέφεραν ακόμα σε κοινή δήλωσή τους οι υπουργοί Εξωτερικών 25 χωρών, κάτι που το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δεν σχολίασε, αλλά επιρρίπτει την ευθύνη στη Χαμάς για ό,τι συμβαίνει.

Μάλιστα ασκεί κριτική στις συγκεκριμένες χώρες αναφέροντας «σε αυτές τις ευαίσθητες στιγμές των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων, είναι καλύτερο να αποφεύγονται δηλώσεις αυτού του είδους».

«Το Ισραήλ απορρίπτει την κοινή δήλωση που δημοσίευσε μια ομάδα χωρών, καθώς είναι αποσυνδεδεμένη από την πραγματικότητα και στέλνει λάθος μήνυμα στη Χαμάς. Όλες οι δηλώσεις και όλοι οι ισχυρισμοί θα πρέπει να απευθύνονται στο μόνο μέρος που ευθύνεται για την έλλειψη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων και κατάπαυσης του πυρός: τη Χαμάς, η οποία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο και τον παρατείνει. Αντί να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς διεξάγει μια εκστρατεία για να διαδώσει ψεύδη για το Ισραήλ. Ταυτόχρονα, η Χαμάς ενεργεί σκόπιμα για να αυξήσει τις τριβές και να βλάψει τους πολίτες που έρχονται για να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και το Ισραήλ έχει επανειλημμένα πει ναι σε αυτήν την πρόταση, ενώ η Χαμάς αρνείται πεισματικά να την αποδεχτεί. Η δήλωση δεν εστιάζει την πίεση στη Χαμάς και δεν αναγνωρίζει τον ρόλο και την ευθύνη της Χαμάς για την κατάσταση. Η Χαμάς είναι η μόνη υπεύθυνη για τη συνέχιση του πολέμου και τα βάσανα και των δύο πλευρών. Σε αυτές τις ευαίσθητες στιγμές των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων, είναι καλύτερο να αποφεύγονται δηλώσεις αυτού του είδους».

Israel rejects the joint statement published by a group of countries, as it is disconnected from reality and sends the wrong message to Hamas.



All statements and all claims should be directed at the only party responsible for the lack of a deal for the release of hostages and a…