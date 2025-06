Το επεισοδιακό «διαζύγιο» Τραμπ – Μασκ: Από συμμαχία σε σύγκρουση κορυφής – Βολές ακόμα και για συμμετοχή Τραμπ στη λίστα Επστάιν

«Χωρίς εμένα, ο Τραμπ θα είχε χάσει τις εκλογές, οι Δημοκρατικοί θα είχαν τον έλεγχο της Βουλής και οι Ρεπουμπλικάνοι θα ήταν 51-49 στη Γερουσία. Τέτοια αχαριστία», έγραψε ο Μασκ στο X (πρώην Twitter), σε ένα από τα πιο διαβασμένα του tweets, το οποίο συγκέντρωσε σχεδόν 2 εκατομμύρια προβολές σε μία ώρα.

Without me, Trump would have lost the election, Dems would control the House and the Republicans would be 51-49 in the Senate.