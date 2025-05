Το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας – FeCHA επιστρέφει για 9η χρονιά, μεταξύ 26 Μαΐου και 5 Ιουνίου, για να αναδείξει για μια ακόμη χρονιά τον κινηματογραφικό πλούτο των ισπανόφωνων χωρών. Το 9ο FeCHA θα πραγματοποιηθεί στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνίς Cinemax Europa Cinemas, Αελλώ Cinemax, ενώ προβολές θα φιλοξενήσουν το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, η Ελληνοαμερικανική Ένωση και ο θερινός κινηματογράφος ΒΟΞ Europa Cinema.

Το πρόγραμμα του 9ου FeCHA περιλαμβάνει 19 ταινίες μεγάλου μήκους, αφιέρωμα στον κινηματογράφο της Γαλικίας, υπό την ευγενική επιμέλεια της María Ruiz-Falcó Tejeda,Διευθύντριας Παραγωγής, Προγραμματισμού και Συνδιεύθυνσης του BUEU Film Festival, που θα μας τιμήσει με την παρουσία της, αφιέρωμα Diversidad με 5 επιλεγμένες ταινίες μικρού μήκους queer θεματολογίας στο πλαίσιο του Athens Pride Week 2025 και την ειδική προβολή -με ελεύθερη είσοδο- της ταινίας animation «Μαύρες Πεταλούδες», που κέρδισε το Βραβείο Goya Καλύτερης Ταινίας Animation 2025.

Για πρώτη φορά φέτος στο Φεστιβάλ, οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν και να αναδείξουν τις αγαπημένες τους ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει για όλες τις προβολές των θερινών κινηματογράφων Ελληνίς Cinemax Europa Cinemas και Αελλώ Cinemax, όπως και για τις προβολές μικρού μήκους cortoFecha που θα πραγματοποιηθούν στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Η ταινία έναρξης του 9ου Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας – Fecha, «Διπλή Ταυτότητα»



Η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ θα γίνει με την ταινία «Διπλή Ταυτότητα» (La Infiltrada) της βραβευμένης σκηνοθέτιδας Arantxa Echevarría. Η ταινία είναι βασισμένη στην αληθινή ιστορία μιας πράκτορα της Εθνικής Αστυνομίας της Ισπανίας, που διείσδυσε στην τρομοκρατική ομάδα ETA για 8 χρόνια. Κέρδισε Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στα φετινά βραβεία Goya, ενώ είχε 11 ακόμη υποψηφιότητες ανάμεσα στις οποίες στις κατηγορίες Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου. H Jose Cuervo, η Νο.1 tequila στον κόσμο, σταθερός υποστηρικτής του Φεστιβάλ, θα προσφέρει στους καλεσμένους μοναδικά signature Jose Cuervo cocktails.

Το 9ο FeCHA θα ρίξει αυλαία με την ταινία «Βασίλισσες» (Reinas), της Klaudia Reynicker Zalla, επίσημη πρόταση της Ελβετίας για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας 2025. Η ταινία μας μεταφέρει στο Περού, τη δεκαετία του ‘90, σε μια περίοδο που η πολιτική κατάσταση στη χώρα είναι σε κρίσιμο σημείο. Δύο έφηβες αδελφές είναι έτοιμες να εγκαταλείψουν τη χώρα για πάντα, όταν ξαναβρίσκονται απροσδόκητα με τον απόντα πατέρα τους.

Το 9ο FeCHA θα υποδεχτεί τη βραβευμένη σκηνοθέτιδα Marina Seresesky και τον παραγωγό Álvaro Lavín, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στο ελληνικό κοινό τις ταινίες«Ας Ξεκινήσει ο Χορός» (Empieza El Baile)και «Χωρίς Οδηγίες» (Sin Instrucciones). Έχοντας κερδίσει Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μάλαγα, η ταινία «Ας Ξεκινήσει ο Χορός» θα μας γνωρίσει το πιο διάσημο ζευγάρι τανγκό στον κόσμο, τους Κάρλος και Μαργαρίτα. Ένα ξαφνικό γεγονός θα αναγκάσει το ζευγάρι να ξανασμίξει και θα τους φέρει αντιμέτωπους με τις αναμνήσεις, τους φόβους και τις επιθυμίες τους. Στην ταινία «Χωρίς Οδηγίες» ο κόσμος του Αντάι, ενός ανέμελου γυναικά, θα ανατραπεί όταν μια γυναίκα από μια παλιά περιστασιακή σχέση εμφανίζεται και του αφήνει την κόρη τους.

Στα highlights του φετινού Ισπανόφωνου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας περιλαμβάνεται η ταινία «Ρίτα» (Rita) σε σκηνοθεσία της Paz Vega. Η ηθοποιός που ενσάρκωσε την Lucia στην εμβληματική ταινία «Το Σεξ και η Λουσία» κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με μια ταινία που θα μας μεταφέρει στην Σεβίλλη, το καλοκαίρι του 1984, και θα μας γνωρίσει τους Ρίτα και Λόλο, δυο αδέρφια που ζουν στην καρδιά μιας ταπεινής, εργατικής οικογένειας.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Το Πατρικό»



Βασισμένη στο ομώνυμο πολυβραβευμένο graphic novel του Paco Roca, η ταινία «Το Πατρικό» (La Casa) του Álex Montoya ακολουθεί τρία αδέλφια, που μετά το θάνατο του πατέρα τους, επιστρέφουν στο πατρικό σπίτι όπου μεγάλωσαν. Παρότι σκοπεύουν να το πουλήσουν και να συνεχίσουν τις ζωές τους, οι αναμνήσεις από το παρελθόν έρχονται στην επιφάνεια και μαζί η επιθυμία να αναπληρώσουν τον χαμένο χρόνο.

Στην ταινία «Τι Θα Θέλαμε να Είμαστε» (Lo Que Quisimos Ser)ο Alejandro Agresti δημιουργεί το δικό του «Πριν το Ξημέρωμα». Έξω από μια κινηματογραφική αίθουσα ένας άνδρας και μια γυναίκα αρχίζουν να συνομιλούν και συνεχίζουν τη συζήτηση σε ένα καφέ. Εκεί, θα κατασκευάσουν ένα φανταστικό κόσμο όπου θα γίνουν αυτοί που πάντα ήθελαν.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Τι Θα Θέλαμε να Είμαστε»



Δε θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε την νέα ταινία της Paula Ortiz, με τίτλο «Η Κόκκινη Παρθένα»(La Virgen Roja). Η σκηνοθέτιδα της ταινίας μας μεταφέρει στην Ισπανία της δεκαετίας του ‘30 και θα μας γνωρίσει την Ιλντεγκάρ, που ονειρεύεται να γίνει ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά της χώρας και να ξεφύγει από την καταπιεστική μητέρας της.

Αναρωτηθήκατε ποτέ τι κρύβεται πίσω από τις φαινομενικά τέλειες οικογένειες; Την απάντηση θα δώσει ο δημοφιλής σκηνοθέτης κωμωδιών Dani de la Orden, στην βραβευμένη με Goya Καλύτερου Σεναρίου ταινία «Ένα Σπίτι στις Φλόγες» (Casa En Flames), μια συναρπαστική οικογενειακή δραμεντί για τη σκοτεινή πλευρά όλων των οικογενειών.

Όπως κάθε χρόνο το 9o Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας – FeCHA ξεκινάει με μια φιλόδοξη σειρά προφεστιβαλικών προβολών ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους με ελεύθερη είσοδο. Τις προβολές θα φιλοξενήσουν το Ινστιτούτο Θερβάντες και η Ελληνοαμερικανική Ένωση. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται το αφιέρωμα Diversidad με 5 επιλεγμένες ταινίες μικρού μήκους queer θεματολογίας από το Μεξικό και την Ισπανία. Οι ταινίες παρουσιάζονται στο πλαίσιο του Athens Pride Week 2025.

Ειδική αναφορά στο ντοκιμαντέρ του Γιάννη Κωσταβάρα «Ο Οργανοποιός», μια ταινία που μας υπενθυμίζει ότι η μουσική δεν έχει σύνορα, καθώς ένας Έλληνας οργανοποιός από ένα μικρό χωριό στις Σέρρες, που φτιάχνει τις καλύτερες κιθάρες φλαμένκο στον κόσμο, έχει σαν όνειρο του να δημιουργήσει το πρώτο διεθνές μουσικό φεστιβάλ φλαμένκο στον τόπο του. Η προβολή είναι με ελεύθερη είσοδο, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με συντελεστές της ταινίας, καθώς και παρουσίαση flamenco από το Hola Flamenco Festival.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Ο Οργανοποιός»

To 9o Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας – FeCHA ευχαριστεί θερμά το Creative Hub GR του Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ, την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα, το Ινστιτούτο Θερβάντες, την Πρεσβεία της Αργεντινής στην Αθήνα, την Πρεσβεία του Μεξικού στην Ελλάδα, την Πρεσβεία του Περού στην Ελλάδα, το Επίτιμο Προξενείο της Κολομβίας στην Αθήνα και το Επίτιμο Προξενείο του Εκουαδόρ στην Ελλάδα για την πολύτιμη υποστήριξη τους.



Poster design by: Holysee Design Studio

Ευχαριστούμε την SPENTZOS FILM για την παραχώρηση της ταινίας έναρξης,

«Διπλή Ταυτότητα» (La Infiltrada).

Η ταινία «Ρίτα» (Rita) προβάλλεται σε συνεργασία με το CINOBO.

Η ταινία «Το Πατρικό» (La Casa) προβάλλεται σε συνεργασία

με την ONE FROM THE HEART.

Η προπώληση εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 16 Μαΐου στο more.com

και από 22 Μαΐου στα ταμεία των κινηματογράφων Ελληνίς Cinemax Europa Cinemas & Αελλώ Cinemax.

Το 9ο FeCHA πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ απ' όλες τις ταινίες βρείτε ΕΔΩ

Δείτε το TRAILER του 9ου FeCHA ΕΔΩ

