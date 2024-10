TikTok: Πεδίο μάχης η δημοφιλής πλατφόρμα στις φετινές αμερικανικές εκλογές

Οι φετινές εκλογές έχουν χαρακτηριστεί «Εκλογές του TikTok» καθώς και η Καμάλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για προσελκύσουν τους ψηφοφόρους της GenZ. Καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές, το TikTok εξελίσσεται σε μια σημαντική πλατφόρμα για τους νέους ψηφοφόρους. Ο λογαριασμός «KamalaHQ» της Χάρις έχει συγκεντρώσει 1,5 δισεκατομμύρια προβολές με μόνο 5 εκατομμύρια ακόλουθους, σε σύγκριση με τους 12 εκατομμύρια ακόλουθους του Τραμπ και το 1 δισεκατομμύριο προβολές.

Όπως δείχνουν οι τάσεις, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στην κινεζική εταιρεία ByteDance, θα έχει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο στις φετινές εκλογές από ό,τι στις τελευταίες, πριν από τέσσερα χρόνια. Το 2020, όταν ο Τζο Μπάιντεν και ο τότε εν ενεργεία πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν υποψήφιοι, το TikTok είχε 50 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκτοτε, ο αριθμός αυτός εκτοξεύτηκε σε περισσότερα από 150 εκατομμύρια, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 43% του πληθυσμού της χώρας. Στις φετινές εκλογές και οι δύο υποψήφιοι έχουν χρησιμοποιήσει τη δημοφιλή πλατφόρμα για να συγκεντρώσουν ψήφους, καθώς όλο και περισσότεροι χρήστες παρακολουθούν βίντεο με πολιτικό περιεχόμενο το οποίο σχετίζεται με τις αμερικανικές εκλογές.

Μεταξύ αυτών, μια ομάδα θαυμαστών της Τέιλορ Σουίφτ που πάει κόντρα στο είδωλό της, έχει αλλάξει τους στίχους των τραγουδιών της για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον Τραμπ. Η διάσημη ποπ σταρ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι στηρίζει την Χάρις.

Υπάρχουν επίσης μιμητές των υποψηφίων και άτομα που ανεβάζουν βίντεο τα οποία τους δείχνουν να χορεύουν ενώ ακούγονται ηχητικά αποσπάσματα των υποψηφίων. Για παράδειγμα, ένα βίντεο μιας Ρεπουμπλικανής Swiftie ονόματι Κέιλι, την δείχνει να κάνει lip-synching στο τραγούδι «22» της Σουίφτ. Αλλά αντί για το ρεφρέν «I’m feeling 22», η Κέιλι τραγουδά «I’m voting Donald Trump».

Ωστόσο, υπάρχουν και πάρα πολλοί θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ που συντάσσονται μαζί της. Ο λογαριασμός με το όνομα @swifties4Kamala, αν και δεν έχει σχέση με την τραγουδίστρια ή την υποψήφια των Δημοκρατικών, τάσσεται υπέρ της Χάρις.

Ένα από τα βίντεο του λογαριασμού δείχνει το περιβόητο κλιπ του JD Vance να αποκαλεί τους ηγέτες των Δημοκρατικών «άτεκνες γυναίκες με γάτες», με στόχο την Χάρις, ενώ ακούγεται ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια της Σουίφτ, το «We Are Never Ever Getting Back Together».

Άλλοι TikTokers με περισσότερο κωμικό ταλέντο υποδύονται τους υποψήφιους που διεκδικούν το υψηλότερο αξίωμα στη χώρα. Ο Όστιν Νάσο, ένας 29χρονος κωμικός που ζει στη Νέα Υόρκη, δημιουργεί βίντεο στα οποία μιμείται τον Τραμπ και τον Μπάιντεν.

«Προσπαθώ σκόπιμα να μην επιλέγω πλευρά στο περιεχόμενο», είπε ο Νάσο στους New York Times. «Προσπαθώ να κάνω πλάκα και με τους δύο» πρόσθεσε.

Ο Σαμ Γουάιλς, ένας 34χρονος κωμικός με έδρα το Λος Άντζελες, διακωμωδεί τον Βανς στο TikTok φορώντας eyeliner, κάτι που βασίζεται σε μια ευρέως διαδεδομένη θεωρία ότι ο αντιπρόεδρος του Τραμπ φοράει μακιγιάζ.

Ο 27χρονος Λινκ Λόρεν, ο οποίος εργάστηκε στην εκστρατεία του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 700.000 ακολούθους με τα τετράλεπτα βίντεό του στα οποία επιτίθεται στον Τζο Μπάιντεν και στην Χάρις. Ο λογαριασμός Under the Desk News, που παρουσιάζει ο V. Spehar, ο οποίος κλίνει προς τα αριστερά, δημοσιεύει πολλά βίντεο την ημέρα με έκτακτες ειδήσεις. Ο λογαριασμός του έχει πάνω από 3,2 εκατομμύρια ακόλουθους.

Οι λάτρεις του «Hamilton» έχουν κατακλύσει την εφαρμογή με βίντεο στα οποία έχουν συγχρονίσει τους στίχους του διάσημου μιούζικαλ μαζί με λεζάντες υπέρ της Κάμαλα Χάρις που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μια άλλη δημιουργός, η @knicolejenae, δημοσίευσε ένα βίντεο για να υποστηρίξει τον Τραμπ την ημέρα που κρίθηκε ένοχος και για τις 34 κατηγορίες για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων στη δίκη του. Στο βίντεο, μια γυναίκα που φοράει κόκκινα, λευκά και μπλε ρούχα στα οποία είναι ραμμένο το σλόγκαν του Τραμπ «Make America Great Again» χορεύει χαρούμενα υπό τους ήχους του τραγουδιού «I Love It» των Icona Pop. Ο πιο εμβληματικός στίχος της επιτυχίας του 2012 -«Δεν με νοιάζει»- καθιστά τις απόψεις της γυναίκας για τον Τραμπ μάλλον σαφείς.

Οι φετινές εκλογές μπορεί να είναι οι τελευταίες για το TikTok

Τον Απρίλιο, ο Τζο Μπάιντεν υπέγραψε νόμο ο οποίος θα απαγορεύσει το TikTok εάν η ByteDance δεν πουλήσει το μερίδιο ιδιοκτησίας της σε κάποιον άλλο που δεν σχετίζεται με την κινεζική κυβέρνηση. Εάν η εταιρεία αρνηθεί να το κάνει, η εφαρμογή θα απαγορευτεί στις ΗΠΑ μετά τις 19 Ιανουαρίου 2025, μια ημέρα πριν από την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ. Η ByteDance και το TikTok κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν τον νόμο τον Μάιο, υποστηρίζοντας ότι θα παραβιάσει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης.

