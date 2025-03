Στον «διαδικτυακό αέρα» από σήμερα το YEP News: Ένας αξιόπιστος ειδησεογραφικός ιστότοπος από τα ευρωπαϊκά δημόσια ΜΜΕ

Το YEP News, που ξεκινά σήμερα, είναι ένας πρωτοποριακός πολύγλωσσος ειδησεογραφικός ιστότοπος που θα παρέχει αξιόπιστες ειδήσεις από ευρωπαϊκά δημόσια μέσα ενημέρωσης. Έχει σαν στόχο να μεριμνά για τη διεισδυτική δημοσιογραφία και να καθοδηγεί το κοινό ανάμεσα στο σημερινό κατακερματισμένο τοπίο των μέσων ενημέρωσης.

Το YEP (Your European Perspective) News βασίζεται στην επιτυχία του «A European Perspective», μιας πανευρωπαϊκής δικτυωμένης αίθουσας σύνταξης που συλλέγει σχεδόν 3.000 θέματα καθημερινά. Το YEP News διαθέτει μια επιλογή από αυτές τα θέματα, δίνοντας την ευκαιρία να βρουν ένα ευρύτερο κοινό. Τα μεταφράζει περαιτέρω σε πέντε κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, πορτογαλικά και ισπανικά. Αξιοποιεί τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), που χρησιμοποιείται παράλληλα με την ανθρώπινη εποπτεία, για την επιμέλεια των θεμάτων που εμφανίζονται. Τα τεράστια πρόσφατα άλματα στην ακρίβεια και την ταχύτητα της μετάφρασης AI σημαίνουν ότι το YEP News μπορεί να φέρει μεγάλες ποσότητες θεμάτων σε νέο κοινό στη γλώσσα της επιλογής του.

Ο Wouter Gekiere, Διευθύνων Σύμβουλος του AISBL EBU-UER, λέει:

«Το YEP News μας βοηθά να δούμε τον κόσμο – και τις κοινές μας προκλήσεις – μέσα από ένα νέο πρίσμα. Συχνά, οι λύσεις βρίσκονται πέρα από τα σύνορα. Καταργώντας τα σύνορα και τα γλωσσικά εμπόδια, το YEP News χρησιμεύει ως κόμβος για αξιόπιστες πληροφορίες, που τροφοδοτούνται από τεχνολογία αιχμής.

Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης με αξιόπιστη δημοσιογραφία

Καθώς η δυσπιστία στις διαδικτυακές ειδήσεις αυξάνεται και οι ανησυχίες του κοινού σχετικά με τη διάκριση των πραγματικών από τις ψευδείς ειδήσεις αυξάνονται (Reuters Institute for the Study of Journalism’s Digital News Report 2024), το YEP News προσφέρει μια λύση. Εστιάζοντας σε αξιόπιστο περιεχόμενο από δημόσια μέσα ενημέρωσης, ενισχύει το κοινό, ιδίως τους νέους, με αξιόπιστο, διαφοροποιημένο ρεπορτάζ. Το YEP News αξιοποιεί την ισχυρή φήμη των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, που αναγνωρίζονται ως η πιο αξιόπιστη πηγή ειδήσεων της Ευρώπης (έκθεση EBU, 2024).

Ο Eric Scherer από τη France Télévisions και πρόεδρος της επιτροπής ειδήσεων της EBU, προσθέτει:

«Το YEP News είναι μια μοναδική συνεργασία των μέσων ενημέρωσης που φέρνει τις ιστορίες μας σε περισσότερους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. Η εύρεση νέου κοινού για την ποιοτική δημοσιογραφία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, παρέχοντάς τους παράλληλα το πλαίσιο και τις διάφορες αποχρώσεις σε πανευρωπαϊκά θέματα είναι επωφελής τόσο για τους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης όσο και για το διαδικτυακό κοινό».

Η Asun Gomez-Bueno, μέλος της Επιτροπής Ειδήσεων RTVE (Ισπανία) της EBU και συν-πρόεδρος της Βασικής Ομάδας Εργασίας AEP, δηλώνει:

«Σε έναν κόσμο όπου οι πληροφορίες είναι άφθονες αλλά κατακερματισμένες, το YEP News προσφέρει μια κεντρική πλατφόρμα με νέες προοπτικές σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια θέματα. Είμαστε υπερήφανοι που φέρνουμε κοντά τα ευρωπαϊκά δημόσια μέσα ενημέρωσης για να συμβάλουμε στην οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας.»

Προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνήθειες κατανάλωσης ειδήσεων

Παγκόσμια έρευνα (Digital News Report, 2024) αποκαλύπτει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το κοινό καταναλώνει ειδήσεις. Μόνο το 22% των ερωτηθέντων προσδιορίζει ειδησεογραφικούς ιστότοπους ή εφαρμογές ως την κύρια διαδικτυακή πηγή ειδήσεων – μείωση 10 ποσοστιαίων μονάδων από το 2018. Αντ ‘αυτού, στρέφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις μηχανές αναζήτησης ή στους συναθροιστές (aggregators) ειδήσεων. Το YEP News αντιμετωπίζει αυτήν την τάση προσφέροντας αξιόπιστες ειδήσεις σε μορφές που προτιμά το κοινό.

Η Liz Corbin, Διευθύντρια Ειδήσεων της EBU, λέει:

«Οι δημόσιοι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης επικεντρώνονται 100% στο να διασφαλίσουν ότι οι ειδήσεις που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος φτάνουν σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Το YEP News βρίσκεται στην αιχμή αυτού – φέρνοντας τη δημοσιογραφία και την τεχνολογία μαζί για να βοηθήσει το κοινό να χρησιμοποιήσει και να επωφεληθεί από εργαλεία που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Ενώνοντας αξιόπιστες πηγές ειδήσεων, το YEP News ανταποκρίνεται στο αίτημα του κοινού να έχει εύκολη πρόσβαση σε διαφορετικές προοπτικές και να παίρνει τη μέγιστη αξία από τους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης που βοηθούν στη χρηματοδότηση. Σε ένα πολύπλοκο οικοσύστημα μέσων ενημέρωσης, το YEP News έκανε την ανεύρεση της αληθινής ιστορίας λίγο πιο εύκολη».

Σχετικά με το YEP News

Το YEP News είναι ένας πρωτοποριακός συναθροιστής που μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αλληλεπιδρά με τις ειδήσεις. Αξιοποιεί προηγμένη τεχνολογία και φιλικό προς το χρήστη σχεδιασμό για να παρέχει αξιόπιστο, επιμελημένο περιεχόμενο, ευθυγραμμισμένο με τις σύγχρονες συνήθειες κατανάλωσης μέσων.

Μάθετε περισσότερα: · Επισκεφθείτε το YEP News: https://yepnews.eu/ · Εξερευνήστε μια ευρωπαϊκή προοπτική: Μάθετε περισσότερα εδώ

Επί του παρόντος, έντεκα δημόσια μέσα ενημέρωσης και οργανισμοί συμβάλλουν με ειδήσεις στο YEP News, ενώ ακόμη περισσότερα αναμένεται να συμμετάσχουν. Η πλατφόρμα βασίζεται στην επιτυχημένη πλατφόρμα ψηφιακών ειδήσεων AEP, που ξεκίνησε το 2021 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Α European Perspective: Η ψηφιακή πλατφόρμα ειδήσεων που συνδέει την Ευρώπη μέσω αξιόπιστων ειδήσεων (DNP Europe) συγχρηματοδοτείται από την Προπαρασκευαστική Δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – «Ευρωπαϊκές πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης».

