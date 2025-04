Σεισμός 6,2 Ρίχτερ κοντά στην Κωνσταντινούπολη: Ισχυροί μετασεισμοί, στους δρόμους χιλιάδες άνθρωποι – Τι λένε οι επιστήμονες στο ΕΡΤΝews

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών σημειώθηκε στις 12:48 το μεσημέρι σήμερα, 23 Απριλίου, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Είχε προηγηθεί δόνηση 3,9 βαθμών στις 12:13. Μετά τον μεγάλο σεισμό υπάρχουν αρκετοί μετασεισμοί, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ.

Μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι ώρα Τουρκίας και Ελλάδας δεν υπάρχουν καταγραφές για υλικές ζημιές ή θύματα, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις» και ο υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου τόνισε ότι οι αρχικές επιθεωρήσεις δεν έδειξαν ζημιές ή προβλήματα σε αυτοκινητόδρομους, αεροδρόμια, σιδηροδρόμους.

Σημειώνεται ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Θράκης. Ορισμένοι κάτοικοι τόσο στην πόλη της Κομοτηνής αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης, όπως επίσης και στην Ξάνθη, έλαβαν σχετική ειδοποίηση από το σύστημα της Google για τη σεισμική δόνηση. Αρκετοί ξαφνιάστηκαν από το μήνυμα καθώς το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης απέχει πολλά χιλιόμετρα από τις εν λόγω περιοχές. Μάλιστα, στο μήνυμα δινόταν εκτίμηση για το μέγεθος του σεισμού αλλά και τις πιθανές ζημιές σε κτίρια και δρόμους.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους πανικόβλητοι, είπαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Στο κέντρο της πόλης, πολλοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε πάρκα και άλλοι κάθισαν στα κατώφλια των σπιτιών τους, καθώς οι μετασεισμοί συνέχιζαν να γίνονται αισθητοί. Ορισμένα καταστήματα έκλεισαν μετά τον σεισμό που ταρακούνησε την ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης.

Ο Απόστολος Χατουτζίδης που ζει στην Κωνσταντινούπολη μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι «ήταν κάτι αναμενόμενο, ένας νορμάλ θα έλεγα σεισμός. Ο κόσμος ανησύχησε λίγο, λογικό είναι να υπάρχει μία ανησυχία, στην περιοχή μας δεν έχουν αναφερθεί κάποιες ζημιές».

Η Αριάνα Φερεντίνου από την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης είπε ότι ήταν στο διαμέρισμά της την ώρα του σεισμού και έκανε λόγο για έναν σεισμό που έβγαλε τους πάντες στους δρόμους. Όπως είπε «είμαι στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, στην περιοχή του Φενερμπαχτσέ, που είναι κοντά στη θάλασσα. Είναι μία πολυκατοικία εννέα ορόφων. Εγώ μένω στον έβδομο όροφο. Καταρχήν κουνήθηκαν οι τοίχοι πολύ έντονα και κουνήθηκαν και τα φώτα που κρέμονταν από το ταβάνι. Ήταν πάρα πολύ ισχυρός ο σεισμός. Κατέβηκε κόσμος από τα διάφορα διαμερίσματα από τις σκάλες δεν χρησιμοποιούσαν το ασανσέρ, παρά το γεγονός ότι λειτουργούσε. Και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, περίπου δύο ώρες μετά τον μεγάλο σεισμό βρίσκονται έξω στους δρόμους με καρέκλες[…]».

Ο τηλεοπτικός σταθμός TGRT μετέδωσε ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε αφού πήδηξε από ένα μπαλκόνι την ώρα του σεισμού. Επίσης έχουν προειδοποιηθεί οι κάτοικοι της περιοχής να αποφεύγουν να εισέρχονται σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Σήμερα είναι επίσημη αργία στην Τουρκία.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στα ανοικτά των ακτών του Σηλυβρίου, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσαν η υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων της Τουρκίας (AFAD) και ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Το εστιακό βάθος ήταν 6,92 χλμ, σύμφωνα με την AFAD. Παρόμοια ήταν και η μέτρηση του Γερμανικού Ερευνητικού Κέντρου Γεωεπιστημών (GFZ), που είπε ότι ο σεισμός ήταν 6,2 βαθμών με εστιακό βάθος 10 χλμ. Εκτός από τον κύριο σεισμό, η AFAD είπε ότι κατέγραψε άλλες τρεις δονήσεις μεγέθους 3,9 έως 4,9 βαθμών στην ίδια περιοχή.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος για το ενδεχόμενο να επηρεαστεί ο ελλαδικός χώρος από τη σεισμική δόνηση. Είναι ένας τυπικός σεισμός, ισχυρός μεν αλλά όχι πολύ ανησυχητικός, είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Περίμετρο» ότι «εδώ και πολύ πολλά χρόνια αναμενόταν ένας μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη με βάση τα δεδομένα που υπήρχαν σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλες οι ερευνητικές ομάδες σε όλον τον κόσμο εκτιμούσαν ότι πρέπει να έχουμε ένα σεισμό της τάξεως των 7,5 βαθμών, έτσι ώστε να σπάσει και το τελευταίο κομμάτι του ρήγματος που δεν είχε σπάσει από το μεγάλο ρήγμα της Ανατολίας.

Το τελευταίο σπάσιμο του ρήγματος, ο τελευταίος μεγάλος σεισμός ήταν το 1999 στην Νικομήδεια όπου είχαμε τεράστιες καταστροφές και 17.000 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Το τελευταίο κομμάτι είναι αυτό που διέρχεται νότια της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή είναι αυτό που ενεργοποιήθηκε πριν από μισή περίπου ώρα».

Ο κ. Λέκκας επισήμανε ότι ο σεισμός που σημειώθηκε σήμερα ήταν μικρότερος από το μέγιστο σεισμό που μπορούσε να δώσει αυτό το ρήγμα. «Δεν είναι απαραίτητο ότι θα έπρεπε να δώσει 7 – 7,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ σεισμό, αλλά αυτός ο σεισμός των 6, όπως και οι επόμενοι σεισμοί των 5 βαθμών, απέχουν πολύ ουσιαστικά από το να έχουμε τη μέγιστη ενεργοποίηση του ρήγματος.

Δηλαδή ο 7,5 από τον 6 απέχει ουσιαστικά γύρω στις 40 φορές. Δηλαδή μπορεί οι 40 σεισμοί των 6 βαθμών ισοδυναμούν με ένα σεισμό της τάξεως των 7,3 με 7,4 βαθμών. Άρα μπορούμε να αναμένουμε μια σταδιακή εκτόνωση, τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες. Δεν ξέρουμε αν θα σπάσει κάποιο ρήγμα και θα δώσει μεγαλύτερο σεισμό ή αν θα διατηρηθεί στο επίπεδο των 6 βαθμών. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε πολλούς σεισμούς των 6 βαθμών και αυτό εφόσον σπάσει όλο το ρήγμα, γιατί δεν είναι απαραίτητο να σπάσει αυτό το χρονικό διάστημα όλο το ρήγμα».

Ακόμα είπε ότι «είναι νωρίς να ξέρουμε ακόμα εάν είναι ο κύριος σεισμός αυτός που εκδηλώθηκε. Θα έχει τρομερό ενδιαφέρον να δούμε πως θα εξελιχθεί η σεισμικότητα στην ευρύτερη περιοχή της Πόλης»

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «ήταν μια περιοχή που ανέμεναν οι επιστήμονες ότι θα δώσει κάποιο σεισμό, απλά υπήρχαν μελέτες οι οποίες περίμεναν στη συγκεκριμένη περιοχή αρκετά μεγαλύτερα μεγέθη σεισμού. Είναι μια περιοχή η οποία ανήκει στη ζώνη του βόρειου κλάδου της Ανατολίας. Αυτός χωρίζεται σε τρία μέρη. Ο βορειότερος είναι αυτός που έδωσε τον σεισμό, είναι και ο πιο επικίνδυνος. Είναι αυτός ο οποίος δεν έχει σπάσει στο τμήμα του αυτό τις τελευταίες δεκαετίες[…] έχει πάρα πολλά χρόνια να δώσει μεγάλο σεισμό». Πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι «όλες αυτές οι μελέτες που έχουν γίνει θεωρούν ότι έχει δυναμικό πολύ μεγαλύτερο. Άρα ένας σεισμός της τάξης αυτής δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να θεωρηθεί σίγουρα ως ο κύριος σεισμός αν δεν δούμε και τη συνέχεια».

Ο σεισμολόγος Μανώλης Σκορδίλης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τόνισε ότι « είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη. Συνήθως μετά από κάποιο ισχυρό σεισμό χρειαζόμαστε ένα με δύο εικοσιτετράωρα τουλάχιστον για να έχουμε μια αντικειμενική εικόνα της όλης διέγερσης. Το θέμα είναι το εξής ως μέγεθος το 6,2 είναι αρκετά μεγάλο, αλλά για το χώρο στον οποίο εκδηλώθηκε είναι μάλλον μικρό. Με τη λογική ότι ξέρουμε ότι ιστορικά στον χώρο αυτόν έχουν εκδηλωθεί σεισμοί με μεγέθη που έφτασαν και ξεπέρασαν ακόμη και τους 7 βαθμούς. Επομένως είναι ένα τμήμα του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας που μπορεί να δώσει πολύ ισχυρούς σεισμούς και υπό αυτή την έννοια πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί, ειδικά τις πρώτες ώρες μετά την εκδήλωσή τους».

Bίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανήρτησαν κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης δείχνουν την στιγμή του σεισμού μέσα στα σπίτια και την πτώση αντικειμένων.

