Release Athens 2025: Gojira, While She Sleeps και Lacuna Coil σήκωσαν την Πλατεία Νερού στον αέρα

Η προτελευταία ημέρα του Release Athens 2025 ήταν αφιερωμένη στον σκληρό ήχο, με τρεις μπάντες που εκπροσωπούν διαφορετικά ρεύματα της σύγχρονης metal σκηνής. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 40°C, χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν την Πλατεία Νερού για μια βραδιά που συνδύασε ενέργεια, τεχνική αρτιότητα και συγκινητικές στιγμές.

Τη βραδιά άνοιξαν οι Lacuna Coil, το συγκρότημα από το Μιλάνο που καθιέρωσε τον όρο goth metal στη σύγχρονη ευρωπαϊκή σκηνή. Με βασικά πρόσωπα την Cristina Scabbia και τον Andrea Ferro, το σχήμα παρέδωσε ένα γεμάτο setlist, με έμφαση στη σκοτεινή ατμόσφαιρα και την επαφή με το κοινό, θέτοντας τον τόνο της βραδιάς.

Στη συνέχεια, στη σκηνή ανέβηκαν οι While She Sleeps, εκπρόσωποι του metalcore από τη Μεγάλη Βρετανία. Με χαρακτηριστική σκηνική παρουσία και διάθεση για άμεση αλληλεπίδραση με το κοινό – ο frontman κατέβηκε επανειλημμένα στο pit – οι Βρετανοί ενθουσίασαν τους fans τους και κέρδισαν νέους. Η εμφάνισή τους χαρακτηρίστηκε από ένταση, αφοσίωση και αυθεντικότητα.

Η κορύφωση της βραδιάς ήρθε, όπως αναμενόταν, με την εμφάνιση των Gojira. Ήταν γνωστό ότι επρόκειτο για μία από τις κορυφαίες μπάντες του σύγχρονου metal – ωστόσο, λίγοι θα μπορούσαν να προβλέψουν το αποτύπωμα που θα άφηναν στη σκηνή της Πλατείας Νερού. Στην πρεμιέρα της ευρωπαϊκής τους περιοδείας, οι Γάλλοι παρέδωσαν ένα show υποδειγματικό, χτισμένο πάνω σε τρομακτική ακρίβεια, ακατέβαστη ένταση και στιγμές που δύσκολα θα ξεχαστούν.

Ξεχώρισαν η εκρηκτική απόδοση των “The Axe” και “Stranded”, η αναπάντεχη επανεμφάνιση του “From The Sky” – το οποίο δεν είχαν ερμηνεύσει ζωντανά εδώ και 15 χρόνια – και η ατμοσφαιρική κορύφωση με το “Another World”, συνοδευόμενο από ένα εντυπωσιακό animation που για λίγα λεπτά «πάγωσε» την Πλατεία Νερού.

Το encore, όμως, ήταν αυτό που έδωσε στη βραδιά τον χαρακτήρα του αληθινά ιστορικού. Οι Gojira απέτισαν φόρο τιμής στους Black Sabbath με μια δυνατή διασκευή του “Under The Sun / Every Day Comes And Goes”, ενώ λίγο αργότερα κάλεσαν στη σκηνή τον Robb Flynn των Machine Head, για να του τραγουδήσει το κοινό «χρόνια πολλά» για τα γενέθλιά του. Το φινάλε ήρθε με την πρώτη εκτέλεση του “Territory” των Sepultura από τους Gojira – μια έκρηξη ενέργειας που σφράγισε τη βραδιά με τον πιο εμφατικό τρόπο.

Η αυλαία του Release Athens κλείνει σήμερα Τετάρτη, 23 Ιουλίου με ένα επικό metal show: Dream Theater, Mastodon & Haken!

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος