«Πυραυλική απειλή» κατά του Κιέβου καταγγέλει ο ουκρανικός στρατός μετά την εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Βλ. Πούτιν

Προσωρινή εκεχειρία στη σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας λόγω του Πάσχα ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, όμως την ίδια ώρα σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν στο Κίεβο με την ουκρανική πολεμική αεροπορία να ανακοινώνει «πυραυλική απειλή για την περιοχή του Κιέβου». Μάλιστα, ορισμένα ουκρανικά κανάλια στο Telegram ανέφεραν ότι υπάρχει κίνδυνος πλήγματος από μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην πρωτεύουσα.

η πλευρά του Κιέβου κατηγορεί τη Ρωσία πως «συνεχίζουν να πυροβολούν ακατάπαυστα» υπογραμμίζοντας το Κίεβο «δεν εμπιστεύεται τον Πούτιν» και πως σκοπός της Ρωσίας είναι να κατηγορήσει την Ουκρανία.

Πιο αναλυτικά ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν ανακοίνωσε προσωρινή εκεχειρία στη σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας λόγω του Πάσχα, ενώ ανέφερε ακόμα ότι η Ουκρανία παραβίασε το μορατόριουμ για τα χτυπήματα στις ενεργειακές υποδομές περισσότερες από 100 φορές.

Ανέφερε δε στον αρχηγό του Ρωσικού στρατού Βαλέρι Γκεράσιμοφ να είναι έτοιμος να δοθεί απάντηση στις επιθετικές ενέργειες της Ουκρανίας σε περίπτωση που αυτές λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου κατάπαυσης του πυρός.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τη διακήρυξή του για πασχαλινή κατάπαυση του πυρός και πρόσθεσε ότι το Κίεβο εμμένει στην αρχική συμφωνία για τήρηση εκεχειρίας 30 ημερών.

«Η θέση της Ουκρανίας παραμένει σαφής και συνεπής: στις 11 Μαρτίου στην Τζέντα συμφωνήσαμε άνευ όρων στην πρόταση των ΗΠΑ για πλήρη, προσωρινή κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες», ανέφερε ο υπουργός Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Ο Πούτιν τώρα κάνει δηλώσεις ότι υποτίθεται ότι είναι έτοιμος για κατάπαυση του πυρός για 30 ώρες αντί για 30 ημέρες. Η Ρωσία μπορεί να συμφωνήσει ανά πάσα στιγμή στην πρόταση για πλήρη και άνευ όρων 30ήμερη κατάπαυση του πυρός, η οποία βρίσκεται στο τραπέζι από τον Μάρτιο (…) Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τα λόγια (του Πούτιν) και θα εξετάσουμε πράξεις, όχι λόγια», πρόσθεσε.

