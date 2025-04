Πρωτομαγιά με τους ΕNCARDIA στο “Theatre of the no”

Το THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, γιορτάζει την Πρωτομαγιά με ανοιξιάτικη διάθεση και φιλοξενεί τους Encardia σε μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά, αφιερωμένη στη Μεσόγειο την παράδοση, τους ήχους και τις ιστορίες της. Την Πέμπτη 1 Μαΐου στις 21:00, η σκηνή γεμίζει με ρυθμούς, χρώματα και συναισθήματα, από τα τραγούδια της ξενιτιάς και της νοσταλγίας, μέχρι τις δυναμικές, καθαρτικές χορευτικές φόρμες της ταραντέλας.

Έρωτας, απώλεια, προσμονή, επιστροφή και αντάμωμα ξεδιπλώνονται μέσα από τη μουσική αφήγηση των Encardia.

Με αφετηρία την ταραντέλα του Σαλέντο και της Νάπολης και έμπνευση από τη βαθιά ριζωμένη παράδοση των ελληνόφωνων περιοχών της Νότιας Ιταλίας, παρουσιάζουν μια νέα, εκρηκτική μουσική παράσταση. Παραδοσιακά τραγούδια, πρωτότυπες συνθέσεις, σύγχρονες ενορχηστρώσεις και μεσογειακοί χοροί ενώνονται σε μια συναυλία-γιορτή.

20 χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση, οι Encardia, με χιλιάδες συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επτά δίσκους,

δύο μουσικοθεατρικές παραγωγές και ένα βραβευμένο ντοκιμαντέρ στο ενεργητικό τους, ανοίγουν ένα νέο δημιουργικό κύκλο.



Μας προσκαλούν να ξαναζήσουμε τα τραγούδια που αγαπήσαμε, αλλά και να γνωρίσουμε καινούργιες μουσικές, μέσα από τη ματιά μιας καλλιτεχνικής ομάδας που παραμένει συλλογική, ανθεκτική και πάντα πρωτοπόρα.

Info

Ναταλία Κωτσάνη: τραγούδι, κρουστά

Bαγγέλης Παπαγεωργίου: ακορντεόν, φυσαρμόνικα, τραγούδι

Μιχάλης Κονταξάκης: κιθάρα, τραγούδι

Κώστας Κωνσταντάτος: κρουστά, μαντολίνο, τραγούδι

Γιώργος Ντάνης: κοντραμπάσο, τραγούδι

Κωνσταντίνα Καλκάνη: χορός

Αναστασία Δρούγα: χορός

Ημ/νια: Πέμπτη 1 Μαΐου στις 21.00

Tιμή Εισιτήριου: 12€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/protomagia-me-tous-encardia/

