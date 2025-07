Που έδωσε η Kylie Minogue το τριαντάφυλλό της [και τι είπε στο ελληνικό κοινό];

Η Kylie Minogue έδωσε για πρώτη φορά συναυλία στην Ελλάδα, στην τελευταία στάση του Tension Tour στην Ευρώπη. Υποσχέθηκε ότι όσα τραγούδια δεν είπε χθες, θα τα πει σύντομα σε επόμενη συναυλία στην Αθήνα. Είπε όμως και άλλα, και τα έχω συγκεντρώσει σε αυτό το βίντεο. Kylie Minogue performed in Greece for the first time, at the final stop of her Tension Tour in Europe. She promised that the songs she didn’t perform last night will be included in her next concert in Athens. But she also said more — and I’ve captured it all in this video. #KylieMinogue #TensionTour #Releaseathens25 #Kylie #PopLegend @apollonbollas @kylieminogue