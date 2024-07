Χτίζοντας τον κόσμο της ταινίας φαντασίας “Wicked”

«Αν θέλεις να είσαι μέσα στον κόσμο, πρέπει να τον χτίσεις», δηλώνει η παραγωγή της ταινίας “Wicked” και παρουσιάζει σε ένα σύντομο βίντεο όλες τις τεχνικές που χρησιμοποίησαν για να επιτύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα.

Μετά από δύο δεκαετίες ως ένα από τα πιο αγαπημένα και ανθεκτικά μιούζικαλ στη σκηνή, το Wicked κάνει το πολυαναμενόμενο ταξίδι του στη μεγάλη οθόνη ως ένα θεαματικό, καθοριστικό κινηματογραφικό γεγονός που θα στιγματίσει τη νέα γενιά.

Σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου σκηνοθέτη Jon M. Chu (Crazy Rich Asians, In the Heights), το “Wicked” είναι το πρώτο κεφάλαιο μιας καθηλωτικής, πολιτιστικής γιορτής που χωρίζεται σε δύο μέρη. Το “Wicked Part Two” έχει προγραμματιστεί να φτάσει στους κινηματογράφους στις 26 Νοεμβρίου 2025.

Το “Wicked” αφηγείται την ανείπωτη ιστορία των μαγισσών του Οζ και πρωταγωνιστούν η βραβευμένη με Emmy, Grammy και Tony Cynthia Erivo (“Harriet”, “The Color Purple του Broadway”) ως Elphaba, μια νεαρή γυναίκα, παρεξηγημένη λόγω του ασυνήθιστου πράσινου δέρματός της, η οποία δεν έχει ακόμη ανακαλύψει την πραγματική της δύναμη, και η βραβευμένη με Grammy, πολυπλατινένια μουσική καλλιτέχνιδα και παγκόσμια σούπερ σταρ Ariana Grande ως Glinda, μια δημοφιλής νεαρή γυναίκα, που διαθέτει προνόμια και φιλοδοξίες και δεν έχει ακόμη ανακαλύψει την “αληθινή” της καρδιά.

Center L to R: Cynthia Erivo (as Elphaba), Director Jon M. Chu, and Ariana Granda (as Glinda) on the set of WICKED

Οι δυο τους συναντιούνται ως συμφοιτήτριες στο Πανεπιστήμιο “Shiz” στη φανταστική Χώρα του Οζ και ενώνονται με μια απίθανη αλλά βαθιά φιλία. Μετά από μια συνάντηση με τον Υπέροχο Μάγο του Οζ, η φιλία τους φτάνει σε ένα σταυροδρόμι και οι ζωές τους παίρνουν πολύ διαφορετικά μονοπάτια. Η ακλόνητη επιθυμία της Γκλίντα για δημοτικότητα την παρασύρει στα δίχτυα εξουσία, ενώ η αποφασιστικότητα της Ελφάμπα να παραμείνει πιστή στον εαυτό της και στους γύρω της, θα έχει απροσδόκητες και συγκλονιστικές συνέπειες για το μέλλον της. Οι εξαιρετικές περιπέτειές τους στη Χώρα του Οζ θα τους δουν τελικά να εκπληρώνουν το πεπρωμένο τους ως Γκλίντα η “Καλή και η Κακιά Μάγισσα της Δύσης”.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί επίσης η βραβευμένη με Όσκαρ Michelle Yeoh ως “βασιλική” διευθύντρια του Πανεπιστημίου “Shiz”, Madame Morrible., ο Jonathan Bailey (Bridgerton, Fellow Travelers) ως Fiyero, ένας αδίστακτος και ανέμελος πρίγκιπας, ο υποψήφιος για Tony, Ethan Slater (Broadway’s Spongebob Squarepants, Fosse/Verdon) ως Boq, ένας αλτρουιστής μαθητής Munchkin, η Marissa Bode στο μεγάλου μήκους ντεμπούτο της ως Nessarose, η αγαπημένη αδερφή της Elphaba και το είδωλο της ποπ κουλτούρας Jeff Goldblum ως ο θρυλικός Μάγος του Οζ.

L to R: Jeff Goldblum is The Wizard of Oz and Michelle Yeoh is Madam Morrible in WICKED, directed by Jon M. Chu

Το καστ των χαρακτήρων περιλαμβάνει τους Pfannee και ShenShen, δύο συνένοχους συμπατριώτες της Glinda που υποδύονται ο υποψήφιος για Emmy Bowen Yang (Saturday Night Live) και ο Bronwyn James (Harlots). Ένας νέος χαρακτήρας που δημιουργήθηκε για την ταινία, η Miss Coddle, την οποία υποδύεται η υποψήφια για Tony, Keala Settle (The Greatest Showman) και ο τέσσερις φορές νικητής Emmy, Peter Dinklage (Game of Thrones) ως η φωνή του Dr. Dillamond.

Παραγωγός του “Wicked” είναι ο Marc Platt (La La Land, The Little Mermaid), του οποίου οι ταινίες, οι τηλεοπτικές εκπομπές και οι θεατρικές παραγωγές έχουν κερδίσει συνολικά 46 υποψηφιότητες για Όσκαρ, 58 υποψηφιότητες για Emmy και 36 υποψηφιότητες για Tony, και από τον πολυβραβευμένο με Tony David Stone (Kimberly Akimbo, Next to Normal), με τον οποίο ο Platt παρήγαγε το blockbuster θεατρικό μιούζικαλ “Wicked”. Εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι David Nicksay, Stephen Schwartz και Jared LeBoff.

Βασισμένο στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα του Gregory Maguire, το “Wicked” διασκευάζεται για την οθόνη από τη συγγραφέα βιβλίων της θεατρικής παραγωγής Winnie Holzman και από τον θρυλικό βραβευμένο με Grammy και Όσκαρ συνθέτη και στιχουργό Stephen Schwartz. Το θεατρικό μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ παράγεται από την Universal Stage Productions, τον Marc Platt, την Araca Group, τον Jon B. Platt και τον David Stone.

L to R: Ariana Granda is Glinda and Cynthia Erivo is Elphaba in WICKED, directed by Jon M. Chu

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος