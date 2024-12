“Warfare”: Ο πόλεμος στο Ιράκ, το θέμα της νέας ταινίας του Άλεξ Γκάρλαντ

Μετά την πρεμιέρα του “Civil War” τον Απρίλιο, ο Άλεξ Γκάρλαντ (Alex Garland) επιστρέφει δυναμικά με ένα ακόμα πολεμικό δράμα.

Πρόκειται για το “Warfare” το οποίο συν-σκηνοθέτησε και έγραψε με την βοήθεια του συνεργάτη του στην προηγούμενη ταινία, πρώην πεζοναύτη και βετεράνο του Ιράκ, Ρέι Μεντόζα (Ray Mendoza).

Το πρωταγωνιστικό καστ της ταινίας που διαδραματίζεται το 2006 στο Ιράκ περιλαμβάνει τους Γουίλ Πούλτερ (Will Poulter), Τζόζεφ Κουίν (Joseph Quinn) και Ντι Φαραώ Γουν-Α-Τάι (D’Pharaoh Woon-A-Tai) ο οποίος υποδύεται τον Μεντόζα.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «μία διμοιρία Αμερικανών Ναυτικών SEAL βρίσκεται στο σπίτι μιας ιρακινής οικογένειας, παρακολουθώντας την κίνηση των αμερικανικών δυνάμεων μέσα από το έδαφος των ανταρτών. Μια βίαιη ιστορία σύγχρονου πολέμου, που δεν ειπώθηκε ποτέ άλλοτε: σε πραγματικό χρόνο και βασισμένη στη μνήμη των ανθρώπων που τον έζησαν».

Το καστ συμπληρώνουν οι Τσαρλς Μέλτον (Charles Melton), Κόσμο Τζάρβις (Cosmo Jarvis), Κιτ Κόνορ (Kit Connor), Φιν Μπένετ (Finn Bennett), Τέιλορ Τζον Σμιθ (Taylor John Smith), Μάικλ Γκαντολφίνι (Michael Gandolfini), Αντέιν Μπράντλεϊ (Adain Bradley) και Έβαν Χόλτζμαν (Evan Holtzman), μεταξύ άλλων.

Το πρώτο τρέιλερ που δόθηκε στην δημοσιότητα από την A24, δίνει μία πρώτη γεύση αυτής της συγκλονιστικής ιστορίας, παρουσιάζοντας τον πόλεμο από τη σκοπιά αυτών που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή.

Ο Μεντόζα κατατάχθηκε στο Ναυτικό το 1997 και υπηρέτησε για περισσότερα από 16 χρόνια ως μέλος της SEAL Team 5 και εκπαιδευτής της Land Warfare Training Detachment και της BUD/s.

Σύμφωνα με το “Τhe Direct”, το “Warfare” θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες εντός του 2025.

Everything is based on memory. Directed by Iraq War veteran Ray Mendoza and Civil War director Alex Garland, this is WARFARE. In theaters 2025. pic.twitter.com/zk2cFAhHQH