Βραβείο Booker 2023: Νικητής ο Ιρλανδός συγγραφέας Πολ Λιντς

Ο Ιρλανδός συγγραφέας Πολ Λιντς κέρδισε χθες το βράδυ το περίβλεπτο βρετανικό λογοτεχνικό βραβείο Booker για το δυστοπικό μυθιστόρημά του «Prophet Song», κατά τη διάρκεια τελετής στο Λονδίνο.

Ο Πολ Λιντς, γεννημένος το 1977 στην κομητεία Λίμερικ, ήταν υποψήφιος για το βραβείο για πρώτη φορά με το πέμπτο του μυθιστόρημα, σκοτεινή, κλειστοφοβική αφήγηση για τη ζωή μιας μητέρας που ανατρέπεται σε μια Ιρλανδία που βυθίζεται στη φασιστική τυραννία.

«Δεν ήταν εύκολο να γραφτεί αυτό το βιβλίο», δήλωσε ο Λιντς αφού παρέλαβε το βραβείο. «Το λογικό μέρος του εαυτού μου πίστευε ότι με τη συγγραφή αυτού του μυθιστορήματος καταδίκαζα την καριέρα μου, αν και έπρεπε να το γράψω ούτως ή άλλως. Δεν έχουμε επιλογή σε τέτοια θέματα».

Η Καναδή συγγραφέας Esi Edugyan, η οποία προήδρευσε της κριτικής επιτροπής, δήλωσε ότι το βιβλίο είναι «ένας θρίαμβος της συναισθηματικής αφήγησης», στον οποίο ο συγγραφέας «καταφέρνει γλωσσικά κατορθώματα που είναι εκπληκτικό να τα βλέπεις».

Το «Prophet Song» κέρδισε άλλους πέντε φιναλίστ από την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, που επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 163 μυθιστορήματα που υποβλήθηκαν από εκδότες.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 50.000 λιρών (περίπου 60.000 ευρώ) και εγγυάται διεθνή καταξίωση.

Πέρυσι το βραβείο έλαβε ο συγγραφέας από τη Σρι Λάνκα Σεχάν Καρουνατιλάκα, για το μυθιστόρημά του «Τα επτά φεγγάρια του Μάλι Αλμέιντα» (The Seven Moons of Maali Almeida).

Πηγή: Associated Press

