Βραβεία γένους θηλυκού στο Σαν Σεμπαστιάν

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το «Χρυσό Κοχύλι» σε γυναίκες. Μετά το «Εν Αρχή», με πρωτότυπο τίτλο «Dasatskisi» [Beginning] (Dea Kulumbegashvili, 2020), Το «Μπλε Φεγγάρι», γνωστό και ως «Crai nou» [Blue Moon] (Alina Grigore, 2021) και το «Βασιλιάδες του Κόσμου», που διανεμήθηκε με τον διεθνή τίτλο «Los reyes del mundo» [The Kings of the World] (Laura Mora, 2022), άλλη μια γυναίκα κρατάει στα χέρια της το μεγαλύτερο βραβείο της κινηματογραφικής διοργάνωσης της Donostia. To «O corno» [The Rye Horn] είναι η πρώτη ταινία που συμμετείχε σε προπαραγωγικό στάδιο στο πρόγραμμα Ikusmira Berriak, που συνδιοργανώνεται από το Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, τον πολιτιστικό οργανισμό Tabakalera και το Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE), και κερδίζει το κορυφαίο βραβείο της διοργάνωσης.

Η συμπαραγωγή Ισπανίας Πορτογαλίας και Βελγίου, το «O corno» [The Rye Horn] σε σκηνοθεσία της Jaione Camborda ήταν ο θριαμβευτής της 71η έκδοσης του Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, έτσι από φέτος, ο κατάλογος των νικητών της 71ης διοργάνωσης περιλαμβάνει ένα κινηματογραφικό ντεμπούτο ταινίας μεγάλου μήκους («Chun xing» [a Journey in Spring]) και τρεις ταινίες που προστίθενται ως δεύτερες στα βιογραφικά των σκηνοθετών τους («O corno», «Great Absence» και «Kalak»).

Υπεύθυνη για την επιλογή των βραβείων ήταν η κριτική επιτροπή με πρόεδρο τη σκηνοθέτι Claire Denis. Μαζί της ήταν η ηθοποιός Fan Bingbing, η παραγωγός Cristina Gallego, η διευθύντρια φωτογραφίας Brigitte Lacombe, ο παραγωγός Robert Lantos, η ηθοποιός Vicky Luengo και ο σκηνοθέτης Christian Petzold.

Το «Ο corno» [Τhe Rye Horn] κερδίζει το Χρυσό Κοχύλι στην 71η έκδοση του Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Η ταινία, που έκανε την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ του Τορόντο [TIFF] μας ταξιδεύει στο Ιλά της Αρούσα το 1971. Εκεί η Μαρία κερδίζει τα προς το ζην ψαρεύοντας και βοηθώντας και άλλες γυναίκες δουλειές τους. Μετά από ένα απροσδόκητο γεγονός, θα αναγκαστεί να φύγει από τη ρουτίνα του τόπου της και να ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι που θα την κάνει να αγωνιστεί για την επιβίωσή της.

Το ασημένιο κοχύλι (βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας) έλαβε η Tzu-Hui Peng και η Ping-wen Wang για το Chun xing [A Journey in Spring] από την Ταϊβάν. Η ταινία με ποιητικό τρόπο δείχνει το αδιέξοδο αλλά και τη ανάγκη του να κρατήσει «φρέσκιες» της αναμνήσεις του, ένας άντρας που βάζει τα λείψανα της γυναίκας του στο ψυγείο, καθώς σε μια ανοιξιάτικη βροχή αναπολεί τις χαρές και τις τις λύπες του.

Το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου πήγε στη María Alché και τον Benjamín Naishtat για το «Puan», ταινία που θα προβληθεί και στο Φεστιβάλ «Νύχτες Πρεμιέρας» τη συμπαραγωγή Αργεντινής Ιταλίας Γερμανίας Γαλλίας και Βραζιλίας. Το «Puan» είναι μια χιουμοριστική ταινία που περιγράφει τους ανταγωνισμούς δύο καθηγητών φιλοσοφίας που προσπαθούν να καλύψουν τη θέση του συναδέλφου τους που έφυγε από τη ζωή, καθώς η πανεπιστημιακή κοινότητα περνάει μια περισσότερο διευρυμένη κρίση.

Τα ασημένια κοχύλια καλύτερης ερμηνείας δόθηκαν ex aequo από τους Marcelo Subiotto και Tatsuya Fuji για τους αντίστοιχους ρόλους τους στο Puan, και τη «Μεγάλη Απουσία»

Το ασημένιο κοχύλι δεύτεραγωνιστή δόθηκε στον Hovik Keuchkerian για την ερμηνεία του στο «Un amor» της Isabel Coixet. Η ταινία που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο, περιγράφει τη σχέση μιας γυναίκας που απομονώνεται σε ένα μικρό χωρίο και κανείς δεν την αποδέχεται εγκάρδια στη μικρο-κοινωνία τους.

Βραβείο καλύτερης διεύθυνσης φωτογραφίας και βραβείο κριτικής επιτροπής κέρδισε το «Kalak», μια συμπαραγωγή Δανίας, Σουηδίας, Νορβηγίας, Φινλανδίας, Γροιλανδίας και Ολλανδίας. Η επιτροπή ανέφερε μεταξύ άλλων ότι, αυτή η ταινία «μας οδήγησε σε έναν κόσμο για τον οποίο δεν γνωρίζαμε απολύτως τίποτα με εκπληκτικές και γεμάτες ενσυναίσθηση παραστάσεις και με έναν τρόπο να γνωρίσουμε τη χώρα, τις συγκρούσεις και την κρυμμένη ομορφιά της μέσω της αληθινής κινηματογραφικής τέχνης».

Μετά την απονομή των βραβείων ακολούθησε η παγκόσμια πρεμιέρα του «Dance First» συμπαραγωγής Ηνωμένου Βασιλείου, Ουγγαρίας, Βελγίου, της νέας ταινίας του πολυβραβευμένου James Marsh [σκηνοθέτης της «Θεωρίας των Πάντων». Για την πρεμιέρα της ταινίας ήρθαν στο Σαν Σεμπαστιάν οι πρωταγωνιστές/συντελεστές Gabriel Byrne, Sandrine Bonnaire, Aidan Guillen, Fionn O’shea και Leonie lojkine. Η ταινία είναι μια πρωτότυπης αφήγησης βιογραφία του Σάμιουελ Μπέκετ που εστιάζει στη σχέση με τη γυναίκα του αλλά και τον μέντορά του [Τζέιμς Τζόυς].

Αναλυτικό κείμενο για την ταινία και κριτική θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες.

