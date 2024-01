«Βάρδια» (Dogwatch): Ο Αργυρός Αλέξανδρος του 25ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης έρχεται στο CineDoc

Το ντοκιμαντέρ ΒΑΡΔΙΑ (DOGWATCH) του Γρηγόρη Ρέντη κάνει πρεμιέρα στο CineDoc και έρχεται για τρεις προβολές στον κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ στις 18, 20 και 21 Ιανουαρίου 2024.

Και οι τρεις προβολές θα πραγματοποιηθούν παρουσία του σκηνοθέτη, με τον οποίο θα ακολουθήσει συζήτηση μετά το τέλος της ταινίας.

Η ΒΑΡΔΙΑ έκανε διεθνή πρεμιέρα την περασμένη άνοιξη στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Visions du Réel και στη συνέχεια ταξίδεψε και σε άλλα διεθνή φεστιβάλ, όπως τα True/False, Raindance, Brooklyn International Film Festival, Transylvania International Film Festival, DocPoint Helsinki, Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντερ Λεμεσσού, Βergamo Film Meetings, ενώ απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Μόσχας και τον Αργυρό Αλέξανδρο στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 2023.

Παράλληλα με τις προβολές του ΔΑΝΑΟΥ, ο σκηνοθέτης θα παρουσιάσει στο φουαγιέ του κινηματογράφου μία φωτογραφική έκθεση με τίτλο Hurry Upand Wait, με υλικό από τα γυρίσματα της ταινίας.

Επιπλέον προβολές του ντοκιμαντέρ θα πραγματοποιηθούν σε Ρέθυμνο (13/1) και Θεσσαλονίκη (17/1).

Την ημέρα της πρεμιέρας στην Αθήνα (Πέμπτη 18 Ιανουαρίου), η «Βάρδια» θα προβληθεί μαζί με το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «SaltedLake» του Αλέξανδρου Σολτς, παρουσία του σκηνοθέτη.

«Βάρδια» (Dogwatch)

Ντοκιμαντέρ | Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Ρέντης | 2022 | Ελλάδα, Γαλλία | 78’

ΣΥΝΟΨΗ

Για περισσότερο από μία δεκαετία, τα πλοία που διασχίζουν την επικίνδυνη ζώνη ανοιχτά της Σομαλίας προσλαμβάνουν μισθοφόρους για προστασία από τους πειρατές. Σήμερα οι επιθέσεις έχουν μειωθεί, αλλά οι μισθοφόροι αντιμετωπίζουν ένα νέο πρόβλημα: την έλλειψη δράσης.

Στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, ο Γρηγόρης Ρέντης ισορροπεί περίτεχνα μεταξύ του ντοκιμαντέρ και της μυθοπλασίας. Η ταινία ακολουθεί τρεις ένοπλους φρουρούς, που, ο καθένας σε διαφορετικά στάδια της καριέρας του, προστατεύουν πλοία που διαπερνούν τα στενά στα ανοιχτά της Σομαλίας, από πειρατικές επιθέσεις.

Η «Βάρδια» ξεδιπλώνεται σε τρία κεφάλαια. Τρεις διαφορετικές ιστορίες, με τρεις ήρωες που ενσαρκώνουν τον ίδιο χαρακτήρα: έναν φρουρό που περνά τη ζωή του σε βάρδιες, προσδοκώντας τη στιγμή που θα έρθει σε επαφή με τον εχθρό.

Πρόγραμμα Προβολών

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΑΝΑΟΣ

Λεωφόρος Κηφισίας 109, Αμπελόκηποι

Παρουσία του σκηνοθέτη Γρηγόρη Ρέντη και Q&A μετά τις προβολές

ΔΑΝΑΟΣ 1 – Πέμπτη 18 Ιανουαρίου, 19.30

Προπώληση στο ταμείο του κινηματογράφου και στο: https://www.danaoscinema.store/ibooking93/shows.xhtml

Θα προηγηθεί η προβολή του ντοκιμαντέρ μ.μ. «SaltedLake» του Αλέξανδρου Σολτς.

ΔΑΝΑΟΣ 2 – Σάββατο 20 Ιανουαρίου, 16.00

Προπώληση στο ταμείο του κινηματογράφου και στο: https://www.danaoscinema.store/ibooking93/shows.xhtml

ΔΑΝΑΟΣ 2 – Κυριακή 21 Ιανουαρίου, 16.00

Προπώληση στο ταμείο του κινηματογράφου και στο: https://www.danaoscinema.store/ibooking93/shows.xhtml

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης, Τετάρτη 17 Ιανουαρίου, 19.00

Προπώληση διαθέσιμη από 10/1/24 στο: https://www.filmfestival.gr/el/movie/movie/14855

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Χώρος Πολιτισμού «Σημείο» – Σάββατο 13 Ιανουαρίου, 20.00

Πληροφορίες: https://www.facebook.com/yannisbleproductions/

Salted Lake

Ντοκιμαντέρ | Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Σολτς | 2022 | Ελλάδα | 13’

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί αποκλειστικά στις 18 Ιανουαρίου, πριν την προβολή του ντοκιμαντέρ «Βάρδια».

ΣΥΝΟΨΗ

Με φόντο τον δεύτερο κατά σειρά βραχώδη κολπίσκο στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης στην Αττική, το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ «SaltedLake» προσπαθεί να εξερευνήσει τα όρια της προσωπικής ελευθερίας, που προκύπτουν από τη σύνδεση μεταξύ γυμνισμού και σεξουαλικής διάθεσης.

Ξεκινώντας από το πάρκινγκ που βρίσκεται πάνω στον δρόμο, η κάμερα οδηγεί τον θεατή κάτω στους κολπίσκους και τον ελεύθερο κόσμο της παραλίας. Για ποιον λόγο να προτιμήσει κάποιος μια παραλία γυμνιστών; Είναι ο γυμνισμός και η σεξουαλική διάθεση δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες στο μυαλό των θαμώνων της; Πόσο προφανής ή μη είναι ο διαχωρισμός των δύο εννοιών και ποια είναι τα όρια που θα μπορούσαν να τεθούν;

Το ντοκιμαντέρ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Film Production της SAE Athens, έκανε πρεμιέρα στο 45ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ως μέρος του Εθνικού Σπουδαστικού Διαγωνιστικού προγράμματος και θα προηγηθεί της κύριας προβολής, την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου στον ΔΑΝΑΟ.

Το σώμα και οι συμβολισμοί του στα δύο ντοκιμαντέρ

Με αφετηρία τη θάλασσα, οι δύο ταινίες μοιράζονται κοινές θεματικές, όπως είναι η ασφάλεια και η ελευθερία, θέτοντας στο επίκεντρο το σώμα, την έκθεσή του, αλλά και την αντίληψη που έχουμε γι’ αυτό.

Η έκθεση του σώματος

Στη «Βάρδια» η εξερεύνηση της αρρενωπότητας στον στρατιωτικό κόσμο υποδηλώνει έναν προβληματισμό σχετικά με το πόσο τοξικό μπορεί να γίνει ένα εργασιακό περιβάλλον, όπου κυριαρχεί ο ανταγωνισμός και η επιθετικότητα. Ενώ στο «Salted Lake» μιλάμε για ελευθερία και απελευθέρωση του σώματος, στη «Βάρδια», το (αντρικό) σώμα μοιάζει εγκλωβισμένο μέσα σε μια στολή και έναν ρόλο που το συνδέει άρρηκτα με έννοιες όπως η εξουσία και δύναμη. Η στρατιωτική πειθαρχεία επιβάλλει στο αντρικό σώμα να βρίσκεται συνεχώς σε εγρήγορση και να μην επιδεικνύει κανενός είδους αδυναμία ή ευαλωτότητα.

Ελευθερία

Από τη μια, μιλάμε για την ελευθερία ως προσωπική έκφραση που προέρχεται από το γυμνό σώμα και την απελευθέρωσή του. Η αρχική ευαλωτότητα που προκαλείται από την έκθεση μετατρέπεται γρήγορα σε απελευθέρωση, καθώς όλοι όσοι επιλέγουν να «εκτεθούν» είναι πλέον ίσοι απέναντι στη συνθήκη. Από την άλλη, μιλάμε για την ελευθερία ως απόδραση από τη ρουτίνα και την αδράνεια που αισθάνονται οι μισθοφόροι όταν βρίσκονται εκτός υπηρεσίας. Ακόμα και η οικογενειακή θαλπωρή, την οποία στερούνται και επιζητούν όπου επιστρέφουν, δεν αρκεί για να αισθανθούν πλήρεις. Γι’ αυτό και ανυπομονούν να βρεθούν ξανά στο πεδίο της δράσης και να πλημμυρίσουν από αδρεναλίνη.

Ασφάλεια

Η έννοια της ασφάλειας είναι διάχυτη και στις δύο ταινίες, είτε μιλάμε για το ίδιο το επάγγελμα των μισθοφόρων, όπου οι άνθρωποι αυτοί διασφαλίζουν την ομαλή πορεία του πλοίου θέτοντας έτσι την ασφάλεια των ίδιων σε δεύτερη μοίρα, είτε για την ασφάλεια της οικογενειακής θαλπωρής που τόσο έχουν στερηθεί, είτε για την ασφάλεια που αισθάνονται οι άνθρωποι σε μία παραλία γυμνιστών να εκθέσουν το σώμα τους, ως έκφραση προσωπικής ελευθερίας. Ακόμα και η τοξική αρρενοπώτητα που αναφέρθηκε παραπάνω, μπορεί να θεωρηθεί απόρροια μιας αναζήτησης για ασφάλεια και αίσθηση του «ανήκειν» σε κάποια κοινωνική ομάδα.

Στα δύο ντοκιμαντέρ διερευνάται όμως και η κατάργηση αυτής της αίσθησης ασφάλειας. Ο ανταγωνισμός και το αυστηρό στρατιωτικό πλαίσιο στη «Βάρδια», αλλά και οι μαρτυρίες στο «Salted Lake» τόσο από άνδρες, όσο και γυναίκες, σχετικά με τα όρια της προσωπικής ελευθερίας, τη σεξουαλικοποίηση του (γυναικείου κυρίως) σώματος και την υπέρμετρη προσωπική έκφραση ορισμένων ανθρώπων, αναδεικνύουν συμπεριφορές που εκλαμβάνονται ως «επιθετικές» και άρα καταργούν την όποια ασφαλή συνθήκη.

Βιογραφικά Σκηνοθετών

Γρηγόρης Ρέντης

Ο Γρηγόρης Ρέντης αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Imperial College London και συνέχισε τις σπουδές του στο California Institute of the Arts, όπου έκανε το μεταπτυχιακό του στη Σκηνοθεσία Κινηματογράφου (MFA in Film Directing). Μετά την πρεμιέρα της πτυχιακής του ταινίας «Η Δύση» («Sundown», 2010) στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ, επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον χώρο της διαφήμισης, έχοντας σκηνοθετήσει πολυάριθμα βραβευμένα διαφημιστικά και βιντεοκλίπ.

Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία «Βάρδια» («Dogwatch», 2022), ένα ντοκιμαντέρ για τους μισθοφόρους που προστατεύουν εμπορικά πλοία από τους πειρατές στη Σομαλία, βραβεύτηκε με τον Αργυρό Αλέξανδρο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και ταξίδεψε μεταξύ άλλων στα φεστιβάλ Visions du Réel, True/False και Raindance, αποσπώντας θετικές κριτικές από τον διεθνή τύπο.

Αλέξανδρος Σολτς

Ο Αλέξανδρος Σολτς είναι απόφοιτος του τμήματος Digital Film Production της SAE Athens. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια συγγραφής σεναρίου της Ένωσης Ελλήνων Σεναριογράφων και έχει συμμετάσχει σε παραγωγές ταινιών ως Βοηθός Σκηνοθέτη. Ο Αλέξανδρος λατρεύει τη θάλασσα και αυτό φροντίζει να αναδεικνύεται στη θεματολογία των ταινιών του.

Το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ «Salted Lake» είναι η πρώτη

του ταινία, ενώ η επόμενη μικρού μήκους ταινία του «Αχινός» (μυθοπλασίας) βρίσκεται αυτήν την περίοδο σε φεστιβαλική τροχιά. Και οι δύο ταινίες του έχουν κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ της Δράμας.

Λίγα λόγια για το CINEDOC

Το CineDoc προβάλλει βραβευμένα ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, τον κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Cinedoc Volos και τον Δήμο Βόλου, τον Χώρο Πολιτισμού «Σημείο» στο Ρέθυμνο, το Cyclades Preservation Fund (CPF) και το Thalassa Foundation. Οι προβολές έχουν στόχο να ενθαρρύνουν τον διάλογο και να εμπνεύσουν συλλογικές δράσεις γύρω από θεματικές όπως το περιβάλλον, η ισότητα των φύλων, η συμπεριληπτικότητα, η εκπαίδευση, η ιστορία κ.ά. Παράλληλα, το CineDoc διευρύνει συνεχώς το δίκτυό του μέσα από το CineDoc Island, διοργανώνοντας προβολές στις Κυκλάδες, τις Σποράδες, το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και κινηματογραφικές λέσχες. Οι προβολές πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος