Τρεις ταινίες συμπαραγωγής ΕΡΤ στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ του Σεράγεβο

Τρεις ταινίες συμπαραγωγής ΕΡΤ θα συμμετάσχουν στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματoγράφου του Σεράγεβο που θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 23 Αυγούστου 2023.

Πρόκειται για τη ταινία της Σοφίας Εξάρχου «Animal», το «Μέντιουμ» της Χριστίνας Ιωκειμίδη και το «The day of the tiger» του Αντρέι Τανασέ, που αποτελεί το κινηματογραφικό του ντεμπούτο.

«Μέντιουμ»

Στο «Animal», μια ομάδα ανιματέρ παρουσιάζει κάθε βράδυ το καλλιτεχνικό της πρόγραμμα στη σκηνή ενός παραθαλάσσιου ξενοδοχείου. Καθώς οι εβδομάδες περνούν, η θερινή φιέστα γίνεται όλο και περισσότερο άγρια και τολμηρή.

Το «Μέντιουμ» είναι μια ιστορία ενηλικίωσης. Η πρωταγωνίστρια έρχεται από την επαρχία στην Αθήνα για να επισκεφτεί τη μεγάλη της αδελφή, την οποία βρίσκει ερωτευμένη και ετοιμόγεννη.

Το «The day of the tiger» είναι γυρισμένο σε μια μικρή πόλη της Τρανσυλβανίας. Η πρωταγωνίστρια εργάζεται ως κτηνίατρος του τοπικού ζωολογικού κήπου και διαθέτει μια μικρή κλινική κατοικίδιων ζώων. Βιώνει μια σειρά από απροσδόκητες περιπέτειες, που την ωθούν να πάρει αποφάσεις για τη ζωή της.

“The day of the tiger”

Σημειώνεται ότι το Φεστιβάλ του Σεράγεβο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ κινηματογράφου της νοτιοανατολικής Ευρώπης με ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από ολόκληρο τον κόσμο.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΡΤ χρηματοδοτεί κάθε χρόνο, μέσω του προγράμματος 1,5% για την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής, ταινίες εγχώριας παραγωγής.

Η χρηματοδότηση γίνεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου για το 1,5%, βάσει του οποίου οι τηλεοπτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να καταβάλλουν το εν λόγω ποσοστό επί των κερδών τους προς την κατεύθυνση αυτή.

