Tom Wilkinson: Ο ηθοποιός του Full Monty πέθανε σε ηλικία 75 ετών

Ο Βρετανός ηθοποιός Tom Wilkinson, γνωστός από ταινίες όπως The Full Monty, Shakespeare In Love και The Best Exotic Marigold Hotel, πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Ο Wilkinson κέρδισε Bafta για την ταινία The Full Monty του 1997 και επανέλαβε τον ρόλο του Τζέραλντ όταν μια σειρά streaming της Disney+ επανέφερε τους χαρακτήρες 26 χρόνια μετά.

Συνολικά έλαβε έξι υποψηφιότητες για Bafta, καθώς και δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, για τις ταινίες Michael Clayton και In The Bedroom.

Εμφανίστηκε επίσης στις ταινίες The Grand Budapest Hotel και Girl with a Pearl Earring (Το κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι).

Πηγή: BBC

