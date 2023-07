Το προσωπικό αντίτυπο της πρώτης ποιητικής συλλογής του Ντίλαν Τόμας «στο σφυρί» τον Σεπτέμβριο

Το προσωπικό αντίτυπο του Ντίλαν Τόμας του πρώτου του βιβλίου ποίησης θα πωληθεί σε δημοπρασία, ως μέρος της λογοτεχνικής συλλογής του αείμνηστου ντράμερ των Rolling Stone, Τσάρλι Γουάτς.

Η δημοπρασία, η οποία περιλαμβάνει πολλές σπάνιες πρώτες εκδόσεις, διοργανώνεται δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Γουάτς.

Το βιβλίο «18 Poems» αναμένεται να πωληθεί στην τιμή των 10.000 αγγλικών λιρών, όταν «βγει στο σφυρί» τον Σεπτέμβριο.

Η ποιητική συλλογή εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 1934, έναν μήνα μετά τα 20α γενέθλια του Τόμας, σύμφωνα με το BBC.

Περιλαμβάνει το ποίημα «The Force that Through the Green Fuse Drives the Flower» που λέγεται ότι έκανε διάσημο τον Ντίλαν Τόμας, το οποίο γράφτηκε όταν ο Ουαλός ποιητής ήταν μόλις 19 ετών.

Μήνυμα που έγραψε ο Τόμας με μελάνι στο εξώφυλλο του βιβλίου είναι διαγραμμένο, αλλά αναφέρεται στην πρώτη του φίλη, τη συγγραφέα, Πάμελα Χάνσφορντ Τζόνσον.

Σε άλλη σημείωση, με μολύβι, γράφει «Το δικό μου αντίτυπο» και επίσης υπάρχει το μήνυμα «Χαρίστηκε στην Έμιλι», την Αμερικανίδα συγγραφέα, Έμιλι Χολμς Κόλμαν.

Ο θρύλος του ροκ εν ρολ Τσάρλι Γουάτς, ο οποίος πέθανε το 2021, συνέλεξε μια σειρά έργων συγγραφέων του 20ού αιώνα, με κορυφαίο ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο του βιβλίου «The Great Gatsby» (Ο Υπέροχος Γκάτσμπι) που αναμένεται να πωληθεί έναντι 200.000-300.000 αγγλικών λιρών.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη, στην έδρα του οίκου Christie’s στο Λονδίνο στις 28 Σεπτεμβρίου και σε διαδικτυακή πώληση που θα διαρκέσει από τις 15 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

TAGS δημοπρασίαποιήματα