Το Petit Plan: Europa – Φεστιβάλ Ευρωπαϊκών Ταινιών Μικρού Μήκους επιστρέφει για 5η χρονιά μεταξύ 10 – 13 Δεκεμβρίου με ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών, που περιλαμβάνει 33 ευρωπαϊκές ταινίες μικρού μήκους, προβολές για σχολεία και για το κοινό, πάντα με ελεύθερη είσοδο..

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στο Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Το Φεστιβάλ έχει επίκεντρο τις ευρωπαϊκές αξίες όπως η φυλετική ισότητα, ο σεβασμός στο περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.α. και διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Οι ταινίες χωρίζονται σε τέσσερις διαγωνιστικές κατηγορίες, και το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να αναδείξει τις αγαπημένες του ταινίες ψηφίζοντας για 4 βραβεία κοινού: το βραβείο #ThisIsEU – Ευρωπαϊκών Αξιών, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το βραβείο Καλύτερης Φοιτητικής Ταινίας, το βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας, σε συνεργασία με το ΕΚΚΟΜΕΔ, καθώς και το βραβείο Μαθητικού Κοινού.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη στήριξη και τη συνεργασία των: Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, ΕΚΚΟΜΕΔ, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Ινστιτούτο Θερβάντες, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Ινστιτούτο Γκαίτε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΚΑΙΤΕ ΑΘΗΝΩΝ (Ομήρου 14-16, Αθήνα)

18:00 – Διαγωνιστικό Τμήμα #ThisIsEU – Ευρωπαϊκών Αξιών

Κακός Σπόρος | Bad Seed

(Σκηνοθεσία: Nadège Herrygers, Γαλλία, 2022, 12’)

Σε μια πόλη, η Sadia εμπλέκεται σε μια μυστηριώδη κυκλοφορία. Ένας από τους φίλους της, ο Άρθουρ, την εκπλήσσει και ανακαλύπτει τι κρύβει. Θα πρέπει να κάνει μια επιλογή…

Honeymoon

(Σκηνοθεσία: Άλκης Παπασταθόπουλος, Ελλάδα, 2023, 25’)

Η Φαίη, έπειτα από μια τραυματική εμπειρία αστυνομικής βίας, φεύγει από τη χώρα και η Σάντρα τη συντροφεύει μέχρι το σταθμό. Σύντομα αντιλαμβάνονται πως το ταξίδι τους δε θα είναι εύκολο καθώς μια τρανσφοβική επίθεση, τις αναγκάζει να εγκαταλείψουν το λεωφορείο και να μείνουν αποκλεισμένες στην εθνική οδό.

Ίλσε | Ilse

(Σκηνοθεσία: Claudia Engl & Judith Hoersch, Γερμανία, 2023, 19’)

1945, σε ένα γερμανικό πολεμικό νοσοκομείο. Μόνο μια μέρα ακόμα μέχρι να επιτραπεί στην Ilse, μια νοσοκόμα, να ξεκινήσει την άδειά της και να πάει σπίτι της. Μακάρι να μην υπήρχε αυτό το γεγονός που, παρά το απροσδόκητο τέλος του πολέμου, άλλαξε ξαφνικά ολόκληρη τη ζωή της. Μια ταινία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα.

Offside

(Σκηνοθεσία: Catherina Iosifidis, Ολλανδία, 2022, 13’)

Η Selena παίζει ποδόσφαιρο ως το μοναδικό κορίτσι σε μια ομάδα αγοριών. Οι συμπαίκτες της την βλέπουν σαν ένα από τα αγόρια. Όταν ένα νέο κορίτσι μπαίνει στην ομάδα, η δυναμική στην ομάδα αρχίζει να αλλάζει. Η Selena κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τη θέση της μέσα στην ομάδα.

Το Χριστουγεννιάτικο Δείπνο | The Christmas Dinner

(Σκηνοθεσία: O’Neal Malki, Σουηδία/Συρία, 2023, 8’)

Μια μετανάστρια μητέρα, που βρίσκεται παράνομα στην Σουηδία, προσπαθεί να συγκεντρώσει χριστουγεννιάτικα τρόφιμα από τα σκουπίδια και τα αποφάγια των ανθρώπων για τα τρία παιδιά της.

Trash Walk

(Σκηνοθεσία: Evripidis Karydis, Ηνωμένο Βασίλειο, 2024, 19’)

Το Trash Walk είναι ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που ακολουθεί τη Χριστίνα κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Είναι μια ακτιβίστρια με έδρα τη Γλασκώβη, η οποία μέσα από παραστάσεις δρόμου μεταφέρει τη στάση της ενάντια στον καταναλωτισμό. Υιοθετώντας μια υβριδική προσέγγιση των τρόπων ντοκιμαντέρ (παρατήρηση, έκθεση), η ταινία αυτή προσπαθεί να διερευνήσει τις έννοιες του καλλιτεχνικού ακτιβισμού (artivism) και της παράστασης δρόμου.

20:00 – Διαγωνιστικό Τμήμα Καλύτερης Φοιτητικής Ταινίας

Αχέροντας | Acheron

(Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, Ελλάδα, 2024, 18’)

Η Μαρία και ο Νίκος, παντρεμένοι αλλά εμφανώς αποξενωμένοι, περνάνε το Σαββατοκύριακο σε ένα ξενοδοχείο μέσα στη φύση, στον ποταμό Αχέροντα. Κατά την παραμονή τους εκεί προσπαθούν να βρουν νέες ισορροπίες στη σχέση τους.

Στα Χέρια Μας | In Our Hands

(Σκηνοθεσία: Kristián Mensa, Τσεχία, 2023, 5’)

Το σώμα αποτελεί αστείρευτη πηγή έμπνευσης, αντανακλώντας ιστορίες, μεταφορές και συνδέσεις με το εξωτερικό τοπίο. Ως άνθρωποι, διαθέτουμε τη δύναμη να δημιουργούμε, να αναπαράγουμε και να ευημερούμε, αλλά έχουμε επίσης την ικανότητα να γινόμαστε μάρτυρες της καταστροφικής καταστροφής του πλανήτη μας. Η κατεύθυνση που επιλέγουμε να κατευθύνουμε τη χλωρίδα, την πανίδα και τον εαυτό μας βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια μας.

Καταγγελία | Plainte

(Σκηνοθεσία: Boufrah Ryan, Γαλλία, 2023, 7’)

Μια γυναίκα πηγαίνει σε ένα αστυνομικό τμήμα για να υποβάλει καταγγελία.

Γιος Της Ευτυχίας | Son of Happiness

(Σκηνοθεσία: Dominik Mirecki, Πολωνία, 2024, 17’)

Ένας πατέρας που μεγαλώνει ένα γιο με σύνδρομο Down αποφασίζει να εκπληρώσει το μεγαλύτερο όνειρό του, να γίνει επαγγελματίας ηθοποιός.

Η Καλύτερη Στιγμή Της Ημέρας | The Best Moment Of The Day

(Σκηνοθεσία: Zsuzsa Sándor, Ουγγαρία, 2023, 10’)

Σκέφτονται όλοι την καλύτερη στιγμή της ημέρας το βράδυ; Τις εκτιμούμε ή τις θεωρούμε δεδομένες; Γιατί αποστασιοποιούμαστε από τους συνανθρώπους μας, ενώ είμαστε όλοι ένα; Το ανθρωπολογικό ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων αναζητά απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Οι διαφορές μεταξύ των συνεντευξιαζόμενων βοηθούν να γεφυρωθούν τα στερεότυπα και οι αποστάσεις και να αποκαλυφθεί η ενότητα που ενυπάρχει σε εμάς τους ανθρώπους.

Ο Ελέφαντας & Το Δωμάτιο | The Elephant & The Room

(Σκηνοθεσία: Anas Qadamani, Ολλανδία, 2024, 14’)

Εν μέσω της μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη, ένα παράξενο και απροσδόκητο μεταναστευτικό κύμα θέτει υπό αμφισβήτηση τις αξίες και τις πολιτικές της Δυτικής Ευρώπης. Αυτή η ταινία καταδύεται στο ιστορικό πλαίσιο και τις σημερινές πολιτικές, αποκαλύπτοντας την εύθραυστη στάση των δυτικοευρωπαϊκών συστημάτων στον παγκόσμιο ανθρωπιστικό διάλογο.

Η Παρέλαση | The Parade

(Σκηνοθεσία: Michail Galanopoulos, Ελβετία, 2022, 24’)

Οι περιπέτειες μιας ομάδας μαθητών λυκείου στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της εθνικής στρατιωτικής παρέλασης.

Για Έναν Καλύτερο Κόσμο | Towards A Better World

(Σκηνοθεσία: Μαθητές 4 έως 16 χρόνων, Βέλγιο, 2024, 10’)

«Η μητέρα μου μού έδωσε ζωή δύο φορές: όταν γεννήθηκα και την ημέρα που δραπέτευσα, στις 19 Απριλίου 1943».

Οι Ballottés, μια ομάδα παιδιών και νέων που αντιμετωπίζουν ακαδημαϊκές δυσκολίες για διάφορους λόγους, συγκέντρωσαν τη μαρτυρία του Simon Gronowski, ενός από τους τελευταίους επιζώντες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Με τη σειρά τους μεταδίδουν αυτή την ιστορία και τις σκέψεις τους μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων που δημιούργησαν με πάθος.

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (Μασσαλίας 22, Αθήνα)

19:00 – Ελληνικό Διαγωνιστικό Τμήμα

Κακά Παιδιά με Ονόματα Αγίων | Bad Kids with Saint Names

(Σκηνοθεσία: Βίκυ Αναστασιάδου, Ελλάδα, 2023, 13’)

Όταν ο αυταρχικός πατριός του αποφασίζει να τον πάρει μαζί του σε ένα επαγγελματικό ταξίδι, ο 16χρονος Μιχάλης περνά την τελευταία του ημέρα στη γύρα με την παρέα του. Θα είναι μια μέρα γεμάτη παρανομίες, μουσική και ρίσκο.

Θερμοκήπιο | Greenhouse

(Σκηνοθεσία: Γιώργος Γεωργακόπουλος, Ελλάδα, 2023, 18’)

Ο Σάλι, ένας νέος αλβανικής καταγωγής, έχει αφήσει το σχολείο και δουλεύει σε θερμοκήπια. Θέλει να μαζέψει χρήματα για να πάει να δοκιμαστεί στις ακαδημίες της Γιουβέντους. Για να πραγματοποιήσει όμως το όνειρό του, θα πρέπει να ξεπεράσει μια σειρά από εμπόδια που προκύπτουν από τη σκληρή του καθημερινότητα.

Greta Thunberg

(Σκηνοθεσία: Αντώνιος Γιαβρόγλου, Ελλάδα, 2024, 7’)

Η Έλενα είναι μια νεαρή ηθοποιός που έχει αργήσει για την πρόβα της. Αυτή η θεατρική παράσταση θα μπορούσε να είναι η μεγάλη ευκαιρία της επαγγελματικής της καριέρας. Εκτός από την καθυστέρηση, η Έλενα έχει να αντιμετωπίσει συναισθηματικά εμπόδια που προέρχονται από το περιβάλλον και τους οικείους της.

Τίποτα Πιο Ιερό Από Ένα Δελφίνι | Nothing Holier Than A Dolphin

(Σκηνοθεσία: Ισαβέλλα Μαργάρα, Ελλάδα, 2022, 17’)

Δυο ψαράδες έπιασαν στα δίχτυα τους κατά λάθος ένα δελφίνι. Το δελφίνι με τη σειρά του βρίσκει ένα ψαρά να πνίγεται και προσπαθεί να τον σώσει. Σε αυτό το μικρό χωριό της Μεσογείου, ένας αρχαίος μύθος αναπάντεχα αναβιώνει.

Το Καπρί | The Boar

(Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Τσιόδουλος, Ελλάδα, 2022, 20’)

Ο Φώτης επιστρέφει σε ένα ερημωμένο χωριό στα βουνά της Βόρειας Ελλάδας για την ανακοίνωση της διαθήκης του αποθανόντος πατέρα του. Συγκρούεται με τους κατοίκους του χωριού, το τοπικό περιβάλλον και τις δικές του διαδρομές μέχρι να ανακαλύψει ότι βρίσκεται πιο κοντά στον πατέρα του από όσο νόμιζε.

Γιατί Δεν Χορεύεις; | Why Won’t You Dance?

(Σκηνοθεσία: Πηνελόπη Μαυροψαρίδη, Ελλάδα, 2023, 15’)

Η Άννα θέλει να βρει κάποιον να μιλήσει στο πάρτι. Θέλει, αλλά όχι πραγματικά. Ο Βασίλης σίγουρα δεν θέλει να μιλήσει με την Άννα στο πάρτι. Η απρόθυμη συνάντησή τους θα φέρει στην επιφάνεια αναμνήσεις για την Άννα που θα προτιμούσε να αγνοήσει.

Wings

(Σκηνοθεσία: Φοίβος Ήμελλος, Ελλάδα, 2023, 18’)

Μια γυναίκα λαμβάνει ένα τηλεφώνημα από το γιο της, ενώ περιμένει εκείνον και τη κοπέλα του για μεσημεριανό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

*Επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε μαθητές λυκείου κατόπιν συνεννόησης.

Στείλτε μας email στο info@petitplan.org για να οργανώσουμε την επίσκεψή σας.

ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (Μασσαλίας 22, Αθήνα)

10:00 – Διαγωνιστικό Τμήμα Μαθητικών Ταινιών I

29 Φεβρουαρίου | 29 de Febrero

(Σκηνοθεσία: Diego Fandos, Ισπανία, 2024, 23’)

Ο Tomás θέλει να γιορτάσει τα ενενηκοστά του γενέθλια, αλλά δεν έχει κανέναν να καλέσει…. εκτός από τον πιο πιστό εχθρό του. Μια θλιβερή κωμωδία, ένα ελπιδοφόρο δράμα για την κατάσταση πολλών ηλικιωμένων μας.

Καριγιόν | Carillón

(Σκηνοθεσία: Diego Pérez González, Ισπανία, 2024, 22’)

Λογκρονιό, 1948. Ο Αντρές, βαριά τραυματισμένος, κρύβεται στον πύργο του ρολογιού Καριγιόν και ζει εκεί κρυμμένος. Τον ανακαλύπτει η Μαρία, η καμαριέρα του κάτω ορόφου. Η μυστικότητα και ο κίνδυνος δίνουν τη θέση τους στο ασυγκράτητο πάθος της Μαρία και του Αντρές. 75 χρόνια αργότερα, ο γιος του Αντρές, ο ωρολογοποιός του Καριγιόν, θα ανακαλύψει όλη την αλήθεια για το τι συνέβη σε αυτόν τον πύργο.

Το Μικρό Ταξίδι Μας | Nuestro Pequeño Viaje

(Σκηνοθεσία: Martín Durán Sacristán, Ισπανία, 2024, 19’)

Η Σόνια και ο Ιβάν, μητέρα και γιος, αποφασίζουν να περάσουν τη μέρα τους δίπλα σε ένα ποτάμι. Συνοδευόμενος από τη φωτογραφική του μηχανή, ο Ιβάν καταγράφει την τυχαία συνάντηση της Σόνιας με έναν παλιό έρωτα από τα νιάτα της, τον Μανουέλ, ο οποίος έχει πλέον τη δική του οικογένεια. Περνούν όλοι μαζί τη μέρα και μέσα από τις εικόνες, ο Ιβάν ανακαλύπτει ένα κομμάτι του παρελθόντος της μητέρας του που δεν γνώριζε.

Έχουμε Ένα Σχέδιο | Teníamos Un Plan

(Σκηνοθεσία: Jorge Pastor, Ισπανία, 2024, 16’)

Μια ομάδα της Πολιτικής Φρουράς και εθελοντές από ένα χωριό αναζητούν τον Βιρχίλιο, έναν κάτοικο της περιοχής με άνοια σε πρώιμο στάδιο, ο οποίος εξαφανίστηκε μαζί με τον σκύλο του, όταν η κόρη του θέλησε να τον στείλει σε οίκο ευγηρίας. Στο χωριό, οι άνθρωποι λένε ότι η Χουάνα, η οποία μόλις πούλησε το μπαρ μετά το θάνατο του συζύγου της, μπορεί να γνωρίζει πού βρίσκεται.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (Μασσαλίας 22, Αθήνα)

10:00 – Διαγωνιστικό Τμήμα Μαθητικών Ταινιών II

Δ’ Λυκείου | 4th Grade of High School

(Σκηνοθεσία: Αιμιλία Βακουφάρη, Ελλάδα, 2022, 15’)

Ο Νίκος είναι απόφοιτος ενός ειδικού λυκείου. Γνωρίζει την Αντιγόνη (κοινωνική λειτουργό) και μιλούν για την εμπειρία του στο στρατό, το πρωτάθλημα πυγμαχίας και τις κοινές αναμνήσεις τους από τα σχολεία που συνυπήρχαν μαζί. Μοιράζονται τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους, ονειρεύονται μαζί και συγκινούνται από τις αναμνήσεις.

Άλλη Μία | Another One

(Σκηνοθεσία: Ρένα Δανιλούλη, Κατερίνα Βογιατζή, Μαρία Νεοχωρίτου, Ευαγγελία Χατζηαθανασίου, Ελλάδα, 2024, 7’)

Η προβολή της ταινίας «Στέλλα» του Μιχάλη Κακογιάννη, σε ένα Γυμνάσιο, δημιουργεί ερωτήματα στους μαθητές σχετικά με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τις γυναικοκτονίες. Οι μαθητές αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν μια δημοσκόπηση σχετικά με αυτό . Το θέμα γίνεται πιο προσωπικό όταν μαθαίνουν τι έχει συμβεί με τη φίλη τους τη Δώρα.

Handbrake

(Σκηνοθεσία: Αντιγόνη Καρνεσιώτη, Ελλάδα, 2023, 11’)

Στην ταινία Handbrake, δύο νεαρές Αθηναίες από διαφορετικές αφετηρίες και με διαφορετικά μέσα μεταφοράς εξετάζουν πού αρχίζει και πού τελειώνει η αναπηρία. Η ανεξαρτησία και η αυτονομία που νιώθουν μέσα στο σπίτι τους καταρρέει όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σχεδόν απροσπέλαστη πόλη και τους ανθρώπους που την απαρτίζουν.

Ανοιχτά Φτερά | Open Wings

(Σκηνοθεσία: Ταξιάρχης Δεληγιάννης, Βασίλης Τσιουβάρας, Ελλάδα, 2024, 8’)

Ένας μικρός, ξενιτεμένος σπίνος σώζει τη ζωή του τραυματισμένου αρχηγού των άγριων περιστεριών και καταφέρνει να κερδίσει το σεβασμό του.

Χιονόμπαλες | Snowglobes

(Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Βαρδαρινός, Ελλάδα, 2024, 16’)

Ένας γιος που μεγαλώνει μέσα σ’ ένα μεγάλο ψέμα κι ένας πατέρας που αποφασίζει να του αποκαλύψει την αλήθεια και να κάνουν μια νέα αρχή.

Η Πολυθρόνα Στο Πεζοδρόμιο | The Armchair On The Pavement

(Σκηνοθεσία: Μαίρη Κολώνια, Ελλάδα, 2023, 15’)

Ένα τραγούδι ανασύρει νεανικές μνήμες σε έναν ηλικιωμένο συνταξιούχο που πάσχει από άνοια. Λαχταρώντας να επανακτήσει την ανεξαρτησία του, φεύγει από το σπίτι κρυφά από τη σύζυγό του, αψηφώντας τις οδηγίες του γιατρού. Ένα αιφνίδιο συμβάν κλυδωνίζει την καθημερινότητα, ενώ πυροδοτεί ξανά τη μεταξύ τους φλόγα. Ξεχνιέται αλήθεια η αγάπη;

The Last Line

(Σκηνοθεσία: Ιώ Ανδρικοπούλου, Ελλάδα, 2023, 4’)

Ο πόλεμος είναι ένα σκοτεινό μέρος της ανθρώπινης ιστορίας. Μέσα σε έναν πόλεμο, υπάρχει η πρώτη γραμμή, όπου τα άτομα στέκονται στο πεδίο της μάχης ενάντια στον εχθρό. Ωστόσο, ο πόλεμος υπερβαίνει το πεδίο της μάχης, αφήνοντας πίσω του μια «τελευταία γραμμή», τα παιδιά και τους ανθρώπους που μένουν πίσω, τους αμάχους.

Η Ζωή Και Το Έργο Του Γιανούλη Χαλεπά | The Life And Work Of Yanoulis Halepas

(Σκηνοθεσία: Ζίνα Παπαδοπούλου, Ελλάδα, 2024, 6’)

Ένα βιογραφικό βίντεο κινουμένων σχεδίων για τη μυθιστορηματική ζωή και το σπουδαίο έργο του γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά.

Όλες οι ταινίες προβάλλονται με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

και είναι με ελεύθερη είσοδο.

