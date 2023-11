«Το οπτικό της* πεδίο»- Έκθεση φωτογραφίας για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Έμφυλης Βίας

Το Κέντρο Διοτίμα και η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. σας προσκαλούν στα εγκαίνια της φωτογραφικής εγκατάστασης «Το οπτικό της* πεδίο», την Παρασκευή 24/11/2023, 7-10 μμ στο Circuits and Currents (Νοταρά 13 & Τοσίτσα, Εξάρχεια).

Η έκθεση, που πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Έμφυλης Βίας, εκκινεί από το ερώτημα: Πώς μπορεί να αναπαρασταθεί το τραύμα οπτικά με τρόπους που να παράγουν ενδυναμωτικές αφηγήσεις για τα υποκείμενα; Δύο φωτογράφοι, η Αλεξάνδρα Μασμανίδη και η Βέρα Χοτζόγλου, διερευνούν τη δυνατότητα αμφισβήτησης των στερεοτυπικών απεικονίσεων των εμπειριών έμφυλης βίας, που συχνά παρουσιάζονται μέσα από το βλέμμα του κακοποιητή.

Η έκθεση θα διαρκέσει 24-26/11/2023 (ώρες λειτουργίας Π: 7-10 μμ, Σ:12-6μμ, Κ: 12-8.30μμ) και στο πλαίσιό της θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Επανεγγράφοντας το βλέμμα· επιχειρώντας μια ενδυναμωτική αναπαράσταση του τραύματος» την Κυριακή 26/11, 6μμ., με ομιλήτριες την Έλενα Τζελέπη (Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και την επιμελήτρια της έκθεσης Ιωάννα Ζούλη και συντονίστρια, τη Μαριάννα Στεφανίτση (Ερευνήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας Κέντρο Διοτίμα).

Σημείωμα της επιμελήτριας

Η φωτογράφος Susan Meiselas έχοντας εστιάσει μέρος της δουλειάς της σε γυναίκες και θηλυκότητες που έχουν υποστεί έμφυλη βία επισημαίνει «Το να διαμεσολαβείς σημαίνει να φέρνεις τις φωνές τους μπροστά, με τη δική τους βαθειά γνώση». Σε αυτό το πλαίσιο, προσλαμβάνει τη διαμεσολάβηση μέσω εναλλακτικών, μη αισθητικοποιημένων εικόνων ως μια δράση που μπορεί να είναι ενδυναμωτική, μια διεργασία μέσα από την οποία οι φωνές και οι εμπειρίες των επιζωσών μπορούν να αποκτήσουν χώρο και να ακουστούν.

Σε μια παρόμοια κατεύθυνση, η φωτογραφική εγκατάσταση «Το οπτικό της* πεδίο» διερευνά τη δυνατότητα αμφισβήτησης των στερεοτυπικών απεικονίσεων της έμφυλης βίας προσεγγίζοντας τη φωτογραφία, όχι απλώς ως αναπαραστατικό μέσο αλλά περισσότερο ως μέσο που μπορεί να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που παράγεται λόγος σχετικά με αυτά τα θέματα. Οι φωτογράφοι που προσκλήθηκαν να δημιουργήσουν νέα έργα για την έκθεση προτείνουν εικαστικές αφηγήσεις που προκύπτουν από ιστορίες επιζωσών αλλά και από τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες, δίνοντας χώρο σε προβληματισμούς αλλά και σε διαφορετικές διαδρομές ενδυνάμωσης.

Η Αλεξάνδρα Μασμανίδη χρησιμοποιώντας τεχνικές σκανογραφίας και κολάζ, καθώς και υλικό από το προσωπικό της αρχείο, συνθέτει καινούργιες, σχεδόν υπερρεαλιστικές εικόνες που συνδυάζουν το ανθρώπινο και το φυσικό στοιχείο και υπογραμμίζουν τους κύκλους αλληλεγγύης και τα πλαίσια υποστήριξης σε μια πορεία προς την ορατότητα και την ελπίδα.

Στην εικαστική εγκατάσταση “to make a home, to be home, to feel home”, η Βέρα Χοτζόγλου διαπραγματεύεται το σπίτι ως έναν συγκροτημένο χώρο ασφάλειας ή ως ένα τόπο που μπορεί να συντηρεί τον φόβο και την ανασφάλεια. Μέσα από μια σύνθεση ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων και ένα αφαιρετικό ηχοτοπίο σχηματίζονται αντιθέσεις που συνυπάρχουν σε δύσκολες διαδρομές: η ηρεμία με την ένταση, η πίστη με το δισταγμό, το φως με τη σκιά.





