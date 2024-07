«Θρίαμβος»: Η ταινία του σκηνοθετικού διδύμου Γκρόσεβα-Βαλτσάνοβ θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο

Η τέταρτη ταινία «Θρίαμβος» του σκηνοθετικού διδύμου Κριστίνα Γκρόσεβα και Πέταρ Βαλτσάνοβ (Το μάθημα, Δόξα, ο Πατέρας) θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο διεκδικώντας το βραβείο στο διαγωνιστικό τμήμα «Platform». Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 5 έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Η ταινία είναι γυρισμένη σε μια μικρή πόλη κοντά στη Σόφια, με την καθηλωτική, υποψήφια για Όσκαρ, Maria Bakalova στον πρωταγωνιστικό ρόλο (Borat Subsequent Moviefilm / 2020, Women Do Cry/ 2021, The apprentice/ 2024). Το μοντάζ υπογράφει ο δυο φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Γιώργος Μαυροψαρίδης (Poor things, The favorite).

Σύνοψη

Ο Θρίαμβος είναι μια πολιτική σάτιρα τοποθετημένη μετά την πτώση του Κομμουνισμού ακολουθώντας πραγματικά γεγονότα στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το Τείχος έπεσε. Η χώρα βρίσκεται σε σύγχυση. Οι κυβερνήσεις έρχονται και φεύγουν, δεν υπάρχει ψωμί στα καταστήματα, δεν υπάρχουν καύσιμα στα βενζινάδικα., ενώ οι δρόμοι της Σόφιας κατακλύζονται από διαδηλωτές. Περίπου 30 χιλιόμετρα από εκεί, υπό πλήρη μυστικότητα, μια ειδική ομάδα από υψηλόβαθμους στρατιωτικούς και ένα μέντιουμ σκάβει μια τρύπα στο έδαφος, αναζητώντας μια εξωγήινη ηγετική δύναμη που θα κάνει τη Βουλγαρία και πάλι μια ένδοξη χώρα και θα επιφέρει τον απόλυτο θρίαμβο.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κριστίνα Γκρόσεβα & Πέταρ Βαλτσάνοβ |σενάριο: Κριστίνα Γκρόσεβα, Ντέτσο Ταραλέσκοβ & Πέταρ Βαλτσάνοβ| παραγωγοί: Κωνσταντίνα Σταυριανού , Ειρήνη Βουγιούκαλου, Κριστίνα Γκρόσεβα, , Πέταρ Βαλτσάνοβ, Μαρία Μπακάλοβα, Tζούλιαν Κοστόβ | διεύθυνση φωτογραφίας: Κρουμ Ροντρίγκεζ| μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης| σχεδιασμός ήχου: Κωστας Βαρυμπομπιώτης, Ιβάν Αντρεέβ | Μακιγιάζ: Bistra Kechedjieva| Κοστούμια: Ivelina Mineva | πρωτότυπη μουσική: Θοδωρής Οικονόμου| ηθοποιοί: Maria Bakalova, Margita Gosheva, Julian Vergov, κ.α. | παραγωγή: Abraxas Film | συμπαραγωγή: Graal Films, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, ΕΡΤ | με την υποστήριξη των: Bulgarian film Centre, Eurimages, Media Creative Europe, με την υποστήριξη Bulgarian Television. world sales: Bankside Films |100’ | DCP

Η Κριστίνα Γκρόζεβα είναι απόφοιτος του τμήματος Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου της Σόφιας ενώ Ο Πέταρ Βαλτσάνοφ σπούδασε Κινηματογράφο και Τηλεόραση στην Εθνική Ακαδημία Θεάτρου και Κινηματογράφου της Σόφιας. Το μεγάλου μήκους ντεμπούτο τους Το μάθημα βρέθηκε στην τελική τριάδα των υποψηφίων για το Βραβείο Lux που απονέμεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ η δεύτερη ταινία τους, με τίτλο Δόξα απέσπασε πληθώρα βραβείων και τιμητικών διακρίσεων σε κινηματογραφικά φεστιβάλ σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ταινία Ο πατέρας, ο τρίτος σταθμός στη φιλμογραφία του σκηνοθετικού διδύμου από τη Βουλγαρία, τιμήθηκε με την Κρυστάλλινη Σφαίρα, το πιο σημαντικό βραβείο του Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι.

Φιλμογραφία

2012 Skok | Jump (μμ)

2014 Urok | The lessson| Το μάθημα

2016 Slava | Glory | Δόξα

2019 Bashtata | The Father |Ο Πατέρας

2024 Triumph | Θρίαμβος

