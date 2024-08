Συγκίνησε ο ηθοποιός Κόλιν Φάρελ μιλώντας πρώτη φορά για τη νευρογενετική διαταραχή του γιου του

Έφτασε η στιγμή που ο ηθοποιός Κόλιν Φάρελ μίλησε στο περιοδικό People για την σπάνια νευρογενετική διαταραχή του γιου του. Ο γιός του κατάφερε μετά από απαιτητικές προσπάθειες να κάνει τα πρώτα του βήματα στην ηλικία των 20 ετών. Στην συνέντευξη του τόνισε ότι αρκετά παιδιά με την ίδια πάθηση δεν μπορούν να περπατήσουν, ο γιός του όμως αποδείχτηκε αποφασισμένος και δυνατός για να κάνει έστω και λίγα βήματα.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα πρώτα βήματα του Τζέιμς», είπε ο Φάρελ. «Ήταν τόσο βαθύ. Ήταν μαγικό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρόσωπο της αποφασιστικότητας πάνω του καθώς περπατούσε προς το μέρος μου. Έκανε περίπου έξι βήματα και ξέσπασα σε κλάματα. Ήταν καταπληκτικό… ήταν τόσο συντριπτικά όμορφο».

Ο 48χρονος Ιρλανδός, υποψήφιος για Όσκαρ για τον ρόλο του στο “The Banshees of Inisherin (2022)” ανέφερε ότι ο γιός του διαγνώστηκε με σύνδρομο Angelman, μια νευρογενετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από σοβαρή νοητική υστέρηση και ευδιάκριτα δυσμορφικά χαρακτηριστικά προσώπου.

Το Ίδρυμα Κόλιν Φάρελ δεσμεύεται να μεταμορφώσει τις ζωές ατόμων και οικογενειών που ζουν με διανοητική αναπηρία μέσω της εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης, της υπεράσπισης και των καινοτόμων προγραμμάτων. Εμπνευσμένος από τους δύο γιους του, ο Φάρελ είναι αφοσιωμένος στην υποστήριξη εκείνων που τα μεγαλύτερα συστήματα διακυβέρνησης έχουν παραμελήσει».

Ο Φάρελ είπε στο People ότι μόλις ένα παιδί με αναπηρίες γίνει 21 «είναι κάπως μόνο του» και θέλει να βοηθήσει να στηρίξει αυτά τα ενήλικα παιδιά και τις οικογένειές τους.

«Όλες οι διασφαλίσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, τμήματα ειδικής (εκπαίδευσης), όλα αυτά εξαφανίζονται. Έτσι, μένεις με έναν νεαρό ενήλικα που θα έπρεπε να είναι αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης κοινωνίας μας και τις περισσότερες φορές μένει πίσω», δήλωσε. «Είναι η πρώτη φορά που μιλώ για αυτό και προφανώς ο μόνος λόγος που μιλώ είναι ότι δεν μπορώ να ρωτήσω τον Τζέιμς αν θέλει να το κάνει αυτό».

Ο Κόλιν Φάρελ έχει ένα μικρότερο γιο, τον Χένρι, 14 ετών, με την Αλίσια Μπαχλέντα συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία “Ondine”.

