Στη φάση επιλογής για την τελική ανάδειξη των Grammy Awards Nominations η Lia Hide με το “Cloud”

Το “Cloud” της Αθηναίας τραγουδοποιού και καλλιτέχνιδας Lia Hide βρίσκεται ήδη στην δεύτερη φάση επιλογής για την τελική ανάδειξη των Grammy Awards Nominations στην κατηγορία Best Music Video, ενώ τα προηγούμενα βίντεο κλιπ της έχουν αποσπάσει ήδη δεκάδες βραβεία, τιμητικές διακρίσεις και διακεκριμένες προβολές σε διεθνή φεστιβάλ.

Δείτε το βίντεο κλιπ του υποψήφιου “Cloud“:

Το αθηναϊκό dark-art, alt-pop τρίο αποτελείται από την τραγουδοποιό και συνθέτη Lia Hide και τους Aki’ Base και Γιώργο Ράδο (μπάσο και ντραμς αντίστοιχα).

Lia Hide (Photo: George Geranios)

Στις 10 Οκτωβρίου 2023 – Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στην ψυχική υγεία – παρουσίασαν το όγδοο και τελευταίο βίντεο του δίσκου “The Missing Fourth Guest”. Το βίντεο “Wynnona” με την τολμηρή του αισθητική, έχει θέμα την επίγνωση των ψυχικών νοσημάτων, τις κληρονομικές ρίζες τους, την ιδρυματοποίηση και την εξέλιξη της ψυχιατρικής. Εκτός από τους τρεις καλλιτέχνες, εμφανίζεται και ο μικρός Angelo Αγραφιώτης. Το βίντεο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την αξιόλογη ομάδα παραγωγής ταινιών Kiss the Frog, σε σκηνοθεσία των Θάνου Λυμπερόπουλου και Γιάννη Μαργετουσάκη.

Το “Missing Fourth Guest” αποτελεί ένα από τα ελάχιστα άλμπουμ ελληνικής παραγωγής που οπτικοποιήθηκε εξ ολοκλήρου.

Δείτε πρώτοι το βίντεο κλιπ του “Wynnona”:

Τα βραβεία που έχουν ήδη αποσπάσει τα βίντεο κλιπ της Lia Hide

Με μια σειρά βραβείων έχουν ήδη τιμηθεί τα βίντεο κλιπ “Cloud” και “Dinner”, επίσης από την ομάδα Kiss the Frog για τον δίσκo “The Missing Fourth Guest” της Lia Hide.

Για το βίντεο κλιπ DINNER:

Euro Music Video Song Awards (Paris) / Best Art Music Video / 2022

Best Music Video Award (London) / Best European Music Video / 2022

International Sound Future Awards (New York) / Best Art Music Video / 2022

Prague Music Video Awards (Prague) / Best Low Budget Music Video / 2022

Munich Music Video Awards (Munich) / Best Art Music Video / 2022

Budapest Movie Awards (Budapest) / Best Experimental Music Video / 2022

Euro Music Video Song Awards (Paris) / Best Art Music Video / 2022

HONORABLE MENTIONS:

Rome Music Video Awards (Rome) / Art Music Video / 2022

Athens International Art Film Festival (Athens) / Best Music/Dance/Art Film / 2022

International Music Video Awards (Budapest) Best Low Budget Music Video / 2022

FINALIST:

International Sound Music Video Awards (Prague) / Best Music Video / 2022

International Music Video Underground (Paris) / Best Solo Artist or Band / 2022

OFFICIAL SELECTION:

Independent Video Film Festival of Youtube (Athens, Art Club P. Paraschakis) / Grand Prize: Best Video Film of the

Year / Audience Award / 2022

Για το βίντεο κλιπ CLOUD:

Europe Music Video Awards (Kosice, Slovakia) / Best Cinematography / 2023

Europe Music Video Awards (Kosice, Slovakia) / Best Art Music Video / 2023

Prague International Music Video Awards (Prague, Czechia) / Best Cinematography / 2023

Golden Fern Film Awards (India) / Best Music Video / 2023

Golden Lion International Film Festival GLIFF (India) Best Cinematography, International Feature Film / 2023

Big Fridge International Film Festival (London, UK) / Best Music Video / 2023

Venice Art & Film Festival VIFF (Venice, Italy) / Best Music Video / 2023

FINALIST:

Prague International Music Video Awards (Prague) / Best Experimental Music Video / 2022

NOMINEE:

GIFF Genesis International Film Festival (Zakynthos) / Best Music Video / 2023

Global Music Video Academy Awards / Best Music Video / 2023

OFFICIAL SELECTION:

Liverpool Indie Awards (Liverpool) / Best Music Video / 2023

Prague Music Video Awards (Prague) / Experimental Music Video / 2023

Phoenix Rising International Film Festival / επίσημη συμμετοχή και προβολή στο Λονδίνο / 2023

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

TAGS lia hide