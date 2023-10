Σεμιναριακοί κύκλοι και διήμερα καλλιτεχνικά εργαστήρια στο Ον Off Studio

Το Ον Off Studio διοργανώνει σεμινάρια και διήμερα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο και απευθύνονται σε καλλιτέχν/ες, χορευτ/ες, μουσικούς, ηθοποιούς, performer, τραγουδιστ/ες, συνθέτ/ες, σκηνοθέτ/ες και οποιονδήποτε θέλει να εξερευνήσει αυτόν τον τομέα.

Το πρόγραμμα των εργαστηρίων και σεμιναρίων

Σάββατο 07/10 και Κυριακή 08/10 14.00-18.00

-Introducing London Improvisers Orchestra- Δεύτερο διήμερο σεμινάριο ελεύθερου Μουσικού Αυτοσχεδιασμού από τον Τάσο Στάμου

Το διήμερο σεμινάριο ελεύθερου μουσικού αυτοσχεδιασμού στοχεύει σε μία εκτεταμένη και εκ των έσω εισαγωγή στην ιστορία, στις τεχνικές και στις πρακτικές της τέχνης του ελεύθερου μουσικού αυτοσχεδιασμού. Στο επίκεντρο του εργαστηρίου βρίσκεται η ελεύθερη μουσική έκφραση και είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να μπορεί να συμπεριλάβει ταυτόχρονα επαγγελματίες ή μη από τον μουσικό χώρο αλλά και από αυτό των παραστατικών τεχνών που ενδιαφέρονται να έχουν προσωπική εμπειρία από το ιδιαίτερο αυτό είδος μουσικής έκφρασης και επικοινωνίας, που ξεπερνά τα όρια της μουσικής και έχει πια εγκαθιδρυθεί ως μια αυτόνομη και διαδεδομένη σύγχρονη εκφραστική τεχνική. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην πράξη και στη θεωρία εκτεταμένων τεχνικών (extended techniques) μουσικών οργάνων και φωνητικών δεξιοτήτων.

Ο Τάσος Στάμου θα μοιραστεί με τους νέους ή έμπειρους αυτοσχεδιαστές την προσωπική του εμπειρία από την πολύχρονη συνεργασία του με την ορχήστρα London Improvisers Orchestra. Η πολυπληθής αυτή αυτοδιαχειριζόμενη μουσική κολεκτίβα γιορτάζει φέτος τα 25 χρόνια ύπαρξης της και συμβαίνει να συμπεριλαμβάνει στους κύκλους της κάποιους από τους πρωτεργάτες και θρύλους του αγγλικού ελεύθερου αυτοσχεδιασμού (Evan Parker, John Butcher, John Edwards, Adam Bohman, Steve Beresford, Pat Thomas, Mark Sanders, και πολλούς πολλούς άλλους.)

Απώτερος στόχος του διήμερου σεμιναρίου, πέρα από την εισαγωγή και την εμβάθυνση στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, είναι η ώσμωση των συμμετεχόντων μέσα από τη μουσική και τον αυτοσχεδιασμό σα μέσο επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια του διημέρου οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δοκιμάσουν τεχνικές αυτοσχεδιασμού μεταξύ τους σε μικρότερες αρχικά ομάδες και τελικά να βιώσουν σταδιακά την εμπειρία ενός εκτεταμένου αυτοσχεδιαστικού συνόλου. Η καθοδήγηση του Τάσου Στάμου θα βασιστεί πάνω στις αρχές που διδάχθηκε και μοιράζεται με τους London Improvisers Orchestra και αποσκοπεί σε μια εκτεταμένη επαφή του αθηναϊκού κοινού με τις ρίζες της μουσικής αυτής τεχνικής.

Κάθε Δευτέρα 18.00-19.30 για 10 συναντήσεις (16/10-18/12)

Εργαστήριο Τεχνικής Αλεξάντερ για μουσικούς: το σώμα ως το πρωταρχικό όργανο με την Ελένη Βοσνιάδου

Ελένη Βοσνιάδου

Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας ακόμα και του πιο απλού μουσικού κομματιού, οι μουσικοί χρειάζεται να πραγματοποιήσουν έναν εξαιρετικά πολύπλοκο και δεξιοτεχνικό συντονισμό λεπτής κινητικότητας. Οι σφιγμένοι ώμοι ενός βιολιστή επηρεάζουν άμεσα την στάση και την ελευθερία της κίνησης των χεριών, και ως συνέπεια την αποτελεσματικότητα της τεχνικής του. Ένα ανεπαίσθητο κράτημα στον αυχένα περιορίζει την αντήχηση της φωνής, το ηχόχρωμα καθώς και την ερμηνευτική ροή μιας τραγουδίστριας. Η Τεχνική Αλεξάντερ είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποσκοπεί στην εναρμόνιση σκέψης και κίνησης, στηρίζοντας τους μουσικούς να καλλιεργήσουν μεγαλύτερη συνειδητότητα στη χρήση του σώματος και να κατανοήσουν ψυχοσωματικές συνήθειες στην κίνηση καθώς και στη στάση τους, ώστε να αποκατασταθεί η δυναμική ισορροπία του σώματος και η ελευθερία της κίνησης. Μαθήματα στην Τεχνική Αλεξάντερ έχουν ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση προβλημάτων που προκύπτουν από την υπερβολική μυϊκή ένταση, την βελτίωση του νευρομυϊκού συντονισμού, καθώς και την πρόληψη τραυματισμών που σχετίζονται με την χρήση του σώματος, όπως τενοντίτιδες, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, παθήσεις του αυχένα και της σπονδυλικής στήλης, κ.α. Επιπλέον, συμβάλουν δραστικά στην ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης και στην αντιμετώπιση του φόβου σε σχέση με την έκθεση και τη σκηνική παρουσία. Η Τεχνική Alexander διδάσκεται διεθνώς στις μεγαλύτερες σχολές παραστατικών τεχνών, όπως Juilliard School of Performing Arts, Royal College of Music London, Universität der Kunst Berlin, Amsterdam University of the Arts κ.α Ο κύκλος των εργαστηρίων θα προσεγγίσει: – Βασικές αρχές ανατομίας για μουσικούς – Κατανόηση της στάσης, της αναπνοής και της δυναμικής ισορροπίας του σώματος – Η αρμονική σχέση με το όργανο τους – Σκηνική παρουσία και η σχέση με το κοινό – Ο φόβος της έκθεσης και ο συναισθηματικός κόσμος του μουσικού – Πρόληψη και αντιμετώπιση και αποκωδικοποίηση του πόνου – Ζέσταμα και αποθεραπεία Οι συμμετέχοντες καλούνται να έχουν μαζί το όργανο τους κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. Κάθε μαθήτρια/τής θα έχει την δυνατότητα να φέρει ερωτήσεις και προβληματισμούς σε σχέση με την προσωπική στάση και κίνηση του σώματος, καθώς και να λάβει δια χειρός καθοδήγηση την ώρα της μουσικής δραστηριότητας.

“Τα χαρακτηριστικά της Τεχνικής είναι η δημιουργικότητα, ο αυθορμητισμός και η προσαρμοστικότητα στην αλλαγή.” – A.R. Alexander

Κάθε Τρίτη 18:00-19:30 για 4 συναντήσεις: 10, 17, 24, 31/10

Κινητικός Αυτοσχεδιασμός

με την Eugenia Demeglio

Το σεµινάριο “Κινητικός Αυτοσχεδιασµός και Ιnstant Composition” στοχεύει σε άτοµα που επιθυµούν να ανακαλύψουν την δηµιουργικότητα µέσω του σώµατός τους, σεβόµενοι πάντα τις ατοµικές τους κινητικές ικανότητες. Επιδιώκει να προσφέρει εργαλεία για την αλληλεπίδραση µε τον χώρο και τον χρόνο, καθώς και µε τους γύρω µας. Οι στόχοι του σεµιναρίου περιλαµβάνουν την ενίσχυση της σωµατικής αυτογνωσίας, των παραστατικών και σκηνικών δεξιοτήτων και την αντιµετώπιση του όποιου άγχους σε σχέση µε το σώµα µας (είτε σκηνικού άγχους, είτε άγχους σε σχέση µε το σώµα µας στην καθηµερινότητα). Επίσης, επιδιώκει να αναπτύξει τις κινητικές και εκφραστικές δυνατότητες των συµµετεχόντων, την αίσθηση της έννοιας της σωµατικότητας, καθώς και την ανάπτυξη της αντίληψης της ατοµικής παρουσίας είτε αυτοτελώς, είτε ως µέρος ενός συνόλου. Τέλος, παρέχει στους συµµετέχοντες εργαλεία που µπορούν να εφαρµοστούν και σε άλλους τοµείς της ζωής (ευεξία, σωµατική αυτοπεποίθηση κλπ). Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται βασίζονται στη λειτουργική ανατοµία, στη στάση του σώµατος και την παρουσία του στο χώρο, βασίζεται επίσης σε παιχνίδια-ασκήσεις τόσο ατοµικά όσο και οµαδικά, στον κινητικό αυτοσχεδιασµό (ατοµικό και συλλογικό), καθώς και σε τεχνικές χαλάρωσης.

Κάθε Τετάρτη 19.00 – 21.00 για 10 συναντήσεις από 11/10 -13/12

‘Διερευνώντας το απρόβλεπτο’ – Σεμινάριο για την ιστορία και την πρακτική εφαρμογή της τέχνης του ελευθέρου βιωματικού αυτοσχεδιασμού.

Εισηγητής: Γιάννης Δεσποτάκης, κρουστός, ηχοποιός και ερευνητής της φωνής

Στον κύκλο θα υπάρξουν guest καλλιτέχν/ες

Γιάννης Δεσποτάκης

Το αυτοσχεδιάζειν ενυπάρχει στη φύση από την αυγή της δημιουργίας.

Η καρδιά, το φυσικό τύμπανο με το οποίο όλοι οι άνθρωποι γεννιόμαστε, είναι ένα εκ των κορυφαίων αυτοσχεδιαστών που γεννά η φύση.

Η ίδια η τέχνη και κατά συνέπεια η μουσική κι ο αυτοσχεδιασμός αποκαλυφθήκαν στην ανθρωπότητα από την ζωή καθαυτή. Το συγκεκριμένο σεμινάριο διερευνά την σχέση Ζωή – Τέχνη ως Ένα, μέσα απ’ το πρίσμα του ελεύθερου βιωματικού αυτοσχεδιασμού.

ελεύθερος = απελευθέρωση από κάθε είδους θεσμοθετημένο (π.χ στρουκτουραλιστικά, φρασεολογικά, κοινωνιολογικά, ακαδημαϊκά) περιορισμό και φραγμό.

βιωματικός = οτιδήποτε έχουμε ζήσει έως και την στιγμή της δημιουργίας.

αυτοσχεδιασμός = σχεδιάζω/δημιουργώ αυτοστιγμεί, εδώ και τώρα, χωρίς κανένα προσχεδιασμό χωρίς τίποτα προμελετημένο, παίζω το άγνωστο, το απρόβλεπτο.

improvisation = video (see/βλεπω) + pro = provideo ( foresee/προβλέπω), im + provideo = improviso ( unforesee/το απρόβλεπτο)

to compose extempore, to create at the spur of the moment, to play the unforeseen.

Ενότητες :

α)Ζωή και Τέχνη – Πότε και υπό ποιες συνθήκες αποκαλύφθηκε ο αυτοσχεδιασμός στην ανθρωπότητα – Από τον προϊστορικό άνθρωπο έως τον 21ο αιώνα.

β)Καρδιά και Φωνή – Βιολογική τροφή για βρώση, βιολογική τροφή για ακρόαση – Το περιπλανώμενο νεύρο – Κβάντα και αυτοσχεδιασμός.

γ)Μουσική, δηλαδή όλων των Μουσών – Μνημοσύνη, μητέρα των Μουσών – Η ακρόαση είναι το ενεργητικό μέρος και το παίξιμο είναι το παθητικό.

Κάθε Πέμπτη 19.00-21.00 για 10 συναντήσεις από 12/10 – 14/12

Ενορχήστρωση του Σώματος±Συχνοτικός Συντονισμός / Body Orchestration±Frequency Coordination

σεμινάριο σε σχέση με: τον ρυθμό, τη φωνή, τη μελωδικότητα του σώματος, τη χρήση οργάνου.

με την συνθέτρια / performer / instructor Νεφέλη Σταματογιαννοπούλου

-σε συνεργασία με τον συνθέτη Άγγελο Μαστραντώνη και άλλους συνεργάτες ως προσκεκλημένους –

Σύνθεση, τρόποι καταγραφής παρτιτούρας, αυτοσχεδιασμός. Συνύπαρξη συνόλου και Ακοή.

Το σεμινάριο ασχολείται με το πώς η ομάδα λειτουργεί σαν μια δεμένη ορχήστρα, πόσο σημαντική είναι η συνύπαρξη του συνόλου και πώς η ανάσα, η μελωδία και η παύση μπορούν να λάμψουν από το κάθε ένα άτομο ξεχωριστά μέσα από ένα σύνολο. Θα δουλευτούν ρυθμοί σε συνδυασμό με φωνή (λόγος, μελωδία, τραγούδι) καθώς και μορφές κινησιολογικής και ηχητικής παρτιτούρας. Σε δύο από τις συναντήσεις θα μιλήσει για μορφές παρτιτούρας και ο συνθέτης Άγγελος Μαστραντώνης και θα γίνουν ακροάσεις συγκεκριμένων έργων.

Όλοι οι συμμετέχοντες καλό θα ήταν να γνωρίζουν πολύ καλά ένα κείμενο 10-20 γραμμές. Προτεινόμενο: ΟΧΙ ΕΓΩ / NOT I Μονόπρακτο του Σάμουελ Μπέκετ (σε όποια γλώσσα εξυπηρετεί καλύτερα) ή ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΖΑ του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Το κείμενο μπορεί να είναι θεατρικό, ποίημα, τραγούδι, άρθρο εφημερίδας, παραδοσιακό ή οποιοδήποτε κείμενο σας εμπνέει.

Επίσης, ένα παραδοσιακό τραγούδι ή νανούρισμα σε κάποιο όργανο ή να το τραγουδάτε -ακόμα και ρυθμικά.

Στο τέλος θα δημιουργηθούν κάποια ολιγόλεπτα έργα ή ένα ενιαίο που θα μπορέσουν να παρουσιαστούν, εάν αυτό είναι επιθυμητό.

Πληροφορίες Σεμιναρίων

Ov Off Studio – Χώρος δημιουργίας και έρευνας Μουσικής και άλλων Παραστατικών Τεχνών: Φειδιππίδου 22, Αθήνα. 3ος

Πληροφορίες / Κρατήσεις: mayastamati@gmail.com | 6936250571(Νεφέλη Σταμ.)

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.

Απαραίτητη η κράτηση θέσης. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

