“Save You” του Tasos P. για Grammy Award – Στον πρώτο γύρο ψηφοφορίας για υποψηφιότητα

Το ηλεκτρονικό track του βραβευμένου Έλληνα συνθέτη Τάσου Πέτσα (Tasos P.) «Save You» συμμετέχει στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας για υποψηφιότητα για Grammy Award στην 67 η τελετή απονομής που θα διεξαχθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2025 στο Los Angeles. Οι κατηγορίες όπου συμμετέχει είναι : «Best Dance & Electronic Recording» για τον ίδιο, «Best Remixed Recording» και «Best Music Video» για τον συνεργάτη του Χρήστο Κουτρουφίνη.

Το τραγούδι είναι σε σύνθεση και παραγωγή από τον ίδιο και σε μίξη/mastering από τον Γιώργο Λαζάρου. Έχει κυκλοφορήσει από τον φετινό Απρίλιο από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία της FM Records και ήδη έχει επιλεγεί να βρίσκεται στον ημιτελικό του διαγωνισμού UK Songwriting Contest. Παράλληλα στα digital charts της Μ. Βρετανίας

έφθασε μέχρι τη θέση #37 (γενική κατάταξη), ανεβαίνοντας παράλληλα στην 1η θέση του Electronic Chart.

Το «Save You» συνοδεύεται από ένα ειδικά σχεδιασμένο animated videοclip δια χειρός Χρήστου Κουτρουφίνη μέσα από το οποίο μεταφερόμαστε στο μέλλον με πρωταγωνιστή έναν αστροναύτη που ανακαλύπτει την ΑΓΑΠΗ την οποία και «μεταλαμπαδεύει» στο πλήρωμά του.

Ο ίδιος ο Tasos P. από το περσινό καλοκαίρι ανήκει στην κριτική επιτροπή ψηφοφορίας των βραβείων Grammy. Έχοντας πλέον συμπληρώσει 10 χρόνια δισκογραφικής διαδρομής, μέχρι και σήμερα έχουν κυκλοφορήσει από την FM Records τρία άλμπουμ, πέντε EPs και 26 digital singles. Μερικές από τις συνθέσεις του έχουν ανεβεί στις πρώτες θέσεις του καταλόγου επιτυχιών της IFPI και παράλληλα έχουν σημειώσει επιτυχία στα charts της Ελλάδας, της Αγγλίας και της Ευρώπης. Στην καλλιτεχνική φαρέτρα του έχει επίσης σημαντικές ευρωπαϊκές και διεθνείς διακρίσεις μεταξύ των οποίων 8 μετάλλια στα

Global Music Awards στην Καλιφόρνια και τρεις συνεχόμενες υποψηφιότητες στον ημιτελικό του διαγωνισμού σύνθεσης International Songwriting Competition στο Nashville. Η μουσική του, τέλος, έχει ενταχθεί στην playlist του μουσικού καναλιού MTV καθώς επίσης και στην playlist της ραδιοφωνικής εκπομπής BBC Music Introducing της Αγγλίας.

Δείτε το official animated videoclip του τραγουδιού:

Βιογραφικό

Ο Τάσος Πέτσας είναι συνθέτης και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής με τα τραγούδια του να φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις των Ελληνικών, Βρετανικών και των Ευρωπαϊκών Charts. Παράλληλα είναι ενεργός Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω με ειδίκευση στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και στην προστασία της πρώτης κατοικίας.

Με σπουδές αρμονίου (1989-1991), σύνθεσης/παραγωγής (2003-2005) αλλά και φωνητικής (2010-2013), από το 2015 μέχρι και σήμερα έχουν κυκλοφορήσει από τη δισκογραφική εταιρεία FM Records και τη θυγατρική της Meditelectro, τέσσερα ολοκληρωμένα άλμπουμ, τόσο digital όσο και σε CD με τη μορφή βινυλίου στα καταστήματα δίσκων, το «Heart Of Mine (Anna)» (2015), το «The Libra Sessions» (2019), το «Retro Boy» (2020) και το «Retro Boy Revisited» (2023). Παράλληλα έχουν κυκλοφορήσει τέσσερα E.P.S., το «Libra Part One (1975)» (2017), το «Libra Part Two (1975)» (2019), το «Retro Boy Revisited» (2021) και το «Save You» (2024). Ο ίδιος μετράει 25 digital singles, κάποια από τα οποία έχουν μπει στα 200 καλύτερα τραγούδια της Ευρώπης (Euro200.net), παίζονται στην ιδιωτική τηλεόραση και ακούγονται στο κρατικό ραδιόφωνο του BBC.

Μεγάλη αρθογραφία αφιερωμένη στη μουσική του πορεία από το 2015 μέχρι και σήμερα μπορεί κάποιος να βρει σε αναζήτηση στη Google πληκτρολογώντας το όνομά του σε Ελληνικά και Αγγλικά και με το ψευδώνυμο «Tasos P.». Μάλιστα από πέρυσι τον Ιούνιο (2023) ανήκει στην κριτική επιτροπή της Ακαδημίας των αμερικανικών βραβείων μουσικής Grammy Awards με πενταετή διάρκεια θητείας.

Μουσική Πορεία

Η αρχή της μουσικής του πορείας γίνεται το 2015 με την Instrumental σύνθεση “Mother Of Mine (Anna)”, αφιερωμένη στη μητέρα του η οποία έφυγε από τη ζωή χτυπημένη από την επάρατη νόσο . Το συγκεκριμένο κομμάτι ανεβαίνει στο #1 του Ελληνικού Billboard και την πενταετία 2015-2020 συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Chart ενώ παράλληλα βραβεύεται με δύο χάλκινα Global Music Awards στην Καλιφόρνια της Αμερικής.

Στα τέλη της χρονιάς κυκλοφορεί το ντουέτο του με τίτλο «Angel Of Mine» με την cross over σοπράνο ερμηνεύτρια Μάνια Βλαχογιάννη», τραγούδι που ανεβαίνει στο #1 του εβδομαδιαίου iTunes Chart και στη θέση #176 του Ευρωπαϊκού Τσαρτ παραμένοντας στα 200 πρώτα επί 5 εβδομάδες ενώ παράλληλα φιλοξενείται στην πρώτη σελίδα του site ως ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο του μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, τον Οκτώβριο του 2016, πραγματοποιείται Εικαστική Έκθεση από την The Felios Collection με θέμα “η ΠΡΟΛΗΨΗ μέσα από την ΤΕΧΝΗ”. Ο Τάσος γράφει τη μουσική για το τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό και ιντερνετικό σποτ με χορηγό Επικοινωνίας την ΕΡΤ. Η σύνθεση που ακούγεται είναι το τραγούδι «Anna» με την βραβευμένη Ελληνοαμερικανίδα συνθέτρια και τραγουδίστρια Δέσποινα Πατρώνα στα φωνητικά, ένα τραγούδι που ανεβαίνει στη θέση #169 του Ευρωπαϊκού Τσαρτ.

Τον Φεβρουάριο του 2017 κυκλοφορεί το τραγούδι με τίτλο “Voices (Istimpei)”, ένα μουσικό θέμα εμπνευσμένο από τον επικό αγώνα των υπερασπιστών του οχυρού Ιστίμπεη στην κορυφή του όρους Μπέλλες, κατά των Γερμανών εισβολέων στις 6 & 7 Απριλίου του 1941, τραγούδι που σημειώνει επιτυχία αφού μπαίνει στα 200 καλύτερα τραγούδια της Ευρώπης (θέση #184) όπου και παραμένει επί 5 εβδομάδες. Παράλληλα συνοδεύει και το αντίστοιχο διαδικτυακό σποτ.

Τον Ιούνιο του 2018 κυκλοφορεί το track “Untitled”. Το τραγούδι μπαίνει στα 10 καλύτερα τραγούδια της Ελλάδας (Επίσημες Πωλήσεις της IFPI) και το καλοκαίρι του ίδιου έτους το Βρετανικό Μουσικό Κανάλι του MTV συμπεριλαμβάνει το videoclip στην playlist του.

Τον Οκτώβριο του 2018 κυκλοφορεί το single “Bliss” που του χαρίζει δύο χάλκινα Global Music Awards στην Καλιφόρνια ενώ παράλληλα το τραγούδι μπαίνει και αυτό στα 10 καλύτερα τραγούδια της Ελλάδας (Επίσημες Πωλήσεις της IFPI). To Bliss αποτελεί παράλληλα και το μουσικό score στην πολυβραβευμένη (όπως αναφέρεται και στην επίσημη κινηματογραφική εγκυκλοπαίδεια του imdb.com) μικρού μήκους ταινία «Returns» (Επιστρέφει) της Μέλανι Γεωργίου, μια ταινία που αναφέρεται στην παιδική κακοποίηση.Η σύνθεση μάλιστα αυτή διακρίνεται σε αρκετά ευρωπαϊκά αλλά και διεθνή φεστιβάλ.

Ανάλογη επιτυχία παρουσιάζει και το επόμενο τραγούδι του, το “BabyLove” που κυκλοφορεί τον Φεβρουάριο του 2019. Μπαίνει και αυτό στα 10 καλύτερα τραγούδια της Ελλάδας (Επίσημες Πωλήσεις της IFPI), στις τάσεις του YouTube καθώς και στο TOP-20 στην κατηγορία R’N’B Soul Digital Chart της Αγγλίας.

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2019 κυκλοφορεί το άλμπουμ του “The Libra Sessions” το οποίοβραβεύεται με το Ασημένιο Μετάλλιο στα “Global Music Awards” στην Καλιφόρνια. Από το album ξεχωρίζει το τραγούδι «Give High Love» που ανεβαίνειστην 1η θέση του Ελληνικού Billboard.

Τον Νοέμβριο του 2020 ερμηνεύει το ελληνόφωνο single «Πες μου τί σημαίνει αγάπη» σε μουσική δικιά του και σε στίχους του Τιμόθεου Πουλιτσίνου. Το τραγούδι αναφέρεται στη μοναχικότητα και την αποξένωση των ανθρώπων λόγω της πανδημίας. Τον ίδιο μήνα κυκλοφορεί το τρίτο του άλμπουμ «Retro Boy» το οποίο καιβραβεύεται με το χάλκινο Global Music Award στην Καλιφόρνια της Αμερικής.

Το καλοκαίρι του 2021 ηχογραφεί το γαλλόφωνο τραγούδι «Été D’Amour» με την Κολομβιανή Thaissa Bula Tello στα φωνητικά και σε στίχους του Χρήστου Κουτρουφίνη. Το τραγούδι μπαίνει στις playlist αρκετών ελληνικών ραδιοφώνων, ανεβαίνει στο #1 του εβδομαδιαίου Ελληνικού iTunes Chart και παράλληλα στη Μ. Βρετανία ανεβαίνει στο #1 των digital charts στην κατηγορία World Music. Τον Φεβρουάριο του 2022 το τραγούδι προκρίνεται στον ημιτελικό του International Songwriting Competition όπου ξεχωρίζει ανάμεσασε 21.000 συμμετοχές.

Τον Μάρτιο του 2023 η instrumental σύνθεσή του “Angel Of Mine” προκρίνεται στον ημιτελικό τουInternational Songwriting Competition στην Αμερική, κερδίζει το Χάλκινο Global Music Awards στην Καλιφόρνια και ανεβαίνει στo #1 των digital charts στην κατηγορία New Age στη Μεγάλη Βρετανία. Επίσης, τον Απρίλιο του ίδιου έτους η instrumental σύνθεσή του «Digital Love» παίζεται στο ραδιόφωνο του BBC Music Introducing όπως μετέπειτα και οι συνθέσεις του “Want U” και “Tokyo Boy”μπαίνουν επίσης στην playlist.

Τον Μάιο του ίδιου έτους κυκλοφορεί την electro trance instrumental σύνθεση “Remembering” που ανεβαίνει στο #1 του εβδομαδιαίου iTunes Singles Chart της Ελλάδας και στο Top-20 του Digital Singles Chart της Αγγλίας.

Τέλη Ιουνίου ανακηρύσσεται μέλος της κριτικής επιτροπής ψηφοφορίας των ετήσιων αμερικανικών μουσικών βραβείων Grammy Awards, με διάρκεια θητείας στα 5 έτη.

Τον περσινό Νοέμβριο κυκλοφορεί το E.P. “Like Eternity”. Το πρώτο single του E.P. είναι το χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Like Eternity» σε μουσική και παραγωγή από τον ίδιο με γυναικεία φωνητικά από την τραγουδίστρια από το Tokyo Maiko και σε γιαπωνέζικους στίχους από τον Χρήστο Κουτρουφίνη. Το τραγούδι ανεβαίνει στο Top-100 των digital singles της Μ.Βρετανίας (#79) και στο #2 της κατηγορίας Worldwide UK Chart ενώ τον φετινό Μάρτιο το E.P. βραβεύεται με το Χάλκινο Global Music Award στην Καλιφόρνια.

Τον περσινό μάλιστα Νοέμβριο η σύνθεσή του “Remembering” ήταν υποψήφια στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας για Grammy Award στην κατηγορία Best Instrumental ανάμεσα σε άλλες 300 συμμετοχές.

Τον Μάρτιο του 2024 και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο συνθέτης φθάνει μέχρι τον Ημιτελικό του διαγωνισμού International Songwriting Competition στο Νάσβιλ όπου προκρίθηκε μόλις το 15% όλων των συμμετοχών με το R’N’B Soul τραγούδι του «BabyLove».

Τον Απρίλιο κυκλοφορεί το E.P. “Save You” μαζί μετο ειδικάσχεδιασμένο animated videοclip που συνοδεύει το τραγούδι δια χειρός Χρήστου Κουτρουφίνη. Το “Save You” ανεβαίνει στο #1 του εβδομαδιαίου ελληνικού iTunes Chart ενώ στα digital charts της Μ.Βρετανίας (γενική κατάταξη) ανεβαίνει μέχρι τη θέση #37, κατακτώντας παράλληλα την 1η θέση στο Electronic Chart της ίδιας χώρας.

