RSIFF 24: Γυναίκες κινηματογραφίστριες είχαν την τιμητική τους στο Gala του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας

Γυναίκες κινηματογραφίστριες είχαν την τιμητική τους στο Gala του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας (RSIFF). Με ιδιαίτερα σημαντικές γυναίκες από το διεθνή χώρο να δηλώνουν το παρόν στην εκδήλωση, οι συμμετέχοντες γιόρτασαν γυναίκες σκηνοθέτες που συμμετέχουν στα προγράμματα του φεστιβάλ, καθώς και εμβληματικές γυναίκες από τις βιομηχανίες του κινηματογράφου σε όλο τον κόσμο.

Η Τζομάνα Αλ-Ρασίντ, πρόεδρος του Ιδρύματος Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας, συνεχάρη τις επτά γυναίκες σκηνοθέτες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό του φεστιβάλ: την Ντενίζ Φερνάντες με το Hanami, την Κούρντγουιν Άγιουμπ με το Moon, τη Μαράμ Τάιμπα με το Malika, τη Ρίμα Κάτζι με το Superboys of Malageon, τη Ρόγια Σαντάτ με το Sima’s Song, την Ταγρίντ Αμπουέλχασαν με το Snow White και την Σιάοξουάν Τζιανγκ με το To Kill A Mongolian Horse.

(Photo by Daniele Venturelli/Getty Images for The Red Sea International Film Festival)

Η βραβευμένη με Όσκαρ για το «Τα Πάντα Όλα» Μισέλ Γεό (Everything Everywhere All at Once), που νωρίτερα παρουσίασε masterclass που θα μπορέσετε να διαβάσετε τα κυριότερα σημεία του στο ertnews και η βραβευμένη ηθοποιός και παραγωγός Εύα Λονγκόρια που γνωρίσαμε στις «Νοικοκυρές σε Απόγνωση» αλλά και πιο πρόσφατα στο «Only Murders In The Building» που προβάλλεται στο Disney+, έδωσαν ομιλίες αναγνωρίζοντας τη δουλειά που κάνει το Ίδρυμα Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας για την προώθηση των γυναικών στον κινηματογράφο, ιδιαίτερα στον αραβικό κόσμο, την Αφρική και την Ασία.

Hend Sabry /Photo by Daniele Venturelli/Getty Images for The Red Sea International Film Festival

Τιμώντας τις γυναικείες φωνές στη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία, το RSIFF φιλοξένησε την 7η εκδήλωση Women In Cinema Gala, προβάλλοντας τα επιτεύγματα γυναικών μπροστά και πίσω από την κάμερα, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της κινηματογραφικής βιομηχανίας και εμπνέουν τη νέα γενιά ταλέντων στον Αραβικό κόσμο, την Αφρική και την Ασία.

Eva Longoria /Photo by Daniele Venturelli/Getty Images for The Red Sea International Film Festival)

Η Τζομάνα Αλ-Ρασίντ, σε συνέχεια δήλωσε: «Είναι τιμή μας να φιλοξενούμε τόσες πρωτοπόρες γυναίκες και να γιορτάζουμε την αποφασιστικότητα, την αυτοπεποίθηση και την καλλιτεχνία τους […]. Το να στηρίζουμε τις γυναίκες σε αυτή τη βιομηχανία ήταν αναπόσπαστο μέρος της δραστηριότητας του Ιδρύματός μας από την πρώτη μέρα – από την ηγετική μας ομάδα και τους δημιουργούς που υποστηρίζουμε, έως τις ιστορίες που αφηγούνται. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτές τις φωνές μέσα από το φεστιβάλ μας φέτος».

Mila Alzahrani / Photo by Daniele Venturelli/Getty Images for The Red Sea International Film Festival

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Jeddah Yacht Club και μεταξύ των εκλεκτών καλεσμένων ήταν από τον διεθνή χώρο η Σίνθια Ερίβο που κάνει θραύση αυτή την περίοδο με το «Wicked» (και επίσης σύντομα θα διαβάσετε στο ertnews τα σημαντικότερα σημεία από το masterclass της), η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, η Έμιλι Μπλαντ, η Μίνι Ντράιβερ. Από τον αραβικό κόσμο έδωσαν το παρόν οι: Μόνα Ζάκι, Χογιέον Τζανγκ, Μόνα Ζάκι, Αμίνα Καλίντ, Γιασμίν Σάμπρι, Μίλα Αλζαχράνι, Νουρ Αλκάντρα, Άσμα Ελ Μουντίρ και Φατίμα Αλμπανάουι.

Ayra Starr /Photo by Tim P. Whitby/Getty Images for The Red Sea International Film Festival)

Αν και αποφεύγουμε να αναφέρουμε τους χορηγούς, για αυτή την εκδήλωση θα κάνουμε μια εξαίρεση καθώς είναι ένα βήμα μπροστά και αξίζει να αναφερθεί ότι δύσκολα θα μπορούσε να έρθει αυτή η εξέλιξη σε ένα νέο θεσμό που μετρά μόλις 4 χρόνια, αν δεν υπήρχε μια χείρα βοηθείας: Visit Saudi, MBC και Genesis AlNaghi· τους επίσημους χορηγούς: TikTok, Saudia, Film AlUla, Chopard και SRMG· τους στρατηγικούς χορηγούς του Red Sea Souk: NEOM και Cultural Development Fund· καθώς και τους υποστηρικτικούς χορηγούς: Nova, Telfaz11, Getty Images και Mermaid Board.

Eva Longoria (Photo by Daniele Venturelli/Getty Images for The Red Sea International Film Festival)

Η βραδιά παρουσίασε η διάσημη Τυνήσια-Αιγύπτια ηθοποιός και παραγωγός Χεντ Σάμπρι του «Τέσσερις Κόρες» (Four Daughters), ταινία που προβλήθηκε και στη χώρα μας με ικανοποιητική εισπρακτική πορεία.

Michelle Yeoh (Photo by Daniele Venturelli/Getty Images for The Red Sea International Film Festival)

Μη έχοντας δει το πλήρες πρόγραμμα, θα θέλαμε να μην προτρέξουμε σε σκέψεις και συμπεράσματα, από το μικρό όμως δείγμα που παρακολουθήσαμε αξίζει να αναφέρουμε ένα προβληματισμό: Ναι μεν η γυναικεία ματιά και η αφήγηση είναι άξια αναφοράς στις ταινίες του διαγωνιστικού, αναγνωρίζεται όμως η ανάγκη να αλλάξει το κάτω κείμενο σε όσα βιώνουν οι γυναίκες στις ταινίες που σκηνοθετούνται από γυναίκες και προβάλλονται εδώ. Ξέρω, προτρέχω… Κρατώ την αναγνώριση της σημασίας αυτής της κίνησης, αφήνω τον προβληματισμό να αιωρείται και εύχομαι χρόνο με το χρόνο να δούμε γυναίκες σκηνοθέτες, του αραβικού και όχι μόνο κόσμου, να ξεφεύγουν στις ιστορίες τους από το αρχέτυπο της γυναίκας που μάχεται για κάποιο από τα θιγμένα της δικαιώματα αλλά απλά να παίρνει το όνειρό της και να το πλάθει σε πρωτότυπες και εκτός νόρμας ιστορίες που θα επιβεβαιώνουν διπλά τη σημασία αυτής της προσπάθειας σε βάθος.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος