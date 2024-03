Romance and Fairytales: Μια «παραμυθένια» συναυλία μουσικής δωματίου

Το δυναμικό Duo Yūgen που αποτελείται από τον βιρτουόζο βιολιστή Λαέρτη Κοκολάνη, κορυφαίο μουσικό της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, και την αισθαντική πιανίστα Ελένη Νταφέκα, επιστρέφει θριαμβευτικά και φέτος με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό. Η συναυλία τους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην αίθουσα “Γιάννης Μαρίνος” (Πρώην Πολυχώρος) της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής το Σάββατο 2 Μαρτίου, θα παρουσιάσει δύο εμβληματικά αριστουργήματα της παγκόσμιας μουσικής συλλογής, ξεκινώντας με το μπαλέτο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Σεργκέι Προκόφιεφ που αποτελεί μια μουσική προσέγγιση και απόδοση της διαχρονικής ρομαντικής τραγωδίας που έγραψε ο Γουίλιαμ Σαίξπηρ.

Επιπλέον το ντουέτο θα παρουσιάσει τη συμφωνική σουίτα «Σεχραζάντ» του Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ, μια μουσική σύνθεση που αντλεί έμπνευση από τις σαγηνευτικές ιστορίες της Μέσης Ανατολής που παρουσιάζονται στην συλλογή παραμυθιών «Χίλιες και μία νύχτες». Την επιδέξια μεταγραφή των μνημειωδών αυτών έργων για βιολί και πιάνο έχει επιμεληθεί η διακεκριμένη βιολονίστα Lidia Baich και ο διεθνούς φήμης πιανίστας και μαέστρος Matthias Fletzberger.

Η αυλαία της συναυλιακής βραδιάς θα ανοίξει με τα «Τέσσερα Ρομαντικά Μουσικά Κομμάτια» έργο 75 για βιολί και πιάνο του Αντονίν Ντβόρζακ. Μέσα σε αυτές τις συνθέσεις το βιολί και το πιάνο συμμετέχουν σε μία απολαυστική αλληλεπίδραση, δημιουργώντας μελωδίες που σχηματίζουν μία αφήγηση που θυμίζει έναν εκλεπτυσμένο και σχεδόν ερωτικό μουσικό διάλογο.

Τέλος την συναυλία συμπληρώνει η δεύτερη Vocalise, έργο 34 από τίς υπέροχες Ρομάντζες, με την υπογραφή τον μετρ του ρομαντισμού Σεργκέι Ραχμάνινοφ. Το έργο αρχικά γραμμένο για φωνή και πιάνο, παρουσιάζεται εδώ σε μια σολιστική διασκευή όπου οι δύο μουσικές γραμμές ενώνονται αριστοτεχνικά σε ένα ασπρόμαυρο πιανιστικό καμβά. Αυτή η ξεχωριστή συναυλία παίρνει τα δύο νήματα, του ρομαντισμού και του παραμυθιού και υφαίνει μια πλούσια ταπετσαρία ήχου και μουσικής μαγείας που δεν θα αφήσει κανέναν ακροατή ασυγκίνητο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜA

Antonin Dvořák: 4 ρομαντικά κομμάτια op. 75, για βιολί και πιάνο

Sergei Prokofiev: «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» (arr. by Baich, Fletzberger)

Rimsky Korsakov: «Σεχραζάντ» (arr. by Baich, Fletzberger)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise, Op. 34

Λίγα λόγια για το Duo YūGEN

Το ντούο της Ελένης Νταφέκα και του Λαέρτη Κοκολάνη ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία του το 2013, συμμετέχοντας στον κύκλο συναυλιών μουσικής δωματίου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Μέσω αυτής της δράσης έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια σε διάφορους συναυλιακούς χώρους αλλά και μουσεία (Μπενάκη, Πινακοθήκη Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Ισλαμικής τέχνης κλπ.). Έκτοτε έχει σταθερή παρουσία στις αίθουσες συναυλιών ανά την Ελλάδα αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές αλλά και ενθουσιώδη υποδοχή από το κοινό.

Το ντούο συχνά επιλέγει να ερμηνεύσει «ανήσυχα και άκρως φιλόδοξα προγράμματα», φέρνοντας τους ακροατές σε επαφή με πρωτότυπα και σπάνια παιγμένα έργα. Έχει ξεχωρίσει δε, για τις άρτιες στιλιστικά ερμηνείες του, και την ειλικρινή προσέγγιση των εκάστοτε συνθέσεων.

Στόχος και όραμα του duo YūGEN είναι να φέρει το κοινό πιο κοντά στο μεγαλείο της κλασικής μουσικής, προσκαλώντας τους μέσα από αυτήν να ανακαλύψουν ένα μονοπάτι κατανόησης και σεβασμού στην τέχνη και κατ’ επέκταση στην ανθρώπινη ύπαρξη.

Λίγα λόγια για την Ελένη Νταφέκα

Η Ελένη Νταφέκα αποφοίτησε με Δίπλωμα Πιάνου «Άριστα Παμψηφεί» και Α’ Βραβείο από το Δημοτικό Ωδείο Βόλου στην τάξη του Ντίνου Μαστρογιάννη καθώς και με Πτυχία Ανωτέρων Θεωρητικών στην τάξη του Βασίλη Φόστερ.

Συνέχισε τις σπουδές της στην Ακαδημία Franz Liszt της Βουδαπέστης και αμέσως μετά στις ΗΠΑ, με ολική υποτροφία του Κονσερβατουάρ του San Francisco απ ́ όπου αποφοίτησε με Bachelor of Music και Master of Music in Piano Performance. Στο ίδιο πανεπιστήμιο επίσης δίδαξε ως βοηθός του τμήματος Θεωρητικών.

Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές για άλλα δύο χρόνια στο Τμήμα Μουσικής του Πανεπιστημίου της Indiana (Bloomington), όπου παράλληλα επιλέχτηκε και δίδαξε πιάνο ως βοηθός καθηγητή.

Έχει λάβει μέρος σε σεμινάρια με διεθνούς φήμης πιανίστες, όπως οι: Leon Fleisher, Yefim Bronfman, Richard Goode, Veda Kaplinsky, Julian Martin, Marc Durand κ.α.

Στα βραβεία της συμπεριλαμβάνονται, 1ο Βραβείο στο Διαγωνισμό Κοντσέρτου του Κονσερβατουάρ του San Francisco, 2ο Βραβείο στο Διαγωνισμό Κοντσέρτου της Pacific Chamber Orchestra, με την οποία συνέπραξε ως σολίστ.

Έχει επίσης εμφανιστεί ως σολίστ και με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ στο Μέγαρο Μουσικής, εκτός των άλλων και σε πρεμιέρες έργων για πάνο και ορχήστρα Ελλήνων συνθετών.

Έδωσε πολλά ρεσιτάλ σόλο και μουσικής δωματίου στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και την Ισπανία, με κορυφαία στιγμή το Gala Concert στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με τον Γερμανό βιολονίστα Guido Gärtner.

Στην Ελλάδα έχει διδάξει πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στο American Community Schools of Athens, στο Hellenic American University και στο Μουσικό Σχολείο της Παλλήνης στην Αθήνα.

Λίγα λόγια για τον Λαέρτη Κοκολάνη

Ο Λαέρτης Κοκολάνης είναι μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών από το 2008.

Από το 2019 είναι Κορυφαίος Β’ στα Β’ Βιολιά της Ορχήστρας ενώ προηγουμένως διετέλεσε μουσικός στα Α Βιολιά.

Ξεκίνησε τα πρώτα του μαθήματα βιολιού, σε ηλικία 6 ετών, στο μουσικό σχολείο Αργυρόκαστρου στην Αλβανία. Ερχόμενος στην Αθήνα, συνέχισε τις σπουδές του στο Ωδείο Σύγχρονης και Κλασσικής Μουσικής, στην τάξη της Νίνας Πατρικίδου, δίνοντας πολλές συναυλίες και ρεσιτάλ σε νεαρή ηλικία.

Έπειτα, γράφτηκε στο Ωδείο Αθηνών (ανωτέρα τάξη βιολιού), με καθηγητή τον Τάτση Αποστολίδη από τον όποιον διδάχτηκε επί σειρά ετών και μουσική δωματίου.

Τα τελευταία χρόνια των σπουδών του, καθηγητής του ήταν ο έξαρχων της Κ.Ο.Α. Ιωάννης Τζουμάνης. Αποφοίτησε το 2006, παίρνοντας Δίπλωμα Βιολιού με άριστα.

Έχει επίσης παρακολουθήσει σεμινάρια βιολιού με καθηγητές τους Lydia Mortkovitch, Zakhar Brohn ,Grigori Zhislin και Λεωνίδα Καβάκο. Ως σολίστ έχει συμπράξει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και είναι μέλος του συνόλου σύγχρονης μουσικής «Artefacts Ensemble».

Ακούστε εδώ το Duo Yūgen να συνομιλεί με τον Νίκο Ξανθούλη στην εκπομπή «Οδηγός Ορχήστρας για Νέους» στο Τρίτο Πρόγραμμα.

