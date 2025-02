Πρώτο teaser για το “Bring Her Back”, των Ντάνι και Μάικλ Φιλίππου

Η A24 αποκάλυψε ένα τρομακτικό πρώτο teaser για το “Bring Her Back”, τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία των ταλαντούχων Ελληνοαυστραλών Ντάνι και Μάικλ Φιλίππου (Danny & Michael Philippou) δημιουργών του “Talk to Me”.

Η πλοκή της ταινίας ακολουθεί «δύο αδέλφια που ανακαλύπτουν ένα τρομακτικό τελετουργικό στην απομονωμένη κατοικία της νέας τους ανάδοχης μητέρας».

Το καστ περιλαμβάνει τη δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ Σάλι Χόκινς (Sally Hawkins), καθώς και τους Μπίλι Μπάρατ (Billy Barratt), Σόρα Γουόνγκ (Sora Wong) και Τζόνα Γρεν Φίλιπς (Jonah Wren Phillips).

Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο υπογράφουν οι Ντάνι Φιλίππου και Μπιλ Χίνζμαν (Bill Hinzman). Το έργο που συγχρηματοδοτείται από την Salmira Productions και τη South Australian Film Corporation, παράγεται όπως ακριβώς είχε γίνει και με το “Talk to Me”, από την Σαμάνθα Τζένινγκς (Samantha Jennings) και την Κριστίνα Σίτον (Kristina Ceyton) μέσω της εταιρείας τους Causeway Films.

BRING HER BACK



From Danny and Michael Philippou, the directors of Talk To Me. In Theaters May 30 pic.twitter.com/Diq8GhIVrS