Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η τραγουδίστρια Ρομπέρτα Φλακ – Γνωστή για το “Killing Me Softly With His Song”

Η Ρομπέρτα Φλακ, η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια και γνωστή για το “Killing Me Softly With His Song” και άλλες επιτυχίες, πέθανε στα 88 της χρόνια.

Είμαστε συντετριμμένοι που η Ρομπέρτα Φλακ έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί, 24 Φεβρουαρίου 2025», αναφέρεται σε δήλωση του εκπροσώπου της. «Πέθανε ειρηνικά περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Η Ρομπέρτα έσπασε τα όρια και τα ρεκόρ. Ήταν επίσης μια περήφανη εκπαιδευτικός».

H τραγουδίστρια είπε κάποτε σε έναν δημοσιογράφο: «Θεωρώ τον εαυτό μου μία τραγουδίστρια με ψυχή υπό την έννοια ότι προσπαθώ να τραγουδώ με όλη την αίσθημα που έχω στο σώμα και στο μυαλό μου. Ένας άνθρωπος με αληθινή ψυχή είναι αυτός που μπορεί να πάρει το τραγούδι οποιουδήποτε και να ξεπεράσει όλα τα ελαττώματα, την τεχνική και απλά να σε κάνει να ακούσεις».

Πηγές: Αssociated Press, Guardian

