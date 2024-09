Πέθανε ο μεγάλος αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, Τίτο

Ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής Τίτο Τζάκσον, αρχικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος Jackson 5 και μεγαλύτερος αδελφός του σούπερ σταρ της ποπ Μάικλ Τζάκσον, πέθανε σε ηλικία 70 ετών, δήλωσαν οι γιοι του αργά το βράδυ της Κυριακής.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας, ο Rock & Roll Hall of Famer Τίτο Τζάκσον δεν είναι πια μαζί μας», έγραψαν στο Instagram οι γιοι του Ταζ, Τάριλ και Τι Τζέι, που αποτελούν το μουσικό συγκρότημα 3T. «Είμαστε σοκαρισμένοι, λυπημένοι και συντετριμμένοι. Ο πατέρας μας ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος που νοιαζόταν για όλους και την ευημερία τους», ανέφεραν. «Σας παρακαλούμε να θυμάστε να κάνετε αυτό που πάντα πρέσβευε ο πατέρας μας και αυτό είναι ‘αγαπάτε ο ένας τον άλλον’. Σε αγαπάμε παππού. Τα αγόρια σου, ο Ταζ, ο Τάριλ και ο Τζέι Τζέι».

(AP Photo/Cliff Schiappa)

Ο οικογενειακός φίλος Στιβ Μάννινγκ δήλωσε στο Entertainment Tonight ότι ο Τίτο πέθανε από καρδιακή προσβολή την Κυριακή ενώ οδηγούσε από το Νέο Μεξικό στο σπίτι του στην Οκλαχόμα. Ο Τίτο είχε δώσει πρόσφατα συναυλίες στη Γερμανία, την Αγγλία και την Καλιφόρνια με τα αδέλφια του Μάρλον και Τζάκι ως The Jacksons.

Ο Τίτο ήταν αρχικό μέλος του οικογενειακού συγκροτήματος The Jackson 5, μαζί με τα αδέλφια του. Αφού υπέγραψαν συμβόλαιο με την Motown Records το 1969, είχαν μια σειρά από διεθνείς επιτυχίες στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του ’70, όπως τα «I Want You Back», «ABC» και «I’ll Be There». Ο μικρότερος αδελφός Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος έκανε σόλο καριέρα, πέθανε το 2009 σε ηλικία 50 ετών.

Πηγή: AFP

