Park your cinema: Το πρόγραμμα του υπαίθριου σινεμά του ΚΠΙΣΝ για Αύγουστο και Σεπτέμβριο

Το Park your Cinema, η ενότητα υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), συνεχίζεται τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης επιλέγει ταινίες επιστημονικής -και όχι μόνο- φαντασίας.

Οι προβολές πραγματοποιούνται στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης προτείνει τις ταινίες για ενήλικες, ενώ τις παιδικές ταινίες της ενότητας Park your Cinema Kids επιλέγει το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας (AΤΗICFF). Τα προγράμματα Park your Cinema και Park your Cinema Kids πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Λίγα λόγια για το Park your cinema

Φέτος το καλοκαίρι το Φεστιβάλ επέλεξε ταινίες που βλέπουν το μέλλον ως συναρπαστική βόλτα στο άγνωστο: εμβληματικές ταινίες των 80ς και των 90ς, αλλά και μεταγενέστερες.

Όπως, άλλωστε, ξέρουμε, οι πιο ωραίες περιπέτειες δεν είναι πάντα απαλλαγμένες από κινδύνους- αυτοί είναι που τους προσδίδουν την ιδιαίτερη γοητεία τους. Στο τέλος, όμως, μας βεβαιώνουν πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι θέλουμε να ατενίζουμε το αύριο κι έτσι θα το συναντήσουμε κινηματογραφικά στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών

Παρασκευή 04/08, 21:00, Ξέφωτο

Jurassic Park

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ

Σενάριο: Μάικλ Κράιτον, Ντέιβιντ Κέπ

Πρωταγωνιστούν: Σαμ Νιλ, Λόρα Ντερν, Τζεφ Γκόλντμπλαμ

Με απίστευτα ειδικά εφέ και μια ιστορία γεμάτη δράση, το JurassicPark μας μεταφέρει σε ένα απομακρυσμένο νησί, όπου ένα καταπληκτικό θεματικό πάρκο με ζωντανούς δεινόσαυρους γίνεται ξαφνικά επικίνδυνο. Πέντε άνθρωποι πρέπει να παλέψουν για να επιβιώσουν ανάμεσα στα προϊστορικά αρπακτικά. Μια συναρπαστική περιπέτεια που έγραψε ιστορία στα 90s, κατακτώντας την -τότε- κορυφή στη λίστα με τις πιο κερδοφόρες ταινίες όλων των εποχών.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Παρασκευή 11/08, 21:00, Ξέφωτο

Μετά την επόμενη μέρα (The Day After Tomorrow), ΗΠΑ, 2004

Σκηνοθεσία: Ρόλαντ Έμεριχ

Σενάριο: Ρόλαντ Έμεριχ, Τζέφρι Ναχμάνοφ

Πρωταγωνιστούν: Ντένις Κουέιντ, Τζέικ Τζίλενχαλ, Ίαν Χολμ, Σίλα Γουόρντ

Όταν η υπερθέρμανση του πλανήτη πυροδοτεί την έναρξη μιας νέας Εποχής των Παγετώνων, ανεμοστρόβιλοι ισοπεδώνουν το Λος Άντζελες, ένα παλιρροιακό κύμα τυλίγει τη Νέα Υόρκη και ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο ξεκινάει να παγώνει. Καθώς οι άνθρωποι φεύγουν προς τον νότο, ένας παγκοσμίου φήμης κλιματολόγος που προέβλεψε την καταιγίδα λίγες μέρες πριν συμβεί, καλείται να ρισκάρει τη ζωή του για να σώσει τον έφηβο γιο του που είναι εγκλωβισμένος στο παγωμένο Μανχάταν. Μια αλησμόνητη ταινία καταστροφής με ένα επείγον και διαχρονικό οικολογικό μήνυμα για το ζοφερό μέλλον του πλανήτη μας.

Παρασκευή 18/08, 21:00, Ξέφωτο

Σιδερένιος Γίγαντας (The Iron Giant) ΗΠΑ, 1999

Σκηνοθεσία: Μπραντ Μπερντ

Σενάριο: Μπραντ Μπερντ, Τεντ Χιούζ, Τιμ ΜακΚάνλις

Με τις φωνές των: Τζένιφερ Άνιστον, Βιν Ντίζελ

Κάτι τεράστιο βρίσκεται ανάμεσά μας! Ένα νεαρό αγόρι σώζει ένα τεράστιο ρομπότ, το οποίο εκτοξεύτηκε στη Γη από το διάστημα, και προσπαθεί να το προστατεύσει από έναν περίεργο κυβερνητικό πράκτορα και τον στρατό. Μία συναρπαστική ιστορία κινουμένων σχεδίων με βασικά στοιχεία το μέταλλο, τη μαγεία και την καρδιά.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Παρασκευή 25/08, 21:00, Ξέφωτο

Big ΗΠΑ, 1988

Σκηνοθεσία: Πένι Μάρσαλ

Σενάριο: Γκάρι Ρος, Αν Σπίλμπεργκ

Πρωταγωνιστούν: Τομ Χανκς, Ελίζαμπεθ Πέρκινς

Ένα βράδυ, ο νεαρός Τζος Μπάσκιν εύχεται να γίνει μεγάλος και την επόμενη μέρα ανακαλύπτει ότι η ευχή του έχει γίνει πραγματικότητα. Με τη βοήθεια του φίλου του, Μπίλι, ο Τζος βρίσκει δουλειά σε μία εταιρία παιχνιδιών. Όμως, όσο περισσότερο βιώνει την ενήλικη ζωή, τόσο πιο πολύ λαχταρά τις απλές χαρές της παιδικής ηλικίας. Η ταινία που έκανε διάσημο τον Τομ Χανκς και πυροδότησε ένα κύμα ταινιών, ξαναγράφοντας την ιστορία ενός ολόκληρου κινηματογραφικού είδους.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας

Παρασκευή 01/09, 20.30, Ξέφωτο

Μικρόκοσμος (Downsizing) ΗΠΑ, 2017

Σκηνοθεσία: Αλεξάντερ Πέιν

Σενάριο: Αλεξάντερ Πέιν, Τζιμ Τέιλορ

Πρωταγωνιστούν: Ματ Ντέιμον, Κρίστεν Γουίγκ, Κριστόφ Βαλτς



Όταν οι επιστήμονες ανακαλύπτουν έναν τρόπο για να συρρικνώνουν τους ανθρώπους, ο Πολ Σάφρανεκ και η σύζυγός του, Όντρεϊ, αποφασίζουν να αφήσουν πίσω τις αγχωτικές ζωές τους προκειμένου να συρρικνωθούν και να ζήσουν σε μια πολυτελή κοινότητα. Στη Leisureland, ο Πολ ανακαλύπτει έναν καινούργιο κόσμο με σκοτεινές γωνίες και συνειδητοποιεί ότι είμαστε φτιαγμένοι για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Mια πανέξυπνη αλληγορική κωμωδία από τον σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν με θέμα την ανθρώπινη ανάγκη να βρούμε την κλίμακα που μας ταιριάζει στη ζωή.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Κυριακή 17/09, 20.30, Ξέφωτο

Interstellar ΗΠΑ, 2014

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν

Σενάριο: Κρίστοφερ Νόλαν, Τζόναθαν Νόλαν

Πρωταγωνιστούν: Μάθιου ΜακΚόναχι, Αν Χάθαγουεϊ, Τζέσικα Τσαστέιν



Καθώς ο χρόνος της ανθρωπότητας στη Γη τελειώνει, μία ομάδα ερευνητών αναλαμβάνει την πιο σημαντική αποστολή στην ιστορία της ανθρωπότητας: να ταξιδέψει πέρα από τον γαλαξία μας για να ανακαλύψει αν η ανθρωπότητα έχει μέλλον πέρα από τα αστέρια. O Κρίστοφερ Νόλαν, πιστός στο μοτίβο της εξερεύνησης του χρόνου, παραδίδει ένα magnum opus επιστημονικής φαντασίας, που ανακηρύσσει την αγάπη ως τη μόνη κινητήρια δύναμη του σύμπαντος και της ζωής.

Park your cinema kids

Σάββατο 05/08, 21.00, Ξέφωτο

Ουπς 2! Ο Νώε Ξαναέφυγε… (Ooops! The Adventure Continues)

Ιρλανδία / Λουξεμβούργο, 2020

Σκηνοθεσία: Τόμπι Γκένκελ, Σον ΜακΚόρμακ

Σενάριο: Ρίτσαρντ Κονρόι, Μαρκ Χόντκινσον

Μετά τις τρελές περιπέτειες της πρώτης ταινίας, οι κολλητοί πια φίλοι, Φίνι και Λέα, πλέουν στα ανοιχτά πάνω στην Κιβωτό του Νώε μαζί με τους γονείς τους και τα άλλα ζωάκια. Μετά από μια σειρά ατυχιών, τα παιδιά βρίσκονται κατά λάθος εκτός της Κιβωτού – μαζί με τις τελευταίες προμήθειες! Η Λέα και ακόμη ένας ναυαγός, η καινούργια τους φίλη, Τζέλι, ξεβράζονται σε ένα απομακρυσμένο νησί, ενώ ο Φίνι ξυπνάει σε μια περίεργη κοινότητα από οικεία ζωάκια που ζουν ειρηνικά – υπό την απειλή ενός… ζωηρού ηφαιστείου! Σε μια μάχη ενάντια στον χρόνο, την παλίρροια και τις τρομακτικές δονήσεις, ο Φίνι πρέπει να σώσει τους φίλους τους, να επανενώσει την οικογένειά του και να σώσει την κοινότητα από την απόλυτη καταστροφή…

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Σάββατο 12/08, 21.00, Ξέφωτο

O Βασιλιάς Γάιδαρος (The Donkey King)

Πακιστάν, 2018

Σκηνοθεσία: Αζίζ Τζιντάνι

Σενάριο: Αζίζ Τζιντάνι, Καμράν Κιμάνι

Ο Μανγκού, ένας χαρούμενος και ανέμελος γαϊδαράκος, κάνει τα δικά του όνειρα μέχρι που -από τύχη- καταλήγει να θεωρείται ο πιο δημοφιλής διάδοχος του θρόνου, με αφορμή την επικείμενη αποχώρηση του βασιλιά λιονταριού. Δεν του περνάει από το μυαλό ότι πρόκειται για πλεκτάνη της δολοπλόκου αλεπούς που έχει τα δικά της κίνητρα και θέλει να θολώσει τα νερά της διαδοχής του λιονταριού. Θα καταφέρει ο Μανγκού να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να γίνει ο επόμενος αντάξιος βασιλιάς ή θα καταλήξει να είναι σκέτο πιόνι; Θα εκπληρώσει η πονηρή αλεπού τα δαιμόνια σχέδια της; Θα συνέλθει ποτέ το βασίλειο από το χάος;

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Σάββατο 19/08, 21.00, Ξέφωτο

Το Γατοξόρκι (Lino: Uma Aventura de Sete Vidas)

Βραζιλία, 2017

Σκηνοθεσία: Ραφαέλ Ρίμπας, Γουάλμπερσι Ρίμπας

Σενάριο: Εστέλα Ρένερ, Ραφαέλ Ρίμπας, Γουάλμπερσι Ρίμπας

Ο Λίνο είναι ένας διασκεδαστής σε παιδικά πάρτι που δεν αντέχει άλλο τη ρουτίνα του και το γάτο-κοστούμι του. Αποφασίζει, λοιπόν, να ζητήσει βοήθεια από έναν όχι και τόσο ταλαντούχο μάγο που τον μεταμορφώνει σε αυτό που μισεί περισσότερο: το κοστούμι του.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Σάββατο 26/08, 21.00, Ξέφωτο

Η Φάρμα των Ζώων (Cattle Hill; KuToppen)

Νορβηγία, 2018

Σκηνοθεσία: Λιζ Όσβολ

Σενάριο: Ανν Έλβενταλ

Η Κλάρα είναι μια μικρή αγελάδα, που ζει στην πόλη με τη μαμά της και το όνειρό της είναι να γίνει μουσικό αστέρι. Μια μέρα λαμβάνει μια επιστολή από τον πατέρα της τον οποίο δεν έχει δει εδώ και πολλά χρόνια και ταξιδεύει στην ύπαιθρο για να τον συναντήσει. Εκεί, βοηθάει να σώσει το αγρόκτημα του από έναν άπληστο επιχειρηματία, κάνει τον πρώτο της φίλο και καταλαβαίνει ότι μπορεί κανείς να είναι «αστέρι» με πολλούς άλλους τρόπους από αυτούς που φανταζόταν.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Κυριακή 03/09, 20.30, Ξέφωτο

Ψυχρά κι Ανάποδα (Frozen)

ΗΠΑ, 2013

Σκηνοθεσία: Κρις Μπακ, Τζένιφερ Λι

Σενάριο: Κρις Μπακ, Τζένιφερ Λι, Σέιν Μόρις (βασισμένο στο παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Η βασίλισσα του χιονιού»)

Η θαρραλέα και υπεραισιόδοξη πριγκίπισσα Άννα πρέπει να συνεργαστεί με τον Κριστόφ, έναν απότομο, βουνίσιο τύπο, για να ξεκινήσουν μαζί ένα μεγάλο ταξίδι. Σκοπός τους είναι να βρουν την Παγωμένη Βασίλισσα Έλσα, που δεν είναι άλλη από την αδελφή της Άννα, και να λύσουν επιτέλους τα παγωμένα μάγια που ταλαιπωρούν ένα ολόκληρο βασίλειο. Η Άννα και ο Κριστόφ θα έρθουν αντιμέτωποι με οριακές συνθήκες, θα συναντήσουν μυθικά πλάσματα και μαγικά φαινόμενα. Πολύτιμοι σύμμαχοι τους σε αυτόν τον αγώνα θα είναι ο ξεκαρδιστικός χιονάνθρωπος Όλαφ και ένας τάρανδος που ακούει στο όνομα Σβεν. Όσκαρ καλύτερης animated ταινίας και καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το “Let it go”.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Σάββατο 16/09, 20.30, Ξέφωτο

Emoji, Η Ταινία (The Emoji Movie)

ΗΠΑ, 2017

Σκηνοθεσία: Τόνι Λεόντις

Σενάριο: Τόνι Λεόντις, Μάικ Γουάιτ, Έρικ Σίγκελ

H ταινία ξεκλειδώνει τον μυστικό κόσμο που βρίσκεται μέσα στα smartphones, κρυμμένος στο app της Τεξτόπολης. Εκεί κατοικούν όλα τα emojis, τα οποία ελπίζουν πως κάποτε θα επιλεγούν από τον χρήστη. Σε αυτό τον κόσμο, κάθε emoji έχει μια μοναδική και συγκεκριμένη έκφραση στο πρόσωπό του- εκτός από τον Τζιν, ένα υπερκινητικό emoji που έχει γεννηθεί χωρίς φίλτρο και μπορεί να πάρει πολλές και διαφορετικές εκφράσεις. Αποφασισμένος να γίνει κανονικό emoji όπως τα υπόλοιπα, ο Τζιν ζητάει την βοήθεια του Κόλλα-Πέντε, του καλύτερού του φίλου, και της μυστηριώδους χάκερ Ατίθασης. Μαζί θα ζήσουν μια επική και ανεπανάληπτη περιπέτεια, αφού θα επισκεφθούν διάφορα applications -το καθένα από τα οποία έχει τον δικό του διασκεδαστικό κόσμο-, προσπαθώντας να ανακαλύψουν τον Κώδικα που θα επισκευάσει τον Τζιν. Αλλά όταν ένας μεγαλύτερος κίνδυνος απειλεί τα smartphones, τότε η μοίρα όλων των emojis εξαρτάται από τους τρεις φίλους, που πρέπει να σώσουν τον κόσμο (τους) πριν αυτός καταστραφεί.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

