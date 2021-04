Όσκαρ 2021: Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές

Οι νικητές και οι νικήτριες των 93ων βραβείων Όσκαρ, με τη σειρά που ανακοινώθηκαν:

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Ma Rainey’s Black Bottom

Κοστούμια

Ma Rainey’s Black Bottom

Σκηνοθεσίας

Κλόι Ζάο για το Nomadland

Ανθρωπιστικό Βραβείο Jean Hersholt

Motion Picture Television Fund

Ήχος

Sound of Metal

Ταινία Μυθοπλασίας Μικρού Μήκους

Two Distant Strangers

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

If Anything Happens I Love You

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Soul (Pixar)

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

Colette

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

My Octopus Teacher

Οπτικά Εφέ

Tenet

B’ Γυναικείος Ρόλος

Γιουν Γιου-Τζουνγκ για το «Minari»

Σχεδιασμός Παραγωγής – Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Ντόναλντ Γκρέιαμ Μπερτ για το «Mank»

Φωτογραφία

Ερικ Μέσερσμιντ για το «Mank»

Μοντάζ

Μίκελ Ε.Τζ. Νίλσεν για το «Sound of Metal»

Βραβείο Ανθρωπισμού

Τάιλερ Πέρυ

Μουσική

Soul

Καλύτερο Τραγούδι

Fight for You από το «Judas and the Black Messiah»

Καλύτερη Ταινία

Nomadland

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το «Nomadland»

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Άντονι Χόπκινς για το «The Father»

Μπορείτε να “ζήσετε” λεπτό προς λεπτό τη βραδιά της απονομής, μέσα από τη ροή των δημοσιεύσεων στο live blogging του ertnews από τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο και τη Δάφνη Σκαλιώνη εδώ: Live: Βραδιά Όσκαρ παρέα με το Ertnews.gr