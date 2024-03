Ομιλία της Λένας Διβάνη για τους σκοπούς της Πόρτας Ανοιχτής στον Φιλολογικό Σύλλογο «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»

Με την ομιλία της διακεκριμένης ιστορικού και συγγραφέως, Λένας Διβάνη, την Πέμπτη, 28 Μαρτίου, στον Φιλολογικό Σύλλογο «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», συνεχίζεται ο κύκλος διαλέξεων που διοργανώνει η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, σε συνεργασία με τους Φίλους του Φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», όπου επιστήμονες, μεγάλου κύρους, αναλύουν γνωστές και άγνωστες πτυχές της ελληνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστορίας του 20ου αιώνα.

Η αρχή έγινε στις 12 Ιανουαρίου, με την ομιλία της καθηγήτριας Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού, Μαρίας Ευθυμίου, ενώ στις 7 Μαρτίου, ο Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας, Θάνος Βερέμης καθήλωσε το κοινό, μιλώντας για τη «Μεταπολεμική οργάνωση της Ευρώπης».

Ως καθηγήτρια, η Λένα Διβάνη ειδικεύτηκε στην ελληνική και βαλκανική ιστορία εξωτερικής πολιτικής του 20 αιώνα, το δε ευρύ συγγραφικό της έργο είναι ιδιαίτερα αγαπητό στο ελληνικό κοινό. Η ομιλία της θα έχει τίτλο «Εξωτερική πολιτική της Ελλάδας στον 20ο αιώνα. Πώς μας βλέπουν οι ξένοι και πώς βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας».

Στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων, θα ακολουθήσει η ομιλία του πρώην Γενικού Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάνου Καρβούνη με θέμα «Η Ελλάδα στην Ευρώπη τον 20ο αιώνα. Προοπτικές για τον 21ο αιώνα», στις 22 Μαΐου 2024.

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο, ιδρύθηκε το 1972 για να προσφέρει μια θέση στον ήλιο στον άνθρωπο με εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.

Στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης «Πόρτα Ανοιχτή» προσφέρεται καθημερινά και δωρεάν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προγραμμάτων για την εκπαίδευση, αποκατάσταση, ψυχαγωγία και κοινωνική ένταξη 240 παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση.

Μία από τις βασικές αρχές της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή είναι ότι η παιδεία, η καλλιέργεια και η τέχνη αποτελούν καθοριστικά στοιχεία στη ζωή κάθε ανθρώπου. Σε αυτό το πλαίσιο, υπήρξε πάντα πρωτοποριακή στη σύσταση προγραμμάτων που αποβλέπουν στην πνευματική καλλιέργεια, και έχει διοργανώσει διαχρονικά πληθώρα πολιτιστικών δράσεων.

Έχει τιμηθεί δύο φορές από την Ακαδημία Αθηνών για το «πολύπλευρο κοινωνικό και προνοιακό της έργο», καθώς και από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Ευποιΐας. Στις 7 Μαρτίου 2024, τιμήθηκε και από τον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».

Είναι Οργανωτικό Μέλος για την Ελλάδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εγκεφαλικής Παράλυσης (ICPS) και μέλος του European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και του «Δικτύου».

Πληροφορίες εκδήλωσης

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024, ώρα 19.00,

Φιλολογικός Σύλλογος «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»

(Πλ. Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8)

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: Τηλ: 210 9650916, E-mail: teg@eps-ath.gr

Είσοδος: 10 ευρώ

Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή.

