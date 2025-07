Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός: Το πρόγραμμα εκδηλώσεων 28/7 έως 3/8 – «Η πρόσληψη του παρελθόντος – Η σήμερον ως αύριον και ως χθες»

Η πέμπτη εβδομάδα εκδηλώσεων του καλλιτεχνικού προγράμματος του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2025» φέρνει εννέα πρωτότυπες παραγωγές σε μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε Κιλκίς, Πρέσπες, Δελφούς, Πιερία, Ιωάννινα, Λάρισα, Μεσολόγγι, Ξάνθη και Βόλο.

Από τις 28 Ιουλίου έως και τις 3 Αυγούστου 2025, θα παρουσιαστούν ξεχωριστές μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, εικαστική έκθεση / περφόρμανς, παραστάσεις χορού και μουσικού θεάτρου, προσφέροντας στο κοινό μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.

Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το ΥΠΠΟ, με απαραίτητη την προκράτηση θέσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του θεσμού: www.allofgreeceoneculture.gr

Το πρόγραμμα της πέμπτης εβδομάδας περιλαμβάνει τις εξής εκδηλώσεις:

– Στις 28 και 29 Ιουλίου, στο Βυζαντινό Γυναικόκαστρο Κιλκίς, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση Τα λουλούδια που βλέπουν από τους Alcedo Folk Band.

– Στις 29 και 30 Ιουλίου, στον Άγιο Αχίλλειο Πρεσπών, θα παρουσιαστεί η μουσικοχοροθεατρική περφόρμανς Πάντων μίμησις, σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια του Θωμά Μοσχόπουλου. Τις ίδιες ημέρες, στο Περίπτερο Πικιώνη στους

Δελφούς, ο Κωνσταντίνος Βήτα παρουσιάζει τη νέα του εικαστική έκθεση και μουσική παράσταση υπό τον τίτλο Ο Χώρος και η Μνήμη, σε επιμέλεια της Κίκας Κυριακάκου.

– Στις 30 και 31 Ιουλίου, στο Ελληνιστικό Θέατρο στο Δίον, θα παρουσιαστεί το Άξιον Εστί του Μίκη Θεοδωράκη, βασισμένο στην ομώνυμη ποιητική σύνθεση του Οδυσσέα Ελύτη, μέσα από την ηχοχρωματική παλέτα έξι πιάνων και την ηχητική ομοιογένεια της ερμηνείας δώδεκα πιανιστών της πιανιστικής ορχήστρας Piandaemonium.

– Στις 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, στο Κάστρο Ιωαννίνων, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση Μόλις κοιμηθεί το κύμα, σε κείμενο και σκηνοθεσία των Θύμιου Διαμάντη και Κώστα Κουτρούλη, με τη συμμετοχή της ομάδας Ηπειρώτικου πολυφωνικού τραγουδιού «Πολυφωνικό Καφενείο».

– Στις 1 και 2 Αυγούστου, στο Β΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, θα παρουσιαστεί η παράσταση σύγχρονου χορού Παραπατήματα, σε χορογραφία του Νίκου Καλύβα και μουσική σύνθεση / ηχητικό σχεδιασμό του Γιάννη Αγγελάκη.

– Στις 2 και 3 Αυγούστου, στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Ι. Π. Μεσολογγίου, θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση ΑΝΟΙΞΗ: Τα κορίτσια της εξόδου, σε έρευνα, κείμενο και σκηνοθεσία της Γιούλας Μπούνταλη. Τις ίδιες ημέρες, στον Αρχαιολογικό χώρο Αβδήρων στην Ξάνθη, θα παρουσιαστεί η παράσταση μουσικού θεάτρου Το κοσμοϋφάδι του εργόηχου, σε δραματουργία, πρωτότυπη μουσική και επεξεργασία μουσικών κειμένων της Μάτας Κατσούλη.

Οι εκδηλώσεις της πέμπτης εβδομάδας ολοκληρώνονται στις 3 και 4 Αυγούστου, στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, με τη μουσικοθεατρική παράσταση Τραγούδι αχειροποίητο: Ο κυρ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, σε πρωτότυπη σύνθεση και καλλιτεχνική διεύθυνση Ανδρέα Κατσιγιάννη, με τη συμμετοχή της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας.

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων | 28 Ιουλίου – 3 Αυγούστου 2025

Μουσική

Τα λουλούδια που βλέπουν

28, 29 Ιουλίου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.00

Βυζαντινό Γυναικόκαστρο Κιλκίς

Κείμενα, πρωτότυπα τραγούδια, νέες μουσικές συνθέσεις, ενορχηστρώσεις: Alcedo Folk

Band

Σχεδιασμός ήχου: Πασχάλης Κολέντσης

Σχεδιασμός φωτισμού: Αλέξανδρος Πολιτάκης

Alcedo Folk Band: Μαρία Μιχαλάκα (τραγούδι, βιολί), Στέφανος Χατζηαναγνώστου

(φλάουτο), Δημήτρης Κουφαλάκος (φαγκότο, φυσαρμόνικα), Θεοδώρα Αθανασίου

(κιθάρες, τραγούδι), Μενέλαος Μωραΐτης (τούμπα), Κώστας Κωνσταντάτος (κρουστά,

βιολί, μαντολίνο, τραγούδι)

Αφήγηση, χορός: Αγγελίνα Τερσενίδου

ΑΜΚΕ: Alcedo

Τα λουλούδια είναι σιωπηλοί μάρτυρες της θυσίας από την αρχή του κόσμου. Στα

μοιρολόγια, στις μπαλάντες του Μεσαίωνα, στις λαϊκές δοξασίες, άνθη αιώνια γεννιούνται

από ιστορίες αγάπης και αίματος. Από τον Νάρκισσο και τα ρόδα του Μεσαίωνα μέχρι την

παπαρούνα (σύμβολο μνήμης του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ άλλων), τα λουλούδια,

με τις ιστορίες που βλέπουν, μας διαμορφώνουν, μας εμπνέουν, μας οδηγούν στις

καινούριες, δικές μας ιστορίες. Από τα δημοτικά τραγούδια έως τους μεσαιωνικούς

θρύλους, τα λουλούδια αναδύονται εκεί όπου η θυσία χαράζει ανεξίτηλα τη μνήμη.

Οι Alcedo Folk Band μας οδηγούν σε ένα ηχητικό και αφηγηματικό μονοπάτι, όπου η λαϊκή

παράδοση συναντά τη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Ο ελληνικός και ο ευρωπαϊκός

πολιτισμός γεφυρώνονται με πολύτιμα υλικά από τη δημοτική ποίηση, τη μυθολογία και τη

μεσαιωνική παράδοση.

Θέατρο

Πάντων μίμησις

29, 30 Ιουλίου 2025 / Ώρα έναρξης: 20.00

Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών

Σύλληψη, καλλιτεχνική επιμέλεια: Θωμάς Μοσχόπουλος

Εικαστική πρόταση, παρουσίαση: Βασίλης Παπατσαρούχας

Μουσικοηχητική πρόταση, παρουσίαση: Αναστασία Δημητριάδου (ΝΑΜΑ ΝΤΑΜΑ)

Κινησιολογία: Χρήστος Στρινόπουλος

Ηχοληψία: Δημήτρης Μπάρλας

Παρουσίαση: Στέλιος Θεοδώρου, Σοφία Παπανικάνδρου

ΑΜΚΕ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΡΤΑ

Το έργο Πάντων μίμησις αποτελεί μια μουσικοχοροθεατρική περφόρμανς με στοιχεία

θεατρικής αφήγησης και εικαστικού χάπενινγκ. Παράλληλα έχει στόχο να αποτελέσει την

πρώτη φάση μιας έρευνας πάνω στον συγκερασμό παραστατικών, διαδραστικών,

αφηγηματικών και αναπαραστατικών τεχνών στη νοτιοανατολική Ευρώπη των

προνεωτερικών χρόνων.

Τα παραστατικά αυτά υβριδικά δρώμενα ανιχνεύονται σε θραύσματα ελλιπή μεν, ικανά δε

να ενθαρρύνουν την εικασία κάποιων continuum που έχουν σαν αφετηρία την ύστερη

ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα και φτάνουν μέχρι σημερινές λαϊκές εκδηλώσεις ή ακόμα και

σύγχρονες καλλιτεχνικές εκφάνσεις διαμέσου της μεταβυζαντινής παράδοσης. Οι ελλείψεις

στοιχείων τεκμηρίωσης ως προς την ιστορική ακρίβεια και τη συνεπή απόδοση του ύφους,

της λειτουργίας, της θεματολογίας και της μορφής των εν λόγω σκηνικών δρωμένων στην

κρίσιμη μεταβατική περίοδο των «σκοτεινών χρόνων» στην περίπτωσή μας παραδίδουν

χώρο στη δημιουργική φαντασία: μέσω της αναζήτησης μιας συλλογικής μνήμης

προσβλέπουμε σε μια σύγχρονη αυτόνομη καλλιτεχνική δημιουργία που καταδεικνύει τη

ρευστότητα που ενώνει παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Εικαστικά / Περφόρμανς

Κωνσταντίνος Βήτα: Ο Χώρος και η Μνήμη

29, 30 Ιουλίου 2025 / Ώρες έναρξης: 19.00 (έκθεση), 21.00 (συναυλία)

Περίπτερο Πικιώνη, Δελφοί

Εικαστική έκθεση, μουσική: Κωνσταντίνος Βήτα

Επιμέλεια: Κίκα Κυριακάκου

Διοργάνωση: Polygreen Culture and Art Initiative (PCAI)

Παραγωγή: Μαρία Διαλεκτάκη, Κατερίνα Μιλέση

Facilitators: Σοφία Χρυσαφοπούλου, Ασημίνα Καρατζά, Μενέλαος Μπακρατσάς

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Μαρία Μανέτα

Ηχοληψία: Γιάννης Λαμπρόπουλος

Υλικοτεχνική υποστήριξη έκθεσης και μουσικής παράστασης: Αντώνης Γκατζουγιάννης,

Μάκης Φάρος

ΑΜΚΕ: Polygreen Culture and Art Initiative – Awareness Raising

Ο σπουδαίος μουσικός και καλλιτέχνης Κωνσταντίνος Βήτα παρουσιάζει στο «πι», το

ιστορικό παβιγιόν Πικιώνη στους Δελφούς, τη νέα του εικαστική έκθεση και μουσική

παράσταση, σε επιμέλεια της Κίκας Κυριακάκου, καλλιτεχνικής διευθύντριας του Polygreen

Culture and Art Initiative (PCAI). Πρόκειται για ένα νέο εικαστικό εγχείρημα του

Κωνσταντίνου Βήτα σε συνεργασία με το PCAI, σε άμεσο διάλογο με το σημαντικό

παρελθόν του αρχιτεκτονικού μνημείου Πικιώνη, με την ιστορική βαρύτητα της περιοχής

των Δελφών, καθώς και με το ευρύτερο φυσικό τοπίο και περιβάλλον. Ο τίτλος του

προγράμματος είναι εμπνευσμένος από την πρώτη ποιητική ανθολογία του μεταπολεμικού

ποιητή Νίκου-Αλέξη Ασλάνογλου (Δύσκολος θάνατος, 1954).

Η παρούσα έκθεση του Κωνσταντίνου Βήτα και του PCAI και η ζωντανή μουσική παράσταση

που θα την πλαισιώσει με έναυσμα τη φράση του Ανδρέα Εμπειρίκου Η σήμερον ως αύριον

και ως χθες συνδιαλέγονται με το έργο του Νίκου-Αλέξη Ασλάνογλου και την καλλιτεχνική

σχέση του με το παρελθόν, τη μνήμη και το παρόν. «Η μνήμη στην ποίηση του Νίκου Αλέξη

Ασλάνογλου δεν είναι μόνο ατομική, είναι συλλογική, ιστορική και βαθιά ελληνική. Μέσα

από τη γραφή του και τις προσωπικές του εμπειρίες αναδύονται τα τραύματα αλλά και οι

μετασχηματισμοί της μια χώρα – μνήμη υπαρξιακής αγωνίας και στοχασμού. Διαβάζοντας

τα ποιήματά του δημιουργήθηκε μέσα μου η ανάγκη να φτιάξω κάποιες εικόνες. Ο

ποιητικός του λόγος μετατρέπεται σε ένα χώρο νοσταλγίας, απώλειας και

συνειδητοποίησης, που αντανακλά την ψυχή της σύγχρονης Ελλάδας», αναφέρει ο Κ. Βήτα.

«Η εικαστική γλώσσα του Κωνσταντίνου Βήτα αποτελεί μια εξαίσια έκφανση του

πολυσχιδούς ταλέντου του. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης και των μουσικών συνθέσεων

που την πλαισιώνουν, το έργο του Βήτα συνδιαλέγεται αρμονικά με τους στίχους του

Ασλάνογλου και το δελφικό τοπίο προτείνοντάς μας μια επιστροφή στον ποιητικό εαυτό»,

σημειώνει η Κίκα Κυριακάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του PCAI.

Μουσική

Άξιον Εστί

30, 31 Ιουλίου 2025 / Ώρα έναρξης: 20.30

Ελληνιστικό Θέατρο στο Δίον, Πιερία

Σολίστ: Γιώργος Γάλλος (αφηγητής), Γιάννης Σελητσανιώτης (βαρύτονος), Γιάννης

Διονυσίου (λαϊκός τραγουδιστής)

Piandaemonium: Χαράλαμπος Αγγελόπουλος, Αντώνης Ανισέγκος, Ευτυχία Βενιωτά, Εύη

Γιαμοπούλου, Νίκος Ζαφρανάς, Βικτωρία Κιαζίμη, Γιώργος Κωνσταντίνου, Χρήστος

Λενούτσος, Μαρία Μυλαράκη, Στέφανος Νάσος, Θοδωρής Τζοβανάκης, Κώστας Χάρδας

(πιάνο)

Μουσική διεύθυνση: Διονύσης Παντής

Μεταγραφή/διασκευή για 12 πιανίστες σε 6 πιάνα: Κώστας Χάρδας, Νίκος Πουλάκης

Συμμετέχει η Μικτή Χορωδία Δημοτικού Ωδείου Λάρισας

Μουσική διεύθυνση: Δημήτρης Καρβούνης

Συμμετέχει η Χορωδία Δωματίου Κοζάνης

Μουσική διεύθυνση: Έμη Τσιούρα-Δημοπούλου

ΑΜΚΕ: Piandaemonium

Το Άξιον Εστί (1960) του Μίκη Θεοδωράκη, βασισμένο στην ομώνυμη ποιητική σύνθεση του

νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, παρουσιάζεται μέσα από την ηχοχρωματική παλέτα έξι

πιάνων και την ηχητική ομοιογένεια της ερμηνείας δώδεκα πιανιστών της πιανιστικής

ορχήστρας Piandaemonium.

Το εμβληματικό έργο που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης συνιστά ένα υβριδικό

άκουσμα συμφωνικής ορχήστρας και χορωδίας από τη μια, με ψάλτη και αφηγητή από την

άλλη, σε ένα σταυροδρόμι όπου η λόγια μουσική συναντά την παράδοση. Η βαθιά

συζήτηση των εκφραστικών φορτίων των ετερόκλητων μουσικών παραδόσεων γίνεται

πάνω στον καμβά της υψηλής ποίησης του Ελύτη, προσδοκώντας την έκφραση μιας

ελληνικότητας σύγχρονης και πολυδιάστατης, με βλέψεις άμεσης επικοινωνίας του

συλλογικού μηνύματός της με ένα μεγάλο κοινό.

Αυτός ο μοναδικός ήχος αποκτά νέα ζωή μέσα από την πρωτότυπη σύλληψη και εκτέλεση

της μοναδικής πιανιστικής ορχήστρας Piandaemonium, η οποία με την εικοσιπενταετή

εμπειρία της επιχειρεί μια σύγχρονη ηχητική επαναπροσέγγιση ενός έργου που κουβαλά

ακόμα και σήμερα τα σύμβολα ενός πολιτισμού που διαρκώς ανανεώνεται.

Μουσική

Μόλις κοιμηθεί το κύμα

31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.00

Κάστρο Ιωαννίνων

Κείμενο, σκηνοθεσία: Θύμιος Διαμάντης, Κώστας Κουτρούλης

Σκηνικά: Εβίτα Αγγέλη

Τεχνικός φωτισμού: Ελευθέριος Τζοβάρας

Ερμηνεύει η Πέπη Γιαννιώτη

Ζωντανή ερμηνεία των τραγουδιών και φωνητικών ηχοτοπίων της παράστασης: Ομάδα

«Πολυφωνικό Καφενείο»

Συντονισμός, διδασκαλία τραγουδιών, μουσική επιμέλεια: Αρετή Μίγγου

Στην Ομάδα «Πολυφωνικό Καφενείο» ερμηνεύουν: Ερμιόνη Δόβα, Αρετή Μίγγου, Μαρία

Μπακογιάννη, Ιακώβη Ντελέκου

ΑΜΚΕ: ΚΑΠΠΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

Μέσα στο Ιτς Καλέ, κοντά στον τάφο του Αλή Πασά, πέντε γυναίκες αφηγούνται την ιστορία

της Κυρα-Φροσύνης και των δεκαεπτά δολοφονημένων γυναικών στη λίμνη των Ιωαννίνων.

Τέσσερις γυναίκες, μόνο με τις φωνές τους, τραγουδούν ηπειρώτικα τραγούδια, ενώ μια

ερμηνεύτρια αναλαμβάνει τον ρόλο της Ευφροσύνης, εξιστορώντας μας τη ζωή που δεν

έζησε, τα όνειρα και τα βιώματά της.

Ο διάλογος αυτός ξεδιπλώνει το κουβάρι της ιστορίας, φτάνοντας στο αύριο, εκεί όπου οι

πέντε γυναίκες ελπίζουν να ζήσουν τη ζωή που στερήθηκαν. Στο τέλος, η ίδια η Ευφροσύνη

μονολογεί για την ομορφιά της ζωής, κάνοντας μια έκκληση κατανόησης για τα λάθη που

έκανε όσο ζούσε. Ακολουθώντας την ηπειρώτικη παράδοση, παρακολουθούμε έναν

διάλογο μουσικής και αφήγησης, που σκοπό έχει τη θύμηση γεγονότων τα οποία μπορούν

να γίνουν στο σήμερα έμπνευση και διδαχή, ενώ ταυτόχρονα φέρνουν τις νεότερες γενιές

σε επαφή με την ιστορία του τόπου μας.

Χορός

Παραπατήματα

1, 2 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.15

Β΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Χορογραφία: Νίκος Καλύβας

Μουσική, ηχητικός σχεδιασμός: Γιάννης Αγγελάκης

Δραματουργία: Ροδιά Βόμβολου

Κοστούμια: Ελλάδα Δαμιανού

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Αγιαννίτης

Ηχοληψία, μείξη, κονσόλα: Νικόλας Κουτσοθανάσης

Ερμηνεύουν: Ναταλία Μπάκα (χορός), Σοφία Πουχτού (χορός), Ειρήνη Μπιλίνη-Μωραΐτη

(τραγούδι, βιολί, μεσαιωνική βιέλα), Γιάννης Αγγελάκης (live electronics)

ΑΜΚΕ: Ars Nova Experimentalis Εταιρεία Τέχνης και Πολιτισμού

Σε έναν κόσμο που μοιάζει διαρκώς να χάνει την ισορροπία του, η παράσταση σύγχρονου

χορού Παραπατήματα, σε χορογραφία του Νίκου Καλύβα και μουσική σύνθεση/ηχητικό

σχεδιασμό του Γιάννη Αγγελάκη, έρχεται να φωτίσει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη

σταθερότητα και την πτώση, στην επιμονή και την ευαλωτότητα. Στο Β’ Αρχαίο Θέατρο

Λάρισας, τέσσερις ερμηνευτές συνυπάρχουν επί σκηνής και συνθέτουν έναν ποιητικό

μικρόκοσμο, όπου κάθε παραπάτημα αποκαλύπτει τη μνήμη του σώματος, την

αλληλεξάρτηση των ανθρώπων και την κυκλική ροή του χρόνου.

Η παράσταση εξερευνά την έννοια του παραπατήματος ως μιας φυσικής, ψυχικής και

ιστορικής διαδικασίας που αποκαλύπτει την ευθραυστότητα και ευαλωτότητά µας. Μέσα

από την κίνηση και τον ήχο, δύο χορεύτριες και δύο μουσικοί συνθέτουν ένα σύμπαν όπου

η απώλεια της ισορροπίας και η διαρκής προσπάθεια να επανακατακτηθεί συνιστούν το

κεντρικό θέμα της. Κυκλικές κινήσεις, σπειροειδείς διαδρομές και μετατοπίσεις βάρους

αποτυπώνουν την κυκλικότητα του χρόνου: το σώμα θυμάται, το παρελθόν επιστρέφει και

η σκηνή μεταμορφώνεται σε έναν χώρο όπου το σήμερα γίνεται αύριο και χθες. Η

παράσταση είναι μια προσπάθεια να σταθούμε όρθιοι σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει.

Είναι μια υπενθύμιση ότι η ισορροπία είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης µε άλλους

ανθρώπους, υποστήριξης και αλληλεγγύης, κι ένα ταξίδι από τα μικρά παραπατήματα της

κίνησης μέχρι τα μεγάλα και υπαρξιακά παραπατήματα που διαμορφώνουν τη μνήμη, την

ταυτότητα και την ιστορία μας.

Θέατρο

ΑΝΟΙΞΗ: Τα κορίτσια της εξόδου

2, 3 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.00

Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Ι. Π. Μεσολογγίου

Έρευνα, κείμενο, σκηνοθεσία: Γιούλα Μπούνταλη

Μουσική: Γιάννης Τσάλλας, Κώστας Ζάμπος

Σκηνικά: Κωνσταντίνος Κωτσής

Κοστούμια: Μάρλι Αλειφέρη

Σχεδιασμός φωτισμών: Τάσος Παλαιορούτας

Βοηθός σκηνοθέτριας: Γεωργία Κανελλοπούλου

Ερμηνεύουν: Μαρία Γκιώνη, Έλη Δρίβα, Χριστίνα Κυπραίου, Αθηνά Μπαλτά, Νάνσυ

Σιδέρη, Ευδοξία Παρασκευά, Αντώνης Χαραλάμπους

ΑΜΚΕ: ΔΙΑΣΠΟΡΑ

Υπάρχει αντρικός και γυναικείος «προορισμός», έμφυλες κλίσεις και ταλέντα; Είναι οι

θετικές επιστήμες, η φαρμακευτική, η αρχιτεκτονική, η αστροφυσική κατάλληλες για

κορίτσια;

Άνοιξη 1960, Μεσολόγγι. Μια ομάδα μαθητριών του Γυμνασίου Θηλέων διασχίζει τους

δρόμους της πόλης αντιδρώντας στην ίδρυση Πρακτικού Γυμνασίου αποκλειστικά στο

Αρρένων που θα απέκλειε τις ίδιες από τα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης. Μια ιστορία

γυναικών που γεννήθηκαν στην ελληνική περιφέρεια μετά το τέλος του Πολέμου, πάνω στο

ξέσπασμα του Εμφυλίου, και οραματίστηκαν για τον εαυτό τους μια ζωή ισότιμη με τους

άντρες. Κορίτσια αυτόφωτα και γι’ αυτό παράξενα για την εποχή τους αλλά και για τη δική

μας, με τους έμφυλους ρόλους να ορίζουν ακόμα, παρά τον επιδερμικό τους

μετασχηματισμό, το κυρίαρχο εθνικό αφήγημα. Ένα έργο για τη νιότη και τα ταλέντα που η

φύση κρύβει μέσα στους ανθρώπους αδιαφορώντας για τόπο, χρόνο, φύλο ή κοινωνικά

ήθη. Μια πρωτότυπη παράσταση εμπνευσμένη από αληθινές (κι αληθινά ελληνικές)

ιστορίες.

Μουσικό θέατρο

Το κοσμοϋφάδι του εργόηχου

2, 3 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.30

Αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων, Ξάνθη

Σκηνοθετική επιμέλεια: Γιάννης Δενδρινός

Δραματουργία, πρωτότυπη μουσική, επεξεργασία μουσικών κειμένων: Μάτα Κατσούλη

Χορογραφία: Δανάη Γιαννακάκου

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου

Τα πρόσωπα: Μάτα Κατσούλη (Άχρονη υφάντρα), Νίκος Σπανάτης (Άνδρας), Δανάη

Γιαννακάκου (Χορεύτρια)

Μουσικοί: Κώστας Τζέκος (κλαρινέτο), Χαράλαμπος Καρασαββίδης (βιολί I), Κωνσταντίνος

Παναγιωτίδης (βιολί II), Στέλιος Παπαναστάσης (βιόλα), Μαρσέλα Μπινέρι-Μπάσσιου

(βιολοντσέλο)

AMKE: ΤΕΧΝΗ-ΨΥΧΗ

Η Κόρη ανοίγει το σεντούκι. Ξεδιπλώνει τα κιλίμια, ένα ένα, και θυμάται όσα της

αφηγήθηκε η μητέρα της. Κάθε υφαντό, τρεις ιστορίες: η ιστορία του κόσμου –με

πολέμους, σοδειές και πανηγύρια–, η ιστορία της παρέας –με τραγούδια, πειράγματα,

παραμύθια και κουβέντες– κι η σιωπηλή ιστορία της καρδιάς.

Με προσδοκίες, μοναξιά κι όνειρα. Έτσι κυλούσαν, υπό το φως της λάμπας, οι ώρες της

ύφανσης. Τα χέρια των γυναικών έμοιαζαν με εκείνα των μυθικών, αιώνιων Υφαντρών. Μα

ο καιρός άλλαξε. Η Κόρη δεν υφαίνει πια για να ζεσταθεί και να ζεστάνει. Υφαίνει για να

θυμηθεί και να δημιουργήσει. Το υφαντό γίνεται φωνή. Κι ο αργαλειός, σώμα μουσικό. Τα

νήματα πάλλονται. Μέσα στην τελευταία ύφανση, εκεί όπου ενώνονται οι μνήμες,

γεννιέται η Έργηχος – το έργο από ήχο.

Μουσική

Τραγούδι αχειροποίητο

Ο κυρ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ανάμεσά μας

3, 4 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.00

Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου

Πρωτότυπη σύνθεση, καλλιτεχνική διεύθυνση: Ανδρέας Κατσιγιάννης

Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας: Φίλιππος Ρέτσιος (πιάνο), Κώστας Γεδίκης (μπουζούκι,

λαούτο, μαντολίνο), Απόστολος Βαλαρούτσος (κιθάρες), Κώστας Κωνσταντίνου

(κοντραμπάσο), Ανδρέας Κατσιγιάννης (σαντούρι), Δήμος Βουγιούκας (ακορντεόν),

Σταύρος Κουσκουρίδας (κλαρίνο, καβάλ), Κώστας Μερετάκης (κρουστά)

Τραγούδι: Χριστίνα Μαξούρη

Αφήγηση: Θωμάς Κοροβίνης

Ηχοληψία: Νίκος Δεληστάθης

Σχεδιασμός φωτισμών: Χάρης Κεχαΐδης

ΑΜΚΕ: ΔΙΟΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Η μουσικοθεατρική παράσταση Τραγούδι αχειροποίητο: Ο κυρ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

ανάμεσά μας έχει ως θέμα την ανάδειξη της διαχρονικότητας του παπαδιαμαντικού έργου

μέσα από τον συνδυασμό της θυμοσοφικής και παράλληλα λόγιας διάστασης του λόγου

του και της πέραν των ορίων του χρόνου διηνεκούς προσληψιμότητάς του από τις

παλιότερες, τις τωρινές και τις μέλλουσες γενιές των Ελλήνων. Ορχηστρικά και

μελοποιημένα ποιήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, του Ηλία Κατσούλη και του Θωμά

Κοροβίνη, κείμενα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και του Ανδρέα Εμπειρίκου, καθώς και

αποσπάσματα από τη νουβέλα του Θωμά Κοροβίνη Το αγγελόκρουσμα. Η τελευταία νύχτα

του κυρ-Αλέξανδρου σε πρωτότυπες μουσικές δημιουργίες του συνθέτη Ανδρέα

Κατσιγιάννη.

Πληροφορίες & προκρατήσεις

