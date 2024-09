Οι όχι τόσο «Αζήτητοι» στον κινηματογράφο Δαναό

Μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη εβδομάδα προβολών με αλλεπάλληλα sold-out, η συγκινητική και μέχρι πρότινος άγνωστη ιστορία των ΑΖΗΤΗΤΩΝ της Μαριάννας Οικονόμου «ξετυλίγεται» για δεύτερη εβδομάδα στον κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ, κάθε βράδυ στις 20.00. Οι προβολές θα πλαισιωθούν από νέο κύκλο συζητήσεων με τη σκηνοθέτιδα Μαριάννα Οικονόμου και ειδικούς καλεσμένους. Δείτε εδώ ένα απόσπασμα από την πρεμιέρα της ταινίας.

Δείτε το τρέιλερ εδω:

Η πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου, με την παρουσία πλήθους συντελεστών, φίλων, αλλά και συγκινημένων θεατών, που θέλησαν να μάθουν περισσότερα για την ιστορία των «Αζήτητων». Με αφορμή την προβολή, η Μαριάννα Οικονόμου εξέφρασε την ευχή οι «Αζήτητοι» του Νοσοκομείου «Σωτηρία» να μην ξεχαστούν για δεύτερη φορά.

Ανάμεσά στους συντελεστές που τίμησαν με την παρουσία τους την πρεμιέρα ήταν και ο Αντώνης Δουκάκης, ένας από τους ελάχιστους ζώντες συγγενείς, με τον οποίο κατάφερε να έρθει σε επαφή η ερευνητική ομάδα του ντοκιμαντέρ. Παρευρέθηκαν επίσης οι δύο μοδίστρες του ραφείου του «Σωτηρία» Λίτσα Διαμαντίδου και Γιώτα Τζουανοπούλου, χάρη στις οποίες διασώθηκαν οι βαλίτσες με τα προσωπικά αντικείμενα και τις επιστολές των ασθενών, αλλά και ο Φώτης Βλαστός, μέλος της επιτροπής Μουσείου της «Σωτηρίας», ο πρώτος άνθρωπος που ειδοποιήθηκε όταν ανακαλύφθηκαν οι βαλίτσες.

Παρόντες ήταν επίσης οι συντελεστές που έδωσαν «φωνή» στους ασθενείς των οποίων τα πακέτα ανοίγουν μπροστά στην κάμερα, διαβάζοντας τα γράμματα και τις επιστολές που αντάλλασσαν με τους συγγενείς τους κατά την παραμονή τους στο «Σωτηρία».

Παρευρέθηκαν ακόμα οι Νίκη Τσιλιγκίρογλου, υπεύθυνη της έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο της ταινίας, η Ραχήλ Μανουκιάν, διεύθύντρια παραγωγής, ο διευθυντής φωτογραφίας Κάρλος Μουνιόζ και ο μοντέρ της ταινίας Δημήτρης Πεπονής.



Για το πρόγραμμα προβολών, και για περισσότερες πληροφορίες:



ΑΘΗΝΑ – Κινηματογράφος Δαναός

– 26,27,28,29, Σεπτεμβρίου, 20.00



– 1,2 Οκτωβρίου, 20:00

https://www.danaoscinema.store/ibooking93/shows.xhtml

Σημείωμα σκηνοθέτιδας

«Μέσα από την τυχαία ανακάλυψη των προσωπικών αντικειμένων εκατοντάδων ασθενών που πέθαναν στο νοσοκομείο Σωτηρία από φυματίωση και που δεν αναζητήθηκαν ποτέ, ούτε τα αντικείμενα, αλλά ούτε και οι σοροί τους, έχουμε για πρώτη φορά μια οπτική και άμεση παρακαταθήκη των βιωμάτων των ίδιων των ασθενών και των συγγενών τους κατά την διάρκεια μιας μελανής μεταπολεμικής εποχής στην Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή που ήρθα σε επαφή με τις επιστολές και τα προσωπικά τους αντικείμενα, ήξερα ότι οι πρωταγωνιστές της ταινίας θα είναι οι ίδιοι οι νεκροί, οι οποίοι μετά από 80 χρόνια θα αποκτούσαν και πάλι ταυτότητα και φωνή για να πουν την ιστορία τους. Διαβάζοντας την αλληλογραφία με τις οικογένειές τους στα χωριά και τα νησιά της Ελλάδας, δημιουργήθηκε αναπόφευκτα η ανάγκη να αναζητήσουμε ζώντες συγγενείς. Οι συγγενείς αυτοί θα έρχονταν για πρώτη φορά αντιμέτωποι με την αλήθεια και μια δύσκολη μνήμη. Στόχος μου είναι αυτό το ντοκιμαντέρ να αποτελέσει έναν μικρό φόρο τιμής στους εκατοντάδες αζήτητους νεκρούς του Σωτηρία, των οποίων η ύπαρξη χάθηκε μέσα στην λήθη και η ιστορία τους καλύφθηκε από ένα πέπλο σιωπής για πολλές δεκαετίες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» και την επιτροπή του «Μουσείου της Σωτηρίας», τους-ις συμμετέχοντες-ουσες Ασημίνα Γρηγορίου, Φώτη Βλαστό, Μιχάλη Τουμπή, Λίτσα Διαμαντίδου, Γιώτα Τζουανοπούλου, Νίκη Τσιλιγκίρογλου, αλλά και τους συγγενείς των ασθενών για τη συμβολή τους στη υλοποίηση του ντοκιμαντέρ».

Βιογραφικό σκηνοθέτιδας

Η Μαριάννα Οικονόμου είναι σκηνοθέτιδα/παραγωγός ντοκιμαντέρ. Σπούδασε Ανθρωπολογία, Φωτοδημοσιογραφία και παραγωγή βίντεο στο Λονδίνο. Από το 2000, σκηνοθετεί σειρές και ταινίες ντοκιμαντέρ ελληνικής παραγωγής, αλλά και συμπαραγωγές με ευρωπαϊκά κανάλια, όπως το BBC, το ARTE και το YLE. Οι ταινίες της έχουν προβληθεί σε διεθνή φεστιβάλ και κανάλια, με πολλές από αυτές να έχουν διακριθεί και βραβευτεί. Το ντοκιμαντέρ The Longest Run ήταν υποψήφιο στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου το 2016 και κέρδισε το βραβείο VER.DI στο Dok Leipzig, ενώ η ταινία When Tomatoes Met Wagner ήταν η επίσημη επιλογή της Ελλάδας για τα Όσκαρ του 2020 και κέρδισε μεταξύ άλλων το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Το ντοκιμαντέρ της με τίτλο Dark Waters (2024) κέρδισε το Βραβείο Onassis Award στο Agora Docs in Progress, στο πλαίσιο του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Η πιο πρόσφατη ταινία της με τίτλο Αζήτητοι κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο 26oο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, καθώς και το Βραβείο Κοινού και Σεναρίου στο 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ.

Filmography – Φιλμογραφία

Unclaimed – Αζήτητοι (2024)

Dark Waters (in progress 2024)

The Greek Bar Jacket (2022)

When Tomatoes Met Wagner – Όταν ο Βάγκνερ Συνάντησε τις Ντομάτες (2019)

The Longest Run (2015)

Food for Love (2013)

Twelve Neighbors (2009)

Bells, Threads and Miracles (2008)

Please listen to me (2008)

The School – Το Σχολείο (2001)

Λίγα λόγια για το CINEDOC

Το CineDoc προβάλλει και διανέμει επιλεκτικά, βραβευμένα ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του Cinedoc Festival. Οι προβολές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, τον κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το CineDoc Volos και τον Δήμο Βόλου, τον Χώρο Πολιτισμού «Σημείο» στο Ρέθυμνο, το Cyclades Preservation Fund (CPF) και το Thalassa Foundation. Οι προβολές έχουν στόχο να ενθαρρύνουν τον διάλογο και να εμπνεύσουν συλλογικές δράσεις γύρω από θεματικές όπως το περιβάλλον, η ισότητα των φύλων, η συμπεριληπτικότητα, η εκπαίδευση, η ιστορία κ.ά.



Επιπλέον, συνεργάζεται σταθερά με πολιτιστιά ιδρύματα, πανεπιστήμια, φορείς και οργανισμούς (ενδεικτικά: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μέγαρο Μουσικής, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς κ.ά.), ενώ συμμετέχει σε συνέδρια, φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις, στο πλαίσιο των οποίων διοργανώνει ειδικές προβολές (ενδεικτικά: Irida Visions, The Future of Retail, Ocean Film Festival, Piraeus Port Film Festival, Athens Pride – Αθήνα, Europride – Θεσσαλονίκη, Come as You Are Festival – Λάρισα, Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού – Κύπρος κ.ά.).

Το CineDoc διευρύνει συνεχώς το δίκτυό του μέσα από τη διοργάνωση προβολών ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του CineDoc Island, τόσο στα νησιά (Κυκλάδες, Σποράδες, Ιόνιο και Δωδεκάνησα), όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και κινηματογραφικές λέσχες.

