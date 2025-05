Οι Ντένζελ Ουάσινγκτον και Ρόμπερτ Πάτινσον στην ταινία «Here Comes the Flood»

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον (Denzel Washington), ο Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) και η Ντέιζι Εντγκαρ Τζόουνς (Daisy Edgar-Jones) θα πρωταγωνιστήσουν στο «Here Comes the Flood», ένα αστυνομικό θρίλερ που φέρει την υπογραφή του Σάιμον Κίνμπεργκ (Simon Kinberg) για το Netflix. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Φερνάντο Μεϊρέγιες (Fernando Meirelles) ο οποίος έχει επίσης το ρόλο του παραγωγού μαζί με τον υποψήφιο για Όσκαρ σεναριογράφο και την Όντρεϊ Τσόν (Audrey Chon).

Το Netflix εξασφάλισε τα δικαιώματα του πρωτότυπου σεναρίου το 2020, καταβάλλοντας ένα εντυπωσιακό ποσό επτά ψηφίων έπειτα από μια έντονη «μάχη» προσφορών.

Το έργο περιγράφεται ως μια αντισυμβατική ταινία ληστείας. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ένας φύλακας τράπεζας, μια ταμίας και ένας αινιγματικός αρχικλέφτης, οι οποίοι εμπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι γεμάτο εξαπατήσεις και διπλές προδοσίες.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, ο Πάτινσον θα εμφανιστεί στο πλευρό της Τζένιφερ Λόρενς (Jennifer Lawrence) στην ταινία της Λιν Ράμσεϊ (Lynne Ramsay) «Die My Love», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις Κάννες αυτόν τον μήνα και στο «The Drama» του Κρίστοφερ Μπόργκλι (Kristoffer Borgli) μαζί με τη Zendaya. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα γυρίσματα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan).

Παράλληλα ο Ουάσινγκτον πρωταγωνιστεί στην ταινία «Highest 2 Lowest» του Σπάικ Λι (Spike Lee), ένα ριμέικ θρίλερ του Ακίρα Κουροσάβα (Akira Kurosawa) από την Apple και την A24. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών πριν κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 22 Αυγούστου και στο Apple TV+ από τις 5 Σεπτεμβρίου.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

