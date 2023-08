Ανακοινώθηκαν προσφάτως, σε τελετή που έλαβε χώρα στην Bangalore της Ινδίας, οι νικητές του διαγωνισμού 2023 Nature inFocus Photography Awards. Οι νικητές επελέγησαν από 24.000 φωτογραφίες άγριας ζωής που υπέβαλαν πάνω από 1.500 φωτογράφοι. Τελικά, ο κινηματογραφιστής και υπέρμαχος της διατήρησης άγριας ζωής Srikanth Mannepuri ανακηρύχθηκε Photographer of the Year για ένα φωτογραφικό ντοσιέ που αναδεικνύει τις απειλές με τις οποίες είναι αντιμέτωπα τα μανγκρόβια δάση στις ινδικές ακτές.

Φωτογράφοι από όλον τον κόσμο προσκλήθηκαν να υποβάλουν την καλύτερη φωτογραφία τους σε έξι κατηγορίες: Animal Portraits, Animal Behaviour, Conservation Focus, Creative Nature Photography, Wildscape & Animals in Their Habitat και Photographer of the Year – Portfolio. Παρά το ότι ο διαγωνισμός ξεκίνησε στην Ινδία, ο φετινός είχε αυξημένη διεθνή συμμετοχή. «Ο Nature inFocus Photography Awards έχει εξελιχθεί και γίνει τόπος συνάντησης ντόπιων και διεθνών φωτογράφων» είπε ο Rohit Varma, ένας από τους ιδρυτές του Nature inFocus. «Κάθε χρόνο βλέπουμε φωτογραφίες που αποκαλύπτουν νέες πλευρές του φυσικού μας κόσμου ενώ ταυτόχρονα ρίχνουν φως σε σχετικά ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων και των γεωγραφικών τοποθεσιών. Έχει πραγματικά γίνει μια διεθνής πλατφόρμα για φωτογράφους άγριας ζωής!» τόνισε.

Στον σύνδεσμο Nature inFocus, οι νικητές του φετινού διαγωνισμού.

Пηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

