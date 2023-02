Οι νικητές των 65ων ετήσιων βραβείων Grammy – Βασίλισσα των Grammy η Μπιγιονσέ

Η Beyoncé κατέρριψε το ρεκόρ των περισσότερων Grammy που κέρδισε ποτέ καλλιτέχνης στην ιστορία των Grammy στην 65η ετήσια απονομή το βράδυ της Κυριακής, μετατρέποντας τέσσερις από τις εννέα υποψηφιότητές της σε νίκες.

Στην τελετή απονομής των Μουσικών Βραβείων της Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ αναδείχθηκε νικήτρια σε τέσσερις κατηγορίες. Μέχρι τώρα η τραγουδίστρια, στιχουργός και παραγωγός ήταν στη δεύτερη θέση, με 28 νίκες και 79 υποψηφιότητες, μαζί με το μουσικό είδωλο Κουίνσι Τζόουνς. Με εννέα νέες υποψηφιότητες φέτος, η Beyoncé ήταν προετοιμασμένη και έτοιμη να καταρρίψει το ρεκόρ των 31 βραβείων που κατείχε ο Ούγγρος μαέστρος, Γκέοργκ Σόλτι. Και το κατάφερε, καθώς στη συλλογή της έχει πλέον συνολικά 32 βραβεία Grammy!

Κέρδισε Grammy στις κατηγορίες Καλύτερου Χορευτικού/Ηλεκτρονικού Μουσικού Άλμπουμ για το «Renaissance», Καλύτερου Τραγουδιού R&B για το «Cuff It», Καλύτερης Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Ηχογράφησης για το «Break My Soul» και Καλύτερης Παραδοσιακής R&B Ερμηνείας για το «Plastic Off the Sofa».

(AP Photo/Chris Pizzello)

«Προσπαθώ να μην είμαι πολύ συναισθηματική», δήλωσε η σταρ, παραλαμβάνοντας το βραβείο της.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε την οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένου του εκλιπόντος θείου της Jonny, ο οποίος τη βοήθησε να φτιάξει τις σκηνικά της εμφανίσεις πριν γίνει διάσημη.

Η Beyoncé έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η μάχη του με τον ιό HIV επηρέασε το ενδιαφέρον της για τη χορευτική μουσική και τους ιστορικούς δεσμούς της με την LGBTQ κοινότητα, και του είχε αφιερώσει το άμπουμ της«Renaissance».

Ωστόσο το μεγάλο βραβείο της βραδιάς, το Grammy για το Άλμπουμ της Χρονιάς, δεν το απέσπασε εκείνη, αλλά ο Χάρι Στάιλς για το «Harry’s House», επικρατώντας στην κατηγορία τόσο της Beyoncé, όσο και της Adele. Βραβεύθηκε επίσης με το Grammy για το καλύτερο pop vocal άλμπουμ.

Ο Harry Styles ερμηνεύει το “As It Was” στα 65α ετήσια βραβεία Grammy την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023, στο Λος Άντζελες. (AP Photo/Chris Pizzello)

«Σε βραδιές σαν την αποψινή, είναι προφανώς πολύ σημαντικό για εμάς να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε ο καλύτερος στη μουσική», δήλωσε ο τραγουδιστής. «Όλοι οι καλλιτέχνες που ήταν συνυποψήφιοι στην κατηγορία αυτή μαζί μου υπήρξαν για μένα έμπνευση», είπε.

Στους μεγάλους νικητές της βραδιάς και η Samara Joy (καλύτερος νέος καλλιτέχνης), η Lizzo (δίσκος της χρονιάς) και η Bonnie Raitt (τραγούδι της χρονιάς).

Η Samara Joy (AP Photo/Chris Pizzello)

Αλλά και η Adele δεν έφυγε με άδεια χέρια… Κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη ποπ σόλο ερμηνεία με το τραγούδι της «Easy on Me», το δέκατο έκτο κατά σειρά Grammy της.

Στην επερχόμενη 50ή επέτειο του χιπ-χοπ ήταν αφιερωμένο ένα από τα μεγαλύτερα σόου της βραδιάς, με τους Run-DMC, DJ Jazzy Jeff, Salt-N-Pepa, Flavor Flav, Queen Latifah, Big Boi των Outkast, Missy Elliott και άλλους να διατρέχουν δεκαετίες αγαπημένων επιτυχιών.

50 Years of Hip Hop Celebration Tribute performance στα 65α ετήσια βραβεία Grammy την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 στο Λος Άντζελες (AP Photo/Chris Pizzello)

Το σόου άνοιξε ο Bad Bunny, ο Luke Combs εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή των Grammys και οι Kacey Musgraves, Bonnie Raitt, Sheryl Crow, Mick Fleetwood και Quavo απέτισαν φόρο τιμής στους καλλιτέχνες που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Η Kacey Musgraves αποτίει φόρο τιμής στην αείμνηστη τραγουδίστρια της country Loretta Lynn στην 65η ετήσια απονομή των βραβείων Grammy (AP Photo/Chris Pizzello)

Σχεδόν όλα τα 91 φετινά βραβεία Grammy απονεμήθηκαν σε μια εκδήλωση στο Λος Άντζελες πριν από την κύρια τελετή στην Crypto.com Arena το βράδυ της Κυριακής.

Με πληροφορίες από: The New Υork Times, BBC, ΑΠΕ

