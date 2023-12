Οι 50 κορυφαίες γαμήλιες φωτογραφίες του 2023 από όλο τον κόσμο

Παρουσιάστηκαν οι 50 κορυφαίες γαμήλιες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν το 2023, σύμφωνα με το Junebug Weddings.

Η Junebug Weddings διοργανώνει διαγωνισμούς φωτογραφίας τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια και οι παρακάτω εικόνες προέρχονται από τον φετινό διαγωνισμό «Best of the Best Wedding Photo Contest», στον οποίο υποβλήθηκαν σχεδόν 10.000 εικόνες από φωτογράφους από όλο τον κόσμο.

Οι Henry Tieu, Mic Panic και Brittany Boote ήταν μεταξύ των «παγκοσμίου φήμης» φωτογράφων που βοήθησαν την ομάδα της Junebug να συνθέσει τη συλλογή.

Black Sand Beach in Iceland. | Sharyn Hodges Photography

Jakarta, Indonesia. | Tania Salim

Italy. | The Ferros

San Francisco, California. | Sebastien Bicard

Vancouver. | Shari Vallely

Whistler, Canada. | Tara Lilly

Portugal. | Valter Antunes

Arizona. | Traci Edwards

San Francisco. | Will Khoury

Sara Rogers Photography

Highlands, Scotland. | Raini Rowell

Group shot in Tuscany, Italy. | Orsoyla Lazar

Kielder Forest in Northumberland, England. | Eye of the Tyne Photography

Fanal Forest, Madeira. | Nico Friedrichs

Iceland. | Nikolaichik Photo

Vancouver. | Mike Vallely

Martina Ruffini Wedding Photography

Spiridonov House in Moscow. | Margo Ermolaeva

Central Park, New York City. | Manuel Aldana Fotografia

Levi Hriczo Photography

Outer Banks, North Carolina. | Kasey Powell

Taken in Kansas City. | Juliana Jumper

A skateboarding couple in Latvia. | Juris Zigelis

Taken in British Columbia. | Josh & Emilie Ford

Taken in Glencoe, Scotland. | Jim Caryl

Southern Iceland. | Jane Iskra

Taken on the Lofoten Islands, Norway. | Jaakko Perala

Taken in the Birmingham Public Library in Alabama. | Kelsey Justice

Sproat Lake in British Columbia. | Kristen Cook

Harsh Mehta

Taken in Italy. | Emanuele Guadagno

Elsa Romo

Taken in Scotland. | Dylan Kitchener

Singapore. | Dahalan Sarlip

Taken in Capitol Reef National Park. | Carissa Marie Photography

Narrowleaf Love & Adventure Photography

Taken in Toronto, Canada. | Cassie Cetlin Photography

Taken in Skogar, Iceland. | Juniper Woods Photography

David Conaty Photography

Taken at the Gljúfrabúi Waterfall in Iceland. | Bettina Vass Photography

Taken in Lake Como, Italy. | Anna Ascari

Taken in Banff, Alberta, Canada. | Andrew Pavlidis

Valerie Fernandez of Salt and Shores Photography.

Taken in Lozorno, Slovakia. | Andrej Horsky

Taken in Hotel Fort Canning, Singapore. | Andri Tei Photography.

Taken in Cape Town, South Africa. | Anneri Wasserman

Taken in Fayetteville, Arkansas. | Autumn Marie Photography.

Taken in Utah. | The Hearnes Adventure Photography

Taken on the Causeway Coast in Northern Ireland. | Caragh Isla Photography

Taken in the Hilton Bucharest. | Dana Miniciuna

Πηγή: PetaPixel

