Ο Χιου Τζάκμαν ανακοίνωσε εμφανίσεις στη σκηνή της Νέας Υόρκης

Ο Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman) επιστρέφει στη σκηνή της Νέας Υόρκης για μια σειρά από ζωντανές εμφανίσεις.

Μάλιστα με ανάρτησή του στο Ιnstagram κοινοποίησε την αφίσα των παραστάσεων του με τον τίτλο “Hugh Jackman Live from New York with Love”.

Όπως αναφέρει, θα πραγματοποιήσει 12 εμφανίσεις στο Radio City Music Hall ξεκινώντας στις 24 και 25 Ιανουαρίου του 2025.

Ανάμεσα στις «εκπλήξεις» που υπόσχεται να ερμηνεύσει στη σκηνή είναι και γνωστά τραγούδια από τα μιούζικαλ “The Boy From Oz”, “The Greatest Showman” και “The Music Man”.

Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν σε επιλεγμένα Σαββατοκύριακα τον Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο με τις τελευταίες να πραγματοποιούνται στις 15 και 16 Αυγούστου.

Ο Τζάκμαν δημοσίευσε επίσης ένα αστείο βίντεο με τον συμπρωταγωνιστή του στο “Deadpool & Wolverine” Ράιαν Ρέινολντς (Ryan Reynolds).

