Ο Τζέρεμι Στρονγκ αποκαλεί την ταινία για τον Μπρους Σπρίνγκστιν «μία από τις σημαντικότερες εργασιακές εμπειρίες που είχε ποτέ»

Ο ηθοποιός, Τζέρεμι Στρονγκ μίλησε για τον ρόλο που υποδύθηκε πρόσφατα στη βιογραφική ταινία “Deliver Me From Nowhere” για τον Μπρους Σπρίνγκστιν.

Ο Τζέρεμι Στρονγκ υποδύθηκε τον Τζον Λαντάου, μάνατζερ του τραγουδιστή, τραγουδοποιό της ροκ.

Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ υποδύεται τον Μπρους Σπρίνγκστιν, ο οποίος βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του ενώ ηχογραφεί το έκτο άλμπουμ του, “Nebraska” το 1982.

Ο Τζον Λαντάου θεωρείται από πολλούς ότι επηρέασε τον θρύλο της μουσικής καλλιτεχνικά και προσωπικά. «Ήταν ειλικρινά μια από τις σημαντικότερες εργασιακές εμπειρίες που είχα ποτέ» είπε ο Τζέρεμι Στρονγκ στο Deadline. «Ο Λαντάου έχει πολύ να κάνει με το ποιος είναι ο Μπρους» συμπλήρωσε.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην πρόσβαση που δόθηκε στον ίδιο και στον συμπρωταγωνιστή του στους ανθρώπους της πραγματικής ζωής που υποδύθηκαν

«Ο Μπρους και ο Τζον αποκάλυψαν λεπτομέρειες στον Τζέρεμι και σε μένα» εξήγησε.

Τόνισε ακόμη ότι όσα περισσότερα μάθαινε για εκείνους και όσο περισσότερο χρόνο περνούσε μαζί τους αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για μια ιστορία αγάπης κατά μία έννοια μεταξύ αυτών των δύο ανδρών. Ο Τζον συνέβαλε τόσο πολύ στην καθοδήγηση του Μπρους, μπαίνοντας στη ζωή του σε μια στιγμή που ο Μπρους ήταν πραγματικά σε ένα σταυροδρόμι» υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

