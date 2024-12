Ο Τίμοθι Σαλαμέ ευγνωμονεί τον Μπομπ Ντίλαν για τα θετικά σχόλια

Ο Μπομπ Ντίλαν επαίνεσε την επιλογή να τον υποδυθεί ο Τϊμοθι Σαλαμέ σε νεαρότερη ηλικία στην ταινία για τη ζωή του «A Complete Unknown» αποκαλώντας τον «εξαιρετικό ηθοποιό».

Στην ταινία που σκηνοθέτησε ο Τζέιμς Μάνγκολντ ο 28χρονος ηθοποιός υποδύεται τον Ντίλαν, ως έναν νεαρό folk καλλιτέχνη που φθάνει στη Νέα Υόρκη το 1961 έως τη στροφή του στο ροκ εν ρολ το 1965.

Σε ανάρτηση στο X/Twitter ο Ντίλαν αναφέρει: «Υπάρχει μια ταινία για εμένα που θα αρχίσει να προβάλλεται σύντομα με τον τίτλο «A Complete Unknown» (τι τίτλος!). Ο Τίμοθι Σαλαμέ είναι στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Τίμι είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα είναι απολύτως πιστευτός όπως εγώ. Ή ως ένας νεότερος εαυτός μου. Ή κάποιος άλλος εαυτός μου».

