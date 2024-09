«Ο Σπόρος της Ιερής Συκιάς» του Μοχάμαντ Ρασούλοφ σε πρώτη προβολή στις Νύχτες Πρεμιέρας

Την πανελλήνια πρώτη προβολή της πολυσυζητημένης και βαθιά επαναστατικής ταινίας του Μοχάμαντ Ρασούλοφ, «Ο Σπόρος της Ιερής Συκιάς» (The seed of the sacred fig), που κέρδισε επάξια το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ των Καννών και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα του 2024, φιλοξενεί στο πρόγραμμά του, το 30ό επετειακό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας- Νύχτες Πρεμιέρας.

Έχοντας υποστεί μακροχρόνιες διώξεις και παρενοχλήσεις, ο Μοχάμαντ Ρασούλοφ απέδρασε τον περασμένο Μάιο από το Ιράν, περπατώντας επί 28 μερόνυχτα και φτάνοντας πεζός μέχρι τη Γερμανία. Αν δεν είχε βρει τρόπο να φύγει από τη χώρα του, ο πολύπαθος σκηνοθέτης θα είχε καταδικαστεί σε οκτώ χρόνια φυλάκισης και βασανισμών, θεωρούμενος ως εχθρός του θεοκρατικού καθεστώτος της πατρίδας του. Ασφαλής τώρα πια, ο Ρασούλοφ έτυχε εκστατικών χειροκροτημάτων κατά την παρουσία του στο πρόσφατο Φεστιβάλ Καννών, όπου η νέα του ταινία διαγωνίστηκε για τον Χρυσό Φοίνικα, πραγματοποιώντας την πρώτη του δημόσια εμφάνιση σε κινηματογραφική διοργάνωση ως ελεύθερος άνθρωπος έπειτα από πολλά χρόνια.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας «Ο Σπόρος της Ιερής Συκιάς»

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι Νύχτες Πρεμιέρας, «Ο Σπόρος της Ιερής Συκιάς» είναι «μια απροκάλυπτα αντικαθεστωτική ταινία, ένα πανίσχυρο δράμα που συνιστά ασυζητητί μια απ’ τις κορυφαίες στιγμές του σύγχρονου πολιτικού κινηματογράφου.

Αυτοεξόριστος στην Ευρώπη πια, ο Μοχάμαντ Ρασούλοφ άφησε το Ιράν με μια παραβολή που προέκυψε από τα σπλάχνα της σύγχρονης κοινωνικής αναταραχής. Της ίδιας αναταραχής που οδηγεί τα μέλη μιας μεσοαστικής οικογένειας, ιδεολογικά χωρισμένης στα δύο, σε μια μέχρις εσχάτων σύγκρουση μεταξύ τους. Δήλωση αγανάκτησης και θυμού, θρίλερ αγωνίας, αλλά και μια κατά μέτωπο επίθεση σε ένα πνιγηρό καθεστώς που σκοτώνει τα παιδιά του, η πολυσυζητημένη δημιουργία του Ρασούλοφ κέρδισε Ειδικό Βραβείο στο Φεστιβάλ Καννών και αποτελεί την επίσημη υποβολή της Γερμανίας για το προσεχές Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας».

Σημειώνεται ότι οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν τη φετινή διοργάνωση των Νυχτών Πρεμιέρας (2-14/10), είναι: Δαναός Ι & ΙΙ, Cinobo Όπερα Ι & ΙΙ, ‘Αστορ, ‘Αστυ, Αβάνα, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και Παλλάς.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες από την εταιρία AMA Films.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

