Ο Σκορσέζε πάει Μαρακές σε ρόλο δασκάλου

Ο διάσημος σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε επιβεβαίωσε την παρουσία του στην 20η έκδοση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές αλλά και την 6η έκδοση των εργαστηρίων νέων δημιουργών Atlas.

Για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, ο Μάρτιν Σκορσέζε είναι ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες του κόσμου. Ένθερμος υπερασπιστής του κινηματογράφου, ο θρυλικός σκηνοθέτης παραμένει έμπρακτα υποστηρικτής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, το οποίο έχει ήδη επισκεφτεί 5 φορές (Τη μια από αυτές τον συναντήσαμε και εμείς και μας είχε δώσει αποκλειστικές δηλώσεις).

Το 2023, ο Σκορσέζε επιστρέφει για να συμμετάσχει στους εορτασμούς της 20ης επετείου του φεστιβάλ. Συμφώνησε επιπροσθέτως να αναλάβει τον ρόλο του προστάτη της 6ης έκδοσης των εργαστηρίων Atlas, του βιομηχανικού προγράμματος του φεστιβάλ αφιερωμένου σε ταλέντα από την αφρικανική ήπειρο και τον αραβικό κόσμο.

Ο Σκορσέζε είναι ο πρώτος μεγάλος καλλιτέχνης που αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο των εργαστηρίων και θα προσφέρει με την εμπειρία του στην τοπική κινηματογραφική νεολαία.

«Είμαι πάντα χαρούμενος όταν επιστρέφω στο αγαπημένο μου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές – ακόμα και όταν με κάλεσαν και δεν μπόρεσα να παρευρεθώ αυτοπροσώπως, ήμουν πάντα εκεί έστω νοερά. Για αυτήν την πολύ ιδιαίτερη επετειακή έκδοση του φεστιβάλ, μου ανατέθηκε ένα πολύτιμο έργο: να αλληλεπιδράσω με νέους κινηματογραφιστές και να τους βοηθήσω, να τους καθοδηγήσω στο μονοπάτι που επέλεξαν να διαβούν. Ανυπομονώ να δω παλιούς φίλους και να φτιάξω νέες φιλίες».

Το Atlas Workshops είναι ένα πρόγραμμα εξέλιξης νέων δημιουργών της βιομηχανίας θεάματος, που ξεκίνησε το 2018 από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές. Υποστηρίζει πιο έντονα την εμφάνιση μιας νέας γενιάς μαροκινών, Αράβων και Αφρικανών κινηματογραφιστών και δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον για ανταλλαγές απόψεων μεταξύ διεθνών επαγγελματιών και περιφερειακών ταλέντων. Κατά τη διάρκεια των πέντε εκδόσεων μέχρι σήμερα, τα εργαστήρια Atlas έχουν υποστηρίξει 111 καλλιτεχνικά έργα και ταινίες, εκ των οποίων 48 προέρχονται από το Μαρόκο. Τα τελευταία χρόνια, αρκετές ταινίες που υποστηρίζονται από τα εργαστήρια Atlas έχουν επιλεγεί και κερδίσει βραβεία σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ, επιβεβαιώνοντας το ρόλο του προγράμματος ως βασικής πλατφόρμας για την επώαση Έργων από την αφρικανική ήπειρο και τον αραβικό κόσμο.

Στο Φεστιβάλ των Καννών φέτος, τέσσερις ταινίες που υποστηρίχθηκαν από τα εργαστήρια προβλήθηκαν σε διάφορες ενότητες: «H μητέρα όλων των ψεμάτων» του Asmae El Moudir (Un Certain Regard-Best Director, L’œil d’or για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ), τα «κυνηγόσκυλα» του Kamal Lazraq (Un Certain Regard—Jury Prize), το πολυσυζητημένο «Inshallah a Boy» του Amjad Al Rasheed (Semaine de la critique – Gan Foundation Award for Distribution) και τις «ερήμους» του Faouzi Bensaïdi.

Η επερχόμενη έκδοση των εργαστηρίων Atlas θα έχει ως κεντρικό άξονα την παρουσία του Martin Scorsese, ο οποίος θα λάβει μέρος σε αρκετά σεμινάρια με τις ομάδες νέων δημιουργών που παρευρίσκονται. Με αυτόν τον τρόπο, ο σκηνοθέτης θα εγκαινιάσει μια νέα προσδοκία που ίσως γίνει και παράδοση για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές: κάθε χρόνο, μια σημαντική προσωπικότητα του παγκόσμιου κινηματογράφου θα καλείται να είναι «ο προστάτης των εργαστηρίων Atlas». Η ομάδα των συμμετεχόντων κάθε έτους θα φέρει το όνομα του προστάτη της χρονιάς. Ως εκ τούτου, οι κινηματογραφιστές του Atlas Workshop του 2023 θα είναι η τάξη του Martin Scorsese.

Η 6η έκδοση των εργαστηρίων Atlas θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 30 Νοεμβρίου, παράλληλα με την 20η έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, που θα διαρκέσει από τις 24 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2023.

